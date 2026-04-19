Gustavo Petro se refirió a las declaraciones del ministro Pedro Sánchez sobre supuestas amenazas a Iván Cepeda: “Neutralizarlo”

Gustavo Petro y Pedro Sánchez tuvieron intercambio de mensajes en su cuenta oficial de X - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no existen registros de un plan para atentar contra Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, y contradijo al presidente Gustavo Petro.

Sánchez indicó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) le informó que no cuenta con datos sobre un posible atentado dirigido a Cepeda.

“Ellos (CIA) nos han informado que cuando llegaran a tener alguna información al respecto, nos la compartirían, pero en este momento no tienen. El mensaje que salió es que, de parte de Colombia, suministrará o ha suministrado otros organismos de inteligencia diferentes a los del Ministerio de Defensa información, no solamente a los Estados Unidos, sino a todas las naciones para que nos ayuden a confirmar o a desvirtuar”, expresó Sánchez a Noticias Caracol.

Pedro Sánchez indicó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) le informó que no cuenta con datos sobre un posible atentado dirigido a Cepeda - crédito @mindefensa/X

Tras estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema en su cuenta oficial de X y, mediante un breve mensaje, aseguró que en un consejo de seguridad se expuso en su totalidad el supuesto plan para atentar contra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El mandatario colombiano también señaló que en el encuentro también se abordaron las maneras de neutralizarlo.

“En consejo de seguridad se expuso por completo el plan contra Iván Cepeda y la manera de neutralizarlo (sic)”, indicó.

Gustavo Petro aseguró que en un consejo de seguridad se expuso en su totalidad el supuesto plan para atentar contra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda - crédito @petrogustavo/X

Por la declaración del mandatario colombiano, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le respondió en la misma red social.

En su mensaje, el funcionario afirmó que se realizarán todos los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales.

“Todos los candidatos presidenciales son susceptibles de amenazas. No escatimaremos ningún esfuerzo para protegerlos y garantizar su seguridad (sic)”, expresó Sánchez.

Sobre el caso del candidato Iván Cepeda, el ministro Pedro Sánchez confirmó que un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa, ya suministró a los Estados Unidos la información sobre el supuesto atentado para su respectiva valoración.

“Frente al caso específico de las amenazas contra el candidato Iván Cepeda, un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa, me confirmó que ya suministró a los Estados Unidos la información disponible para su valoración y apoyo de capacidades dentro del marco de la cooperación internacional (sic)”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa.

Respecto al consejo de seguridad, el ministro Pedro Sánchez indicó que el caso fue analizado “en la más reciente Junta de Inteligencia Conjunta extraordinaria”.

Asimismo, expresó que se dio la orden para mantener las capacidades focalizadas para neutralizar cualquier intento de atentado contra el senador Iván Cepeda o cualquier otro candidato presidencial.

“En el último Consejo de Seguridad, presidido por el señor Presidente de la República, se conoció información relacionada con las amenazas contra el senador Iván Cepeda. El avance respectivo fue analizado en la más reciente Junta de Inteligencia Conjunta extraordinaria. Asimismo, se ordenó mantener todas las capacidades focalizadas para neutralizar cualquier intento de atentado contra el candidato Cepeda o contra cualquier otro candidato (sic)”, señaló Sánchez.

Pedro Sánchez expresó que se dio la orden para mantener las capacidades focalizadas para neutralizar cualquier intento de atentado contra el senador Iván Cepeda o cualquier otro candidato presidencial - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro de Defensa informó que hay una recompensa de $1.000 millones para quienes entreguen información que permita evitar atentados contra candidatos presidenciales en el territorio nacional.

“Hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información que nos permita evitar cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. Protegerlos a ellos es proteger la democracia, y en eso no vamos a fallar (sic)”, aseveró Pedro Sánchez en su respuesta al presidente Gustavo Petro.

Recientemente, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, alertó sobre una posible amenaza contra la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

Uribe indicó que recibió información reciente sobre un posible intento de magnicidio dirigido a la integrante del partido Centro Democrático, lo que generó preocupación en diversos sectores políticos.

En su declaración, el exmandatario solicitó reforzar la protección de Valencia y señaló a los líderes del ELN, Pablito Arauca y Antonio García, como responsables directos de la presunta amenaza.