Freddy Beltrán se cansó de la inseguridad en Bogotá y recurrió a Petro: “Se le salió de las manos a Carlos Fernando Galán”

El actor ha estado compartiendo en sus redes sociales todo tipo de noticias sobre delitos registrados en Bogotá. Uno de ellos está relacionado con el asesinato de un estudiante universitario en medio de un robo – crédito Imagen Ilustratva Infobae y @callelajeta_/IG

La inseguridad en Bogotá tiene alarmada a la población, que diariamente ve reportes de robos, asesinatos y violencia. Uno de los hechos más recientes que consternó a la capital es el asesinato de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, un joven de 19 años que fue apuñalado por ladrones en la estación de TransMilenio Minuto de Dios.

La familia del estudiante universitario aseguró que la inseguridad pulula en la ciudad, sobre todo, en ciertas estaciones de TransMilenio donde no hace presencia la Policía Nacional. “Son estaciones muy solitarias (...) donde no hay autoridad y escasamente hay un guarda de seguridad (...) no hay nada y tengo entendido que a los estudiantes los atacan constantemente ahí”, precisaron los padres de la víctima a CityTV.

El reconocido comediante Freddy Beltrán ha estado compartiendo en sus redes sociales noticias relacionadas con el caso del estudiante Fredy Santiago Guzmán y otros hechos de delincuencia que se han registrado en la ciudad. Debido a la cantidad de casos que se han presentado y a la gravedad que suponen, el actor criticó la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán en la materia.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha sido cuestionado por los niveles de inseguridad en Bogotá. Asegura que las autoridades trabajan para capturar a los delincuentes, pero que se enfrentan a trabas que limitan su accionar - crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

Por eso, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que intervenga en la situación que enfrenta la ciudad. Recalcó que en solo una semana se documentaron todo tipo de hechos que evidencian el nivel de inseguridad que vive la población capitalina.

“Señor @petrogustavo, Bogotá se le salió de las manos a @CarlosFGalan con el tema de seguridad. En una semana fueron asesinados jóvenes en medio de atracos, robos de camionetas, robos en un Oxxo. Por favor”, escribió el comediante en una publicación en X.

El comediante Freddy Beltrán pidió la intervención de Gustavo Petro ante la inseguridad en Bogotá - crédito @CalleLaJeta_/X

Entre las noticias que compartió en sus redes está también el robo a un integrante de la Policía Nacional, que se presentó en el barrio Santa Rita, en la localidad de Puente Aranda. El uniformado fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta cuando intentaba ingresar a su vivienda.

Según la víctima, los sujetos, que estaban armados, lo amenazaron y se llevaron sus pertenencias, entre ellas, un anillo y una cadena de alto valor. Cuando los criminales escapaban del sitio con sus cosas, el policía accionó su arma de dotación para intentar detenerlos; hubo un cruce de disparos, pero los ladrones lograron huir.

Beltrán hizo un corto comentario al respecto para exponer su punto de vista: “Hasta a la policía la roban”.

El comediante Freddy Beltrán criticó los niveles de inseguridad en Bogotá, ante robo del que fue víctima un policía - crédito @CalleLaJeta_/X

El integrante de la fuerza pública reconoció que las autoridades no dan abasto con la inseguridad de Bogotá. Sin embargo, aclaró que hay otro problema: la justicia, que no garantiza que los delincuentes permanezcan privados de la libertad.

“Yo pertenezco a la Policía y Policía no hay para todo Bogotá. No hay policías que estén rodeando todos los barrios. El trabajo de la Policía no está sirviendo para nada, porque los jueces sueltan a los ladrones”, señaló el uniformado en diálogo con CityTV.

El alcalde de Bogotá aseguró que en la reunión busca construir una agenda común entre la alcaldía, la Policía, la Rama Judicial y el Congreso, con el fin de tener más herramientas para capturar a los delincuentes y llevarlos ante la justicia - crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde Galán se ha pronunciado sobre varios hechos que se han registrado en la capital, ante la gravedad y el alcance mediático que han tenido. Ha afirmado que las autoridades trabajan para garantizar la seguridad de la ciudadanía, para investigar los crímenes y para poner tras las rejas a los delincuentes involucrados.

Pese a ello, afirmó que la fuerza pública enfrenta trabas al momento de iniciar las indagaciones, relacionadas con el acceso a las cámaras privadas de seguridad. Asegura que a los uniformados se les impide tener el material grabado en las cámaras y que esta situación ha sido recurrente en el norte de Bogotá. Esto les ha impedido seguir los pasos de los criminales para capturarlos tan pronto como sea posible.

“La policía tiene que tener acceso inmediato cuando sea necesario a esas imágenes para poder garantizar que captura a los delincuentes en Bogotá”, indicó el mandatario local, que también ha cuestionado la liberación de criminales que, con esfuerzo, han logrado capturar las autoridades.