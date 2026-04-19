Ministerio de Defensa anunció alerta máxima ante posibles retaliaciones tras bombardeo en Catatumbo que dejó dos cabecillas del ELN muertos

Una operación coordinada entre fuerzas militares y policía desmanteló campamentos y desarticuló redes criminales en zona rural de El Tarra, Norte de Santander, tras la neutralización de dos líderes del grupo armado - crédito @PedroSanchezCol / X

El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó que una ofensiva aérea y terrestre en la región del Catatumbo resultó en la neutralización de dos miembros clave del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la destrucción de campamentos y la incautación de más de 300 explosivos adaptados para drones.

El jefe de la cartera, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el operativo en la vereda San Martín, municipio de El Tarra, en Norte de Santander, e indicó que la acción formó parte de los planes Ayacucho Plus y Esparta, desplegados para debilitar la capacidad operativa de ese grupo armado.

De acuerdo con lo divulgado por el ministro a través de la red social X, la operación conjunta involucró al Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó la ofensiva en Catatumbo contra el ELN, con apoyo aéreo y terrestre de Fuerzas Militares y Policía Nacional - crédito @PedroSanchezCol / X

Las autoridades reportaron la muerte de alias Yair, identificado como tercer cabecilla e instructor en el uso de drones y francotiradores del cartel criminal del ELN en el Catatumbo, junto a otra integrante de la estructura. En el lugar se localizaron armas, munición y equipos de comunicación utilizados por la organización.

El Ministerio informó que, durante el operativo, lograron inutilizar más de 300 granadas adaptadas para drones, lo que impidió su posible uso contra la población civil y la fuerza pública. Además, las tropas destruyeron cuatro búnkeres y cuatro campamentos que servían como bases de operaciones para el grupo armado.

Alerta máxima tras el operativo y llamado a la ciudadanía

El titular de Defensa subrayó que el golpe estructural al ELN podría desencadenar acciones de retaliación. “El cartel del ELN estaría planeando atentados terroristas. Por ello, mantenemos la máxima alerta y la ofensiva en las áreas de injerencia delictiva del ELN”, señaló Pedro Sánchez en su declaración.

La operación en El Tarra, Norte de Santander, resultó en la neutralización de alias Yair, tercer cabecilla del ELN, y otra integrante del grupo armado - crédito @PedroSanchezCol / X

El funcionario también anunció la oferta de recompensas de hasta $200 millones para quienes aporten información que permita prevenir cualquier ataque o capturar a los responsables.

Sánchez reconoció el trabajo de los uniformados y reiteró el compromiso del Estado para garantizar la seguridad en la región. El Ministerio compartió líneas de comunicación destinadas a la ciudadanía para denunciar actividades criminales, incluyendo canales exclusivos para reportar reclutamiento infantil y casos de extorsión.

Según información extraoficial, al menos cinco militares habrían resultado heridos durante la operación, sin que se reporten lesiones de gravedad. Los afectados fueron trasladados a un centro asistencial en Cúcuta. Las condiciones climáticas adversas en la zona complicaron las labores de inspección en tierra tras el bombardeo.

El Catatumbo, escenario de operaciones de alto impacto

Más de 300 explosivos preparados para drones fueron incautados durante el operativo militar en Catatumbo, según informó el Ministro Pedro Sánchez - crédito @PedroSanchezCol / X

La región del Catatumbo experimenta una situación de orden público crítica, con frecuentes denuncias de confinamiento de la población civil y desplazamientos masivos provocados por el accionar de grupos armados. De acuerdo con el Ministro de Defensa, el ELN está vinculado al desplazamiento de más de 100.000 campesinos y a la muerte de cerca de 200 civiles en los últimos 15 meses.

Durante el actual Gobierno, las Fuerzas Militares ejecutaron 19 operaciones de alta precisión, de las cuales dos se dirigieron específicamente contra el ELN en la zona. En febrero de 2026, un primer bombardeo dejó siete guerrilleros muertos y uno capturado, además de la recuperación de una zona estratégica ubicada entre El Tarra y Tibú.

La más reciente operación fue ejecutada por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes), la principal unidad militar entrenada para este tipo de misiones. El despliegue militar forma parte de la Operación Catatumbo, que busca debilitar la influencia de las disidencias de las Farc y del ELN en la región.

Las tropas destruyeron cuatro búnkeres y cuatro campamentos del ELN utilizados para actividades criminales en el Catatumbo - crédito @PedroSanchezCol / X

Evaluación de resultados y continuidad de la ofensiva

El reporte oficial del Ministerio de Defensa destaca que se sigue consolidando la información sobre los efectos del bombardeo y los combates posteriores. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas civiles ni daños colaterales significativos en la zona intervenida.

El ministro Sánchez afirmó que la ofensiva continuará, con presencia reforzada de las Fuerzas Militares en áreas de influencia del ELN. El gobierno mantiene vigente la estrategia de recompensas y la invitación a la comunidad para colaborar con información que ayude a prevenir nuevos ataques.