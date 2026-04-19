Murió abuelo de 89 años que recibió una salvaje golpiza en Medellín: luchó varios días por su vida

El adulto mayor lucho por su vida durante varias semanas, aunque no logró recuperarse del ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La muerte de un adulto mayor en Medellín tras ser víctima de una agresión física ha causado preocupación en la ciudad. La víctima fue identificada como Elías de Jesús Ladino Bartolo, de 89 años, que falleció el 18 de abril de 2026 en su vivienda del barrio El Pedregal, semanas después de haber recibido una golpiza en la vía pública.

De acuerdo con los medios locales como Alerta Paisa, el ciudadano murió como consecuencia de las lesiones que sufrió durante una agresión ocurrida el 4 de marzo. En ese momento, la víctima fue golpeada en la cabeza y, aunque recibió atención en un centro asistencial y fue dada de alta el 17 de marzo, su salud se deterioró y no logró recuperarse, por lo que terminó falleciendo en su domicilio durante la jornada del sábado 18 de abril.

Las versiones de los vecinos indican que el ataque tuvo lugar en el barrio El Pedregal, al noroccidente de Medellín, durante una caminata habitual del ciudadano por el sector. Al detenerse frente a la puerta de una vivienda, el adulto mayor inició una discusión con una mujer residente y, en ese momento, llegó un hombre que intervino y lo agredió físicamente.

La comunidad rechazó el ataque que terminó en fatalidad para el anciano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los vecinos decidieron trasladarlo de urgencia a un centro asistencial con el apoyo de los demás habitantes del sector que presenciaron la brutal golpiza y el reporte médico indica que las heridas recibidas habrían sido graves por su edad, especialmente presentó un trauma en la cabeza.

Los médicos lograron estabilizarlo temporalmente, lo que permitió su regreso a casa días después; sin embargo, el estado de salud del ciudadano empeoró y le ocasionó recaídas que terminaron por ocasionarle la muerte.

Tras la llamada de los habitantes de este popular sector de Medellín, un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazó hasta el lugar para realizar la respectiva inspección técnica al cadáver.

Los investigadores establecieron que la muerte del adulto mayor estuvo directamente vinculada con las lesiones ocasionadas durante el ataque, lo que fue rechazado ampliamente por la comunidad, que pide justicia, pues aseguran que los agresores podrían volver a atacar a otra persona.

Autoridades trabajan por encontrar al responsable del ataque – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según los reportes oficiales, hasta el momento no se ha identificado plenamente al agresor, por lo que las autoridades piden apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero del autor material del ataque.

Cabe mencionar que el caso está bajo investigación del personal del CTI de la Fiscalía, que continúa recolectando pruebas para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal en el fallecimiento de Elías de Jesús Ladino Bartolo.

Homicidios en Medellín generan alerta de seguridad en la población

El caso se presenta en un periodo donde el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) registró 82 homicidios en Medellín en lo corrido de 2026, cifra menor a los 98 casos en el mismo lapso de 2025, lo que representa una disminución del 16% en los homicidios. Aunque aún existe un gran reto para la Alcaldía y la Policía.

Según la entidad, la mayoría de las víctimas mortales son hombres, con 75 casos, y 7 corresponden a mujeres. Las autoridades indican que las causas principales de los homicidios ocurridos en Medellín durante 2026 están relacionadas con estructuras criminales y conflictos de convivencia, y que las armas de fuego son el mecanismo más frecuente utilizado en estos hechos.

Equipos especializados trabajan por esclarecer los homicidios en la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae Colombia

Por ahora, las autoridades judiciales priorizan la identificación del agresor del adulto mayor y avanzan la recolección de elementos que permitan definir el grado de responsabilidad penal por la muerte en el barrio El Pedregal, entre los que se encuentran los testimonios de los vecinos, cámaras de seguridad, entre otros.