Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella aceptaron el reto de debate de Iván Cepeda; piden “que sea ya”

El abogado indicó que está listo para debatir sus propuestas con Iván Cepeda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Luego de que, en la tarde del 18 de abril, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, retó a Abelardo de la Espriella y a Paloma Valencia a protagonizar un debate antes de las elecciones presidenciales, los dos políticos respondieron de manera inmediata.

El primero en hacerlo fue el abogado, que publicó un video en su cuenta de X en el que indicó que estaba listo para el reto.

"Iván Cepeda, el candidato de Petro y de las Farc, solo cuando le interponen una tutela decide disfrazarse de valiente y, por fin, aceptar el reto que le he hecho durante meses. Yo estoy listo: invito a todos los medios colombianos a que organicen lo que sea menester, ya que las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo. Vamos a debatir, porque Colombia merece elegir votar si lo hace por los de siempre, por el cómplice del engaño de Petro o por mí, el independiente“, escribió Abelardo de la Espriella en la descripción de la publicación.

Los candidatos de la derecha aceptaron el reto de Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae (Colprensa/PrensaAbelardodelaEspriella)

En el video, de la Espriella mencionó a varios medios de comunicación para resaltar que, a diferencia de Iván Cepeda, él no exigirá condiciones para protagonizar el primer debate de su campaña.

“El que sea, organicen lo que sea menester. Yo estoy aquí y ya las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo. Así que estoy listo para debatir contigo, heredero de Petro y las Farc. Aquí lo que vas a encontrar es a un candidato que te enfrentará como corresponde y que no va a permitir que instales en Colombia un régimen político, económico, social y cultural que ha fracasado en todo el mundo, Cepeda. Te espero, píntala como quieras”, puntualizó el jurista.

Paloma Valencia también aceptó el reto

La candidata del Centro Democrático recordó que ella fue la primera que retó a Cepeda - crédito Colprensa

Desde su cuenta de X, Paloma Valencia aceptó el reto de Iván Cepeda y recordó que ella fue la primera que habló de la necesidad de que los líderes de las encuestas de intención de voto puedan debatir sus ideas.

“Semanas atrás fui yo quien lo retó varias veces @IvanCepedaCast a debatir de frente y usted prefirió esconderse en el Senado con micrófono controlado. Ahora que las encuestas aprietan, sale desde Fusagasugá con el desafío. Estoy lista para un debate real con usted: sin guiones, sin papelitos, con moderador neutral y en un canal abierto para que toda Colombia nos vea”.

Valencia indicó que, para que sea un debate transparente, se lleve a cabo lo más rápido posible para evitar que los candidatos tengan tiempo de preparar discursos.

“Propongo que sea esta misma semana. Hablemos con cifras de lo que realmente importa: El fracaso total de la “paz total”, que solo ha traído más masacres, secuestros y violencia en las regiones. La crisis de seguridad que dejó al país en manos de los criminales. La destrucción del sistema de salud y pensiones".

La candidata del Centro Democrático indicó que espera que el debate sea lo más rápido posible - crédito @PalomaValenciaL

La candidata del Centro Democrático terminó su mensaje al indicar que no tiene miedo de debatir sus propuestas con los demás aspirantes.

“Los colombianos merecen ver la diferencia entre quien defiende seguridad, propiedad privada y progreso real, y quien solo ofrece más de lo mismo que nos ha hecho más pobres y más inseguros. Yo no le tengo miedo a ningún debate. ¿Y usted, senador? Que sea ya“, puntualizó Paloma Valencia.

Por su parte, Iván Cepeda indicó cuando lanzó el reto que espera que se trate de un espacio bajo condiciones equitativas de temario, moderadores y un escenario que sea previamente pactado entre las partes. Hasta el momento, no se ha confirmado si en el debate solo participarán los candidatos que lideran la intención de voto en Colombia, o si se abrirá el espacio para que los demás aspirantes puedan participar de la discusión.