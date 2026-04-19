“El Gobierno genera aumentos”: las empresas se quejaron de Petro y explicaron por qué ya no hay tantas ofertas de empleo

La informalidad laboral en Colombia supera el 50% de la población trabajadora, algo que preocupa a las empresas - crédito John Vizcaino/Reuters

El presidente de la Asociación Nacional de Empreasarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, hizo varias advertencias que reflejan la creciente inquietud por el rumbo de la economía colombiana, por lo que señaló posibles efectos negativos para el empleo y la producción.

Los principales cuestionamientos del líder gremial giran en torno a la baja inversión, la presión tributaria, el conflicto comercial con Ecuador y la ausencia de garantías para el sector privado. Según él, estas situaciones impactan de forma directa en trabajadores, empresarios y consumidores, por lo que afectan la estabilidad y el desarrollo económico del país.

Gestión fiscal, toma de decisiones e inversiones

Las críticas apuntan de manera directa a la gestión fiscal, la toma de decisiones político-electorales y un entorno que desalienta nuevas inversiones. Dentro de las inquietudes se destacan el descenso de la inversión nacional, el aumento de la presión tributaria, el bloqueo comercial con Ecuador ante la controversia por el exvicepresidente de dicho país Jorge Glas y la falta de garantías para la empresa privada, lo que repercute en toda la sociedad.

Bruce Mac Master es presidente de la Andi y del Consejo Gremial Nacional - crédito Andi

“Colombia dejó de invertir y por eso no se están generando nuevos empleos formales”, aseguró Mac Master a El Nuevo Siglo. Al analizar las condiciones actuales, insistió en que “en Colombia hoy en día, además por múltiples razones, los empresarios han sentido que quizá el momento para invertir no era este. El Gobierno no quiso que la industria y el sector empresarial hicieran nuevas inversiones. Ahuyentamos una muy buena parte de los inversionistas que estaban pensando desde el punto de vista internacional en venir”.

Asimismo, advirtió que la situación del empleo formal y la caída de ventas industriales reflejan con claridad el deterioro económico. “La industria trata de producir, genera empleo, hace sus esfuerzos; sin embargo, no nos va bien en términos de ventas, hasta el punto de que tenemos una caída del 2,5 %”, puntualizó. Según el análisis, el aumento del consumo nacional se dirigió hacia productos importados, lo que amplía todavía más las dificultades para el sector.

Críticas a la política fiscal y la presión tributaria

La presión fiscal constituye otro eje central de las advertencias del presidente de la Andi. Resaltó el impacto negativo de los anticipos tributarios y el aumento de diversas cargas impositivas. “El Gobierno genera aumentos, no solamente en los impuestos de renta, sino en los IVA, o sea, a los productos, o en el caso de las retenciones en la fuente las adelanta, genera anticipos. Ahora generó la idea de que había que hacer un impuesto al patrimonio”, lamentó.

Sostuvo que “eso ha sido una actitud, más que de política industrial, de persecución al sector productivo”. Para el líder empresarial, la combinación de estas medidas recaudatorias conduce al estancamiento que viven las empresas y los trabajadores en el país.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi, han tenido varios encontronazos en redes sociales - crédito @petrogustavo/X

Acusaciones sobre prioridades y burocracia estatal

Bruce Mac Master cuestionó la concentración del Gobierno en asuntos electorales y burocráticos. “Al Gobierno nunca le ha importado realmente lo que sucede con la economía, yo creo que se ha concentrado en una agenda meramente electoral, en una agenda para tratar de mantener el poder, en una agenda donde tratan de generar básicamente gastos, que eventualmente la gente pueda considerar como gastos de beneficios, especialmente en subsidios”, afirmó el dirigente a El Nuevo Siglo.

Advirtió que la administración de recursos públicos prioriza a los aliados. Señaló que el presidente nunca entendió que su responsabilidad es con todos los colombianos, con 52 millones de personas y no solamente con los seguidores y sus amigos. “En la mayoría de los nombramientos no se consultan las capacidades de los funcionarios, sino que básicamente consultan las oportunidades que, me imagino, él quiere dar a sus amigos de tener un cargo, de manejar recursos, de manejar contratos, de manejar burocracia”, apuntó.

Expertos han remarcado en varias oportunidades que el Gobierno Petro dejará con un enorme déficit fiscal a Colombia - crédito Colprensa

Considera el líder gremial que la falta de responsabilidad fiscal pone en riesgo a futuras administraciones y compromete las finanzas públicas. Destacó que, mientras lo normal es que los gobiernos busquen dejar un escenario viable y administrable, “este gobierno no se preocupó, por eso dijeron: ‘nos vamos a gastar hasta el último centavo, incluyendo los centavos del año entrante’”.

Defensa internacional y garantías democráticas

Frente a los señalamientos directos del presidente Gustavo Petro contra el empresariado, Bruce Mac Master confirmó que ha elevado el caso a instancias internacionales. “Yo le pedí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigara el caso. También lo estamos haciendo ante la Comisión de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas”, manifestó en la entrevista.

Señaló que estas acciones buscan proteger la libertad de expresión y el buen nombre de empresarios que, según él, han sido víctimas de ataques injustificados. “Es como una práctica normal de los gobiernos débiles, el de básicamente tratar de encontrar enemigos y buscar culpables a todos los errores que se cometen”, añadió que cuenta con solidaridad constante entre gremios nacionales y del exterior, y que mantiene la denuncia ante la OIT y la ONU.

“Lo hacemos sobre todo por la defensa de la democracia, eso no le puede pasar a nadie en Colombia”, remarcó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.