Deportes

Hora y dónde ver Colombia vs. Argentina: se viene la final del Sudamericano Sub-17 en Paraguay

El combinado nacional vuelve a la definición por el título en el torneo juvenil, eliminó a Brasil en semifinales y se mide con otro conjunto favorito

Guardar
Colombia vs. Argentina
Colombia y Argentina se verán en Luque, Paraguay, por la final del Sudamericano Sub-17 - crédito FCF / @Argentina/X

La selección Colombia sub-17 vuelve a soñar con salir campeona del continente, luego de llegar a la final del certamen por segunda ocasión consecutiva, tras la edición de 2025, ahora en territorio paraguayo y con la ilusión de, esta vez, quedarse con el trofeo que le ha sido esquivo desde 1993.

El combinado nacional se verá con nada menos que Argentina, otro de los favoritos al trofeo en el Sudamericano Sub-17, que viene de eliminar a Ecuador en semifinales, en un partido complicado y lo sacó adelante con triunfo 3-1, mientras que los cafeteros dejaron en el camino a Brasil con goleada 3-0.

Cabe recordar que los dos equipos aseguraron el cupo al Mundial de la FIFA en Qatar, a disputarse en el segundo semestre de 2026, junto con Ecuador, Brasil, Uruguay y Chile, mientras que Venezuela y Bolivia definirán al último de los siete clasificados por la Conmebol.

Hora y dónde ver Colombia vs. Argentina

Aunque el equipo Tricolor comenzó de manera discreta el campeonato juvenil en Paraguay e incluso sufrió para clasificar a las semifinales, encontró su ritmo y fue suficiente para eliminar al campeón defensor Brasil, por goleada 3-0 y mostrando figuras como Samuel Martínez.

La selección Colombia sub-17 y su similar de Argentina se verán las caras el domingo 19 de abril, desde las 5:30 p. m., hora cafetera, en el compromiso que cerrará el Sudamericano de Paraguay y se verá por los canales de Caracol, RCN y Directv Sports.

Sudamericano Sub-17
Así quedaron los horarios para la final y el partido del tercer puesto en el Sudamericano Sub-17 - crédito Conmebol

El compromiso se realizará en la cancha de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Luque, Paraguay, un campo de juego en las instalaciones de la organización, sin tribunas y es usado normalmente para capacitaciones deportivas, pero muy pocas veces para encuentros oficiales.

Colombia fue subcampeona del Sudamericano Sub-17 en dos ocasiones después de 1993, la primera fue en 2007 y luego en 2025, todas ellas por detrás de Brasil y ahora tiene la oportunidad de volver a celebrar, aunque frente a un rival que cuenta con una plantilla de alto nivel.

Selección Colombia sub-17
Varios jugadores de la selección Colombia sub-17 también tienen opciones de cambiar de equipo después del Sudamericano Sub-17 - crédito FCF

De otro lado, el entrenador Fredy Hurtado sueña con sacar campeona a una selección nacional, pues la última vez que el fútbol cafetero vio a su escuadra celebrar se dio en el Sudamericano Sub-20 de 2013 en Argentina, dirigido por Carlos “Piscis” Restrepo y el capitán Juan Fernando Quintero.

Fin de semana de definiciones

La final no será el único compromiso que la Confederación Sudamericana de Fútbol organizará para cerrar con broche de oro el Sudamericano Sub-17, pues hay más partidos en el fin de semana, en dos sedes y espera que se llenen de goles y emociones hasta el final.

Para empezar, el sábado 18 de abril, Venezuela y Bolivia definirán al último clasificado al Mundial Sub-17, pues luego de perder en la fase de playoffs, tienen una última oportunidad de llegar al certamen de la FIFA en Qatar, realizando el compromiso en el estadio Ameliano Villeta de la ciudad de Villeta, ubicada a 30 kilómetros de Asunción.

Sudamericano Sub-17
Así quedaron los horarios y sedes para los últimos encuentros del Sudamericano Sub-17 en Paraguay - crédito Conmebol

En ese mismo escenario deportivo, Uruguay y Chile cerrarán su participación con el duelo por el quinto lugar que, pese a que ambas ya están metidas en la Copa del Mundo, buscarán una victoria para terminar con una sonrisa y seguir con la preparación para el torneo en Qatar.

Para el domingo 19 de abril, Ecuador y Brasil lucharán por subirse al podio, en el estadio Ameliano Villeta, aunque con un sinsabor para la Canarinha porque no estaban afuera de la pelea por un título del Sudamericano Sub-17 desde 2019, cuando perdió ante Argentina, y la Tri le apunta a la victoria para finalizar su campaña de la mejor manera.

Temas Relacionados

Selección Colombia sub-17Sudamericano Sub-17Colombia vs ArgentinaHora y dónde ver Colombia vs ArgentinaCuándo juega selección Colombia sub-17Colombia-Deportes

Más Noticias

Argentina vs. Colombia EN VIVO Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La “Tricolor” tendrá una exigente visita en Buenos Aires, buscando la victoria que le permita terminar como líder en la tabla de posiciones

Argentina vs. Colombia EN VIVO Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Hora y dónde ver WrestleMania 42, el evento del año en la WWE

La empresa norteamericana presentará el show en vivo más importante de su calendario anual

Hora y dónde ver WrestleMania 42, el evento del año en la WWE

América de Cali vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico por un cupo a las finales de la Liga BetPlay

El duelo del “clásico de las estrellas” estará lleno de intensidad ya que se podría definir un cupo al grupo de los 8

América de Cali vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico por un cupo a las finales de la Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver la posible consagración de Luis Díaz en la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” quedaron a un paso de levantar su título 35 en la historia tras la derrota del Borussia Dortmund

Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver la posible consagración de Luis Díaz en la Bundesliga

Millonarios radicó queja formal ante la Comisión en contra del arbitraje de Andrés Rojas en el clásico ante Santa Fe

La directiva azul sostiene que la falta de Daniel Torres a Radamel Falcao García debía sancionarse como penalti, solicitando revisión e intervención tras sentirse directamente afectados en el resultado final

Millonarios radicó queja formal ante la Comisión en contra del arbitraje de Andrés Rojas en el clásico ante Santa Fe
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Shakira habló de los detalles ocultos y contó historias detrás del videoclip de “Algo Tú”: “Me quise inventar un carnaval diferente”

Shakira habló de los detalles ocultos y contó historias detrás del videoclip de “Algo Tú”: “Me quise inventar un carnaval diferente”

Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebraron su boda religiosa junto a familiares y amigos: ya circulan las primeras imágenes del evento

Enrique Bunbury regresa con nuevo álbum y recuerda a Aterciopelados: “Nos unen muchos años de cariño y de encuentros aquí y allá”

Andrea Serna habló del reto que le representó su llegada al ‘Desafío’: “Después lo entendí mucho mejor”

Feid regalará boletas para su concierto en Bogotá y elegirá un fan para cantar en el escenario: anunció más sorpresas

Deportes

Sigue la polémica por denuncia de Kevin Viveros sobre Atlético Nacional: “Impactaron su tranquilidad, carrera y derechos”

Sigue la polémica por denuncia de Kevin Viveros sobre Atlético Nacional: “Impactaron su tranquilidad, carrera y derechos”

Argentina vs. Colombia EN VIVO Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Hora y dónde ver WrestleMania 42, el evento del año en la WWE

América de Cali vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico por un cupo a las finales de la Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver la posible consagración de Luis Díaz en la Bundesliga