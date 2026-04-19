Colombia

Desarticularon la estructura criminal Los Fijadores, dedicados al fleteo en cinco departamentos del país

Tras 18 meses de investigación, las autoridades capturaron a cinco presuntos miembros de una estructura criminal, acusada de delitos cometidos en varias ciudades y de emplear tecnología para coordinar sus acciones

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La Policía Nacional capturó a cinco integrantes de la banda Los Fijadores, responsables de al menos 16 hurtos bajo la modalidad de fleteo en Colombia - crédito Policía Nacional
La Policía Nacional capturó a cinco integrantes de la banda Los Fijadores, responsables de al menos 16 hurtos bajo la modalidad de fleteo en Colombia - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional anunció la captura y judicialización de cinco integrantes de la organización criminal Los Fijadores, acusada de cometer al menos 16 hurtos mediante la modalidad de fleteo en varias regiones de Colombia.

El procedimiento, que involucró labores de inteligencia y coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se realizó tras 18 meses de investigación y dejó como resultado la desarticulación de una estructura que operaba principalmente en el Valle de Aburrá, así como en Pereira, Neiva, Bucaramanga y Chinchiná.

Según informó la Policía Nacional, la operación estructural denominada Los Fijadores incluyó la captura de tres hombres en Medellín y la notificación de cargos a otros dos individuos en centros carcelarios de Tunja y Bello. Los capturados ya cuentan con medida de aseguramiento, al ser considerados un peligro para la sociedad.

Una estructura jerarquizada y con roles definidos

De acuerdo con la autoridad policial, la banda criminal operaba bajo una estricta jerarquía, dividiéndose en roles como “marcadores”, “transportadores” y “ejecutores”.

crédito archivo Colprensa
La estructura criminal Los Fijadores operaba en regiones como el Valle de Aburrá, Pereira, Neiva, Bucaramanga y Chinchiná, ampliando su impacto regional - crédito Colprensa

El modus operandi incluía el uso de tecnologías de comunicación y grupos de mensajería instantánea, a través de los cuales coordinaban en tiempo real la identificación y perfilamiento de potenciales víctimas al interior de entidades bancarias.

Las investigaciones permitieron establecer que los miembros de Los Fijadores seleccionaban a ciudadanos que realizaban retiros de altas sumas de dinero y los seguían en vehículos y motocicletas.

Una vez fuera del banco, las víctimas eran interceptadas y despojadas de sus pertenencias bajo intimidación con armas de fuego. Según la Policía, este accionar delictivo generó una afectación económica cercana a los $305 millones.

Impacto regional y resultados de la ofensiva

La ofensiva institucional abarcó al menos cinco departamentos, consolidando la acción policial en los barrios Guadalupe y Moscú de Medellín, además de La Navarra en Bello.

El menor aprehendido intentó escapar cuando su cómplice fue ultimado por el guardaespaldas del influencer - crédito Colprensa
Los roles dentro de la banda criminal estaban jerarquizados e incluían funciones como Marcadores, Transportadores y Ejecutores para ejecutar los hurtos - crédito Colprensa

Los operativos devolvieron la tranquilidad a sectores que se veían amenazados por la actividad de este grupo, que ya había sido golpeado previamente con la neutralización de alias Chom en noviembre de 2025. Este individuo, integrante clave de la estructura, había sido capturado meses antes, lo que permitió a las autoridades avanzar en la identificación de otros miembros.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, destacó la articulación entre la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía, así como el uso estratégico de tecnología para ubicar y desmantelar organizaciones criminales.

“Aquí manda la ley. Estamos actuando con decisión, con una articulación real entre la Alcaldía, la Policía Nacional y la Fiscalía, y con el uso estratégico de la tecnología para identificar, ubicar y desmantelar a estas organizaciones. Aquí no hay espacio para la impunidad”, afirmó Villa Mejía en declaraciones públicas.

Detalles de la investigación y medidas adoptadas

La Seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía 166 Seccional recopilaron pruebas que permitieron atribuir a los capturados la autoría de 16 hurtos en diferentes ciudades, con un impacto significativo en el patrimonio de las víctimas.

Imagen de referencia
Los hurtos cometidos por Los Fijadores causaron una afectación económica cercana a los 305 millones de pesos a las víctimas en distintas ciudades - crédito Colprensa

La investigación evidenció que los delincuentes mantenían comunicación constante mediante aplicaciones de mensajería instantánea, lo que facilitaba la coordinación de los ilícitos.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Yesid Bello Cubidez, enfatizó la importancia de la acción conjunta y el compromiso de la institución en garantizar la seguridad ciudadana.

“La desarticulación de Los Fijadore’ es la demostración del trabajo técnico y de investigación realizado por las mujeres y hombres policías: la contundencia de las autoridades y de la institución no tiene fronteras”, aseguró Bello Cubidez.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y permanecen bajo medida de aseguramiento en centros carcelarios mientras avanzan los procesos judiciales. La Policía informó que se mantienen activos los operativos e investigaciones para identificar posibles redes asociadas y afectar las finanzas criminales.

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