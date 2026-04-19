Santiago Botero prometió una reforma institucional si es elegido presidente: estas son sus propuestas en justicia y juventud

En su visita a las instalaciones de Infobae Colombia, el aspirante presidencial anunció que está dispuesto a reclutar lo mejor del talento juvenil para que trabajen, según él, en la "empresa más importante", como lo es Colombia - crédito Infobae Colombia

Con una propuesta que busca transformar el país a partir de la independencia frente a los poderes tradicionales, la lucha frontal contra la corrupción y nuevas oportunidades para la juventud, el candidato presidencial Santiago Botero y su fórmula vicepresidencial Carlos Fernando Cuevas, presentaron en su visita a Infobae Colombia su propuesta programática, con la que esperan dar el golpe en la primera vuelta.

La campaña del empresario antioqueño, que se ha basado en la financiación autónoma y en un discurso de justicia social, plantea junto con su fórmula a la vicepresidencia reformas profundas en el sistema judicial, la educación, la seguridad y la gestión pública, centradas en el objetivo de reducir la pobreza y fortalecer la equidad en el territorio nacional; todo esto en medio de las críticas de las que ha sido blanco por su discurso.

La independencia como eje de un gobierno enfocado en la gente

El primer eje de la propuesta de Botero y Cuevas es la independencia frente a los poderes tradicionales y económicos. Botero, empresario de larga trayectoria, que fue blanco de cuestionamientos por entregar millonarias sumas a algunos de sus simpatizantes para consolidar, según él, sus emprendimientos, defendió la financiación autónoma de su campaña como garantía de libertad en la gestión pública.

Santiago Botero se ha autoproclamado como el candidato llamado a romper el sistema tradicional en Colombia - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Aquí hay una fórmula que no viene de la política. No tenemos jefe económico ni jefe político. A nosotros no nos da órdenes ni Petro, ni Uribe, ni Santos, ni Gaviria. No tenemos jefe económico porque aquí se está financiando directamente la campaña”, afirmó Botero, que insistió en que su motivación no es el poder personal, sino la transformación social del país, tras cuatro años a su juicio desastrosos del Gobierno Petro.

“Mi objetivo, como persona, no es ser presidente. Mi objetivo es traer justicia divina a Colombia, sacar a 27 millones de la pobreza y la herramienta que necesito para poder lograr eso es ser presidente”, remarcó en este diálogo, en el que se presentó con su compañero en esta contienda; con el que ya empezó a marcar, aunque en menor margen, en las diferentes mediciones, en comparación con otros aspirantes presidenciales.

La reforma judicial que propone Santiago Montero y su lucha contra la corrupción

Otro de los temas prioritarios para la dupla es, sin duda, la lucha contra la corrupción, pues es el origen de los males que sufren los ciudadanos. “El problema de todos los problemas de Colombia es la corrupción, es la impunidad, es la injusticia. Con eso arreglamos todos los problemas”, indicó el aspirante, que remarcó que su iniciativa incluye endurecer las penas para delitos de corrupción y modificar el sistema judicial.

El candidato independiente planteó una serie de medidas drásticas para castigar los hechos de corrupción; e incluso contempla la pena de muerte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae Colombia

El objetivo: eliminar beneficios que, según su visión, favorecen la impunidad. “Aquí hay que coger el Código Penal y hay que hacerle una pequeña modificación, quitando los beneficios que tienen los delincuentes hoy, quitando la casa por cárcel, quitando los preacuerdos, quitando las prerrogativas penales. Se tiene que acabar esa mamadera de gallo”, dijo por su parte Cuevas, en una idea se enfocaría en aplicar medidas más severas.

En efecto, Botero planteó incluso el restablecimiento de la pena de muerte para casos graves de corrupción. “Si nosotros pusiéramos pena de muerte para las personas que hagan corrupción, yo le tengo que ser muy sincero: creo que cae uno, pero no dos. Porque la gente se va a dar cuenta de que el robar la plata y además cuando las consecuencias es que hay muertos en la mitad, es letal para ellos”, enfatizó el aspirante.

Así buscaría mejorar Santiago Botero el sistema de salud y la seguridad en Colombia

En su discurso, la dupla situó la reforma del sistema de salud como una de sus prioridades, al advertir sobre el desvío de recursos y la falta de atención a la población. “Hoy aquí se roban el sistema de salud, mueren 20.000 personas al año porque a la gente no le pagan nada. Dígame, ¿qué pasa con (Carlos) Palacino (exdirector de Saludcoop), que robó tantos millones del gobierno de derecha, que eran los aliados estratégicos de la derecha?”, dijo Botero.

La dupla Botero - Cuevas quiere maximizar los recursos que se destinan año a año en salud - crédito Colprensa

Por ello, el objetivo, según expuso, es “recuperar el 70% del presupuesto que nos gastamos”. Entretanto, en materia de seguridad, la fórmula propone tolerancia cero con los actores armados ilegales y una política de justicia severa. “Hoy en Colombia hay pena de muerte, pero de los malos hacia los buenos. Cuando lleguemos nosotros va a haber pena de muerte para los malos. Los vamos a ajusticiar”, sentenció Botero.

A su vez, el acceso a la educación superior y el protagonismo de las nuevas generaciones ocupan un lugar central en la plataforma política. “Aquí hay dos millones y medio de jóvenes que estamos en edad de estudiar en educación superior, que no podemos acceder a educación superior. El sueño de los colombianos hoy jóvenes es irnos pa Estados Unidos a lavar baños. Ese es el sueño de los jóvenes”, señaló Cuevas.

Del mismo modo, la agenda también tiene un aspecto clave, en ampliar el acceso a la educación y crear condiciones para que los jóvenes aporten innovación y tecnología al país. “Nuestra mayor riqueza no es el oro ni el petróleo. Nuestra mayor riqueza es la mente de nuestros jóvenes, que pueden darle valor agregado y hacer transformaciones que podamos suplir las necesidades del mundo”, agregó la fórmula vicepresidencial.

El compañero del empresario antioqueño, que dejó en claro que tiene voz propia, lanzó una dura crítica a la manera en la que el Gobierno se ha estancado en impulsar programas que beneficien a los que quieren formarse académicamente en Colombia - crédito Infobae Colombia

En ese sentido, Botero destacó su experiencia como empresario y dijo que la pondrá al servicio de los colombianos. “Yo construí más de 35 empresas y en mis empresas la verdad, casi todos eran jóvenes. Los viejos no es que estén mal, tienen un conocimiento muy valioso, pero países o continentes como Europa han pasado a ser un rezagado… porque se volvieron viejos”, remarcó el aspirante, ajeno a la política tradicional.

La postura sobre la paz y los grupos armados en Colombia

En un tema crucial de la discusión, ambos, Botero y Cuevas, se distanciaron de la posibilidad de negociar con grupos armados ilegales. El aspirante presidencial rechazó la Paz Total impulsada por el Gobierno y propuso una amnistía limitada hasta el 7 de agosto de 2026. “La Paz Total no ha existido. Va a ser que todo lo que haya la gente hecho antes del 7 de agosto del 2026, porque habrá borrón y cuenta nueva”, precisó.

En consecuencia, precisó que a partir de esa fecha, habrá “tolerancia cero” para delitos como robo, secuestro, extorsión y evasión de impuestos.“Ni perdón ni olvido pa’ la Segunda Marquetalia, pa’ el ELN, que hoy tienen ochenta niños sin poder ir a estudiar en Colombia”, acotó Cuevas en ese sentido, en una posición en la que parece que no haber discrepancias; a diferencia de otras candidaturas, en las que han desencuentros.

Botero concluyó su exposición con un mensaje directo a los ciudadanos. “Cada persona cuando va a poner su voto debe votar a conciencia por usted, con una firme convicción de que eso le puede ayudar a cambiar su vida. Que si usted vende el voto, quiero decirle que le trae muchísima más pobreza y va a seguir en que su familia y su gente no tengan oportunidades”, puntualizó el aspirante, que quiere liderar un Gobierno autónomo.