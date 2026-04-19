Denuncian intimidación a líderes de La Ceja en medio de pulso por polémico hospital en Antioquia: “Pretenden sembrar miedo”

La representante Jennifer Pedraza denunció que a dos líderes de La Ceja, Antioquia, los estarían intimidando por su trabajo - crédito Prensa Jennifer Pedraza

En un comunicado público, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza Sandoval denunció presuntos hechos de intimidación contra Kevin Alexander Jiménez Molina, concejal de La Ceja, y la lideresa social María Isabel Mejía Gutiérrez, en el oriente antioqueño; ambos participan en procesos de control político y defensa del territorio en ese municipio de Antioquia.

De acuerdo con la información divulgada, el concejal Jiménez habría recibido intimidaciones verbales en la noche del 17 de abril; en paralelo, se reportó que la lideresa María Isabel Mejía fue objeto de una amenaza directa en su vivienda, donde, según la denuncia, personas desconocidas golpearon fuertemente la puerta y dejaron una carta con contenido intimidatorio.

En ese mensaje, se le cuestiona su postura frente a la administración municipal y se le advierte que guarde silencio o abandone el municipio. Los hechos, según el comunicado, podrían estar relacionados con denuncias sobre la construcción de un hospital en inmediaciones del humedal Bernardo Uribe Londoño.

El concejal Kevin Alexander Jiménez habría recibido amenazas verbales durante la noche del 17 de abril - crédito @kevinjimenezjm/Instagram

¿De qué se trata el proyecto por el que habrían amenazado a los líderes?

El proyecto de segundo nivel, con una inversión superior a los $42.000 millones, se levanta en un lote ubicado detrás del colegio, separado por un muro perimetral que fue intervenido en marzo de 2026 durante el ingreso de maquinaria al terreno. La obra fue anunciada en abril de 2025 como una apuesta para fortalecer la red de salud regional.

La comunidad educativa sostiene que el área corresponde a un humedal que alberga diversidad de aves y fauna menor, por lo que advierte un impacto ambiental directo. Estudiantes y docentes protagonizaron movilizaciones con la consigna “hospital sí, pero no ahí”, al señalar que el espacio funciona como un entorno pedagógico vivo.

Desde la Alcaldía de La Ceja se afirmó que el predio no figura oficialmente como humedal en los registros ambientales previos, aunque se activaron estudios con la autoridad Cornare para precisar su naturaleza ecológica. En paralelo, los manifestantes (entre ellos Jiménez y Mejía) advirtieron riesgos por la operación futura del centro asistencial, como ruido, tránsito de ambulancias y manejo de residuos, además de posibles afectaciones a la seguridad del plantel tras el retiro parcial del muro.

El hospital, con inversión superior a 42.000 millones de pesos, se desarrolla en un lote ubicado detrás de la institución educativa, zona que la comunidad identifica como un posible humedal - crédito @hospitaldelaceja/Instagram

El gobierno local insiste en que el proyecto cuenta con aval técnico del Ministerio de Salud y respaldo departamental, mientras la comunidad pide reubicar la obra o garantizar una protección estricta del ecosistema. El conflicto se mantiene abierto entre la necesidad de infraestructura hospitalaria y la defensa del entorno ambiental.

Pedraza insiste en una investigación por parte de las autoridades

En este sentido, el documento de Pedraza también recoge la versión del concejal, que aseguró que fue alertado sobre posibles acciones en su contra, incluyendo intimidaciones y eventuales afectaciones personales. Además, se menciona la posibilidad de intentos por vincularlo a procesos judiciales, aunque no se entregan detalles adicionales sobre estos señalamientos.

“Esto no es un hecho irrelevante. Es un intento evidente de intimidar a quienes están denunciando y defendiendo el territorio. Pretenden sembrar miedo para frenar estos procesos, pero no lo van a lograr”, dijo la legisladora, se lee en el documento. La congresista agregó que, junto al concejal, se adelantarán acciones legales, incluida una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Jennifer Pedraza denunció presuntos hechos de intimidación contra el concejal de La Ceja Kevin Jiménez y la lideresa social María Isabel Mejía en el oriente antioqueño - crédito @JenniferPedraz/X

El comunicado también hace referencia a versiones según las cuales las intimidaciones podrían estar relacionadas con funcionarios o autoridades locales, una afirmación que se presenta como parte de las denuncias y no como un hecho confirmado.

En ese contexto, Pedraza solicitó a las entidades competentes activar protocolos de protección para salvaguardar la vida de las personas afectadas y garantizar el ejercicio de la participación política.

Asimismo, la representante hizo un llamado a la alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa, con el fin de que adelante gestiones orientadas a brindar garantías a líderes sociales y actores que ejercen control político en el municipio; también pidió que se adelanten las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.