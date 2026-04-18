Hora y dónde ver Colombia vs. Argentina: se viene la final del Sudamericano Sub-17 en Paraguay

Colombia y Argentina se verán en Luque, Paraguay, por la final del Sudamericano Sub-17 - crédito FCF / @Argentina/X

La selección Colombia sub-17 vuelve a soñar con salir campeona del continente, luego de llegar a la final del certamen por segunda ocasión consecutiva, tras la edición de 2025, ahora en territorio paraguayo y con la ilusión de, esta vez, quedarse con el trofeo que le ha sido esquivo desde 1993.

El combinado nacional se verá con nada menos que Argentina, otro de los favoritos al trofeo en el Sudamericano Sub-17, que viene de eliminar a Ecuador en semifinales, en un partido complicado y lo sacó adelante con triunfo 3-1, mientras que los cafeteros dejaron en el camino a Brasil con goleada 3-0.

Cabe recordar que los dos equipos aseguraron el cupo al Mundial de la FIFA en Qatar, a disputarse en el segundo semestre de 2026, junto con Ecuador, Brasil, Uruguay y Chile, mientras que Venezuela y Bolivia definirán al último de los siete clasificados por la Conmebol.

Hora y dónde ver Colombia vs. Argentina

Aunque el equipo Tricolor comenzó de manera discreta el campeonato juvenil en Paraguay e incluso sufrió para clasificar a las semifinales, encontró su ritmo y fue suficiente para eliminar al campeón defensor Brasil, por goleada 3-0 y mostrando figuras como Samuel Martínez.

La selección Colombia sub-17 y su similar de Argentina se verán las caras el domingo 19 de abril, desde las 5:30 p. m., hora cafetera, en el compromiso que cerrará el Sudamericano de Paraguay y se verá por los canales de Caracol, RCN y Directv Sports.

Así quedaron los horarios para la final y el partido del tercer puesto en el Sudamericano Sub-17 - crédito Conmebol

El compromiso se realizará en la cancha de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Luque, Paraguay, un campo de juego en las instalaciones de la organización, sin tribunas y es usado normalmente para capacitaciones deportivas, pero muy pocas veces para encuentros oficiales.

Colombia fue subcampeona del Sudamericano Sub-17 en dos ocasiones después de 1993, la primera fue en 2007 y luego en 2025, todas ellas por detrás de Brasil y ahora tiene la oportunidad de volver a celebrar, aunque frente a un rival que cuenta con una plantilla de alto nivel.

Varios jugadores de la selección Colombia sub-17 también tienen opciones de cambiar de equipo después del Sudamericano Sub-17 - crédito FCF

De otro lado, el entrenador Fredy Hurtado sueña con sacar campeona a una selección nacional, pues la última vez que el fútbol cafetero vio a su escuadra celebrar se dio en el Sudamericano Sub-20 de 2013 en Argentina, dirigido por Carlos “Piscis” Restrepo y el capitán Juan Fernando Quintero.

Fin de semana de definiciones

La final no será el único compromiso que la Confederación Sudamericana de Fútbol organizará para cerrar con broche de oro el Sudamericano Sub-17, pues hay más partidos en el fin de semana, en dos sedes y espera que se llenen de goles y emociones hasta el final.

Para empezar, el sábado 18 de abril, Venezuela y Bolivia definirán al último clasificado al Mundial Sub-17, pues luego de perder en la fase de playoffs, tienen una última oportunidad de llegar al certamen de la FIFA en Qatar, realizando el compromiso en el estadio Ameliano Villeta de la ciudad de Villeta, ubicada a 30 kilómetros de Asunción.

Así quedaron los horarios y sedes para los últimos encuentros del Sudamericano Sub-17 en Paraguay - crédito Conmebol

En ese mismo escenario deportivo, Uruguay y Chile cerrarán su participación con el duelo por el quinto lugar que, pese a que ambas ya están metidas en la Copa del Mundo, buscarán una victoria para terminar con una sonrisa y seguir con la preparación para el torneo en Qatar.

Para el domingo 19 de abril, Ecuador y Brasil lucharán por subirse al podio, en el estadio Ameliano Villeta, aunque con un sinsabor para la Canarinha porque no estaban afuera de la pelea por un título del Sudamericano Sub-17 desde 2019, cuando perdió ante Argentina, y la Tri le apunta a la victoria para finalizar su campaña de la mejor manera.