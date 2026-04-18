Sargento del Ejército denuncia que lo “echaron como un perro” por hacer denuncias sobre maltrato y corrupción

El uniformado afirmó que fue notificado sobre su salida tras denunciar aspectos internos - crédito Suministrado a Infobae

Infobae Colombia tuvo acceso a la denuncia que realizó el sargento viceprimero Jhon Anderson Hernández Vergara luego de ser retirado de su cargo tras 22 años de servicio.

El militar expuso que recibió la baja de la Octava Brigada, lo que incluyó ser escoltado fuera de la unidad por la Policía Militar luego de haber realizado denuncias sobre actos de corrupción interna en la institución.

“Me traen la Policía Militar para que me echen como un perro. Durante 22 años que trabajé en el Ejército, no me robé un peso, no maltraté, ni violé, ni cometí abuso de autoridad”.

Según Hernández, el episodio se originó después de denunciar supuestos abusos de autoridad y persecución laboral por parte de un alto mando de la Octava Brigada, al que identifica como el coronel Melo.

El sargento aseguró que el comandante de la brigada y el sargento mayor de comando tenían conocimiento de la situación, pero “nunca hicieron nada”. De acuerdo con su relato, en una reunión de suboficiales, expuso públicamente el maltrato y en el video de ese encuentro “hasta una suboficial lloró exponiendo la problemática que se venía presentando”.

Hernández confirmó que su salida del Ejército no fue por una irregularidad sobre su labor - crédito Suministrado a Infobae

El militar afirmó que, tras esa reunión, fue notificado de la apertura de una investigación disciplinaria en su contra. “Me notifican una investigación disciplinaria. Esta investigación disciplinaria me la notifica mi coronel, como aparentemente el responsable de la investigación. Creo que, como la afectación me la generó él a mí, estaba impedido por la ley”, indicó Hernández sobre el proceso que calificó como imparcial.

El militar indicó que la persecución incluyó el señalamiento de situaciones administrativas con dineros, a pesar de no haber manejado recursos. “Me habían solicitado un polígrafo, el cual nunca he manejado porque nunca he tenido parte administrativa con dineros”.

Añadió que la denuncia principal se centraba en irregularidades internas y falta de moral dentro de la unidad, incluyendo la supuesta entrega de obsequios a generales superiores y la ausencia de espacios para que suboficiales expresaran sus inquietudes.

El sargento afirmó que otros militares han sido trasladados por hechos similares - crédito Ejército Nacional

En su relato, Hernández indicó que la respuesta institucional ante las denuncias de maltrato y presuntas irregularidades fue la apertura de expedientes y cambios de destino para los denunciantes.

“Denuncié al coronel por persecución laboral y me abrieron todas las investigaciones que usted quiera. Si no es porque pasó parte, no pasa nada; al coronel solo lo echan. Otros sargentos que presentaron denuncias similares también fueron víctimas de traslados”.

El militar hizo referencia a episodios previos en los que advirtió sobre reuniones irregulares de altos mandos con personas externas y subrayó la falta de apoyo de los mandos superiores hacia los suboficiales.

“¿Por qué si ustedes son la representación de los suboficiales y soldados, nunca hablan por nosotros? Nunca. Llegan a darle la palmadita en la espalda, como hacen, y ya".

Hasta el momento, la institución no se ha pronunciado al respecto - crédito Montaje Infobae (Suministrado/EjércitoNacional)

El militar insistió en que la persecución laboral y los abusos no se limitan a su caso, sino que, según él, afectan a suboficiales y soldados en diferentes fuerzas. “Dejo constancia de que si a mi hija o mi familia le pasa algo, los declaro culpables”. También reclamó el derecho a la libertad de expresión garantizado por la Constitución y expuso que el sistema de traslados y el manejo de procesos judiciales internos favorecen la manipulación y el silenciamiento de las denuncias.

En su testimonio, Hernández Vergara reiteró su petición de apoyo y de escucha para los suboficiales y soldados: “Solicito muy respetuosamente a alguien que hable por nosotros. Aquí se extralimitan”.

Por último, confirmó que su intención no es continuar en la institución y se despidió del Ejército señalando que su salida no fue voluntaria, sino producto de una “guerra oficialista” en la que los suboficiales y soldados “trabajan y patrullan, mientras otros se acomodan”.