Detienen en Cartagena a ciudadano dominicano con circular roja de Interpol por homicidio y desaparición forzada

El hombre fue ubicado en un hotel del barrio El Laguito, en Cartagena - crédito Migración Colombia

Un ciudadano de nacionalidad dominicana fue capturado en Cartagena durante un operativo de verificación migratoria, luego de que las autoridades colombianas conocieran que era requerido por una circular roja de Interpol por los delitos de homicidio y desaparición forzada.

La captura de hombre identificado como Félix José Paulino Morel fue llevada a cabo en un edificio del reconocido sector turístico de El Laguito, donde el individuo se hospedaba. La acción de las autoridades fue liderada por oficiales de Migración Colombia, con apoyo de miembros de Interpol.

Las autoridades confirmaron la identidad del extranjero y verificaron la vigencia de la solicitud internacional antes de proceder con su detención, en seguimiento a los protocolos establecidos para estos casos.

El hombre fue encontrado en un edificio del exclusivo sector El Laguito, en Cartagena - crédito captura de pantalla Google Maps

Según información oficial, el ciudadano dominicano era un objetivo de las autoridades del país centroamericano, porque debía cumplir una condena pendiente.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló que “este es el segundo caso detectado en la semana gracias al trabajo articulado y permanente de nuestros oficiales, que actúan con rigor y oportunidad frente a alertas internacionales”.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes, a la espera de los trámites correspondientes para su judicialización y eventual extradición.

Este caso se suma a la captura de un ciudadano mexicano, capturado por autoridades colombianas en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, y era requerido mediante circular roja de la Interpol por el delito de pornografía infantil. El individuo intentaba ingresar a Colombia para escapar de las autoridades de su país de origen.

El mexicano era requerido mediante circular roja de la Interpol mientras intentaba ingresar en el aeropuerto de La Heroica - crédito Migración Colombia

Otra captura importante por parte de las autoridades colombianas fue la de una mujer de 17 años que era buscada mediante circular roja de la Interpol en Argentina. Fue hallada en el barrio Rosales, en el norte de Bogotá, durante actividades de registro y control en la localidad.

La investigación del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 56 de Argentina indicó que la capturada suministraba sustancias tóxicas a hombres contactados mediante aplicaciones de citas, para luego robar dinero, documentos y objetos de valor mientras las víctimas se encontraban en estado de indefensión.

Capturan en Medellín a ciudadano dominicano buscado por Interpol por abuso de menores

En enero de 2026, un ciudadano de República Dominicana fue detenido en Medellín tras ser identificado como requerido internacionalmente con circular roja de Interpol por presuntos delitos sexuales cometidos contra un menor de edad.

La captura fue confirmada por voceros oficiales de la Policía Nacional, que realizaron el procedimiento en coordinación con Interpol y organismos judiciales internacionales.

El ciudadano, identificado como Jorge, tenía vigente una notificación roja de Interpol, el máximo mecanismo de búsqueda internacional para personas acusadas de delitos graves. La detención se logró mediante labores de verificación y cooperación entre las autoridades colombianas y extranjeras, que permitieron ubicar al individuo en la capital antioqueña, sin que se registraran incidentes durante el operativo.

Ciudadano dominicano buscado con circular roja de la Interpol fue capturado en Medellín - crédito Migración Colombia

“Este resultado refleja el compromiso institucional para evitar que personas con antecedentes por delitos sexuales utilicen el territorio colombiano como refugio o punto de evasión judicial, indicaron los portavoces de la institución. También afirmaron que la protección de niños, niñas y adolescentes es una prioridad absoluta para la Fuerza Pública.

Tras la captura, el ciudadano extranjero quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los trámites judiciales para definir su situación jurídica y un posible proceso de extradición conforme a los tratados internacionales vigentes.