Colombia

Petro se sacudió de las acusaciones del presidente de Ecuador y negó conocer a alias Fito: “Ya Noboa está en su alucinación”

El mandatario Daniel Noboa aseguró que, al parecer, el presidente colombiano se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, que tienen nexos con el capo del narcotráfico

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El presidente Gustavo Petro partirá de Colombia el 20 de septiembre para una gira en Estados Unidos, que comenzará en Chicago - crédito Joel González/Presidencia
El presidente Gustavo Petro aseguró que las autoridades de Ecuador recibieron la orden de conseguir criminales para hacer acusaciones en su contra - crédito Joel González/Presidencia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que se está adelantando una investigación en el vecino país por la presencia del primer mandatario colombiano, Gustavo Petro, en Manta. El jefe de Estado viajó a la ciudad luego de asistir a la posesión de Noboa como jefe de Estado el 24 de mayo de 2025.

Cuando vino a mi posesión, se fue a Manta y se metió en una casa tres días, supuestamente, a escribir un libro. Casas y caletas (...). Los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Entonces, de nuevo, siempre quiere echar la pelotita para acá, pero nunca tiene explicaciones reales de las cosas que él mismo hace”, explicó Noboa a la revista Semana.

Además, aseguró que el presidente Gustavo Petro se encontró con personas que estarían relacionadas con José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la organización delincuencial Los Choneros.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa aseguró que no puede asegurar que el presidente colombiano Gustavo Petro se haya reunido con alias Fito en persona, pero sí cree que se encontró con personas que están relacionadas con él - crédito Matías Delacroix/AP
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa aseguró que no puede asegurar que el presidente colombiano Gustavo Petro se haya reunido con alias Fito en persona, pero sí cree que se encontró con personas que están relacionadas con él - crédito Matías Delacroix/AP

Eso es parte de una investigación. Se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con Fito. Si se reunió físicamente, cara a cara, con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona”, precisó el presidente de Ecuador al medio citado.

Alias Fito es considerado uno de los capos del narcotráfico más peligrosos de Ecuador. En julio de 2025, fue extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y de armas, pero, ante un tribunal de Nueva York, se declaró inocente de todos los cargos que le fueron endilgados.

Petro negó haberse reunido con alias Fito

Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, fue extraditado a Estados Unidos para comparecer ante la justicia por narcotráfico Ejército de Ecuador/Europa Press
Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, fue extraditado a Estados Unidos para comparecer ante la justicia por narcotráfico Ejército de Ecuador/Europa Press

A través de una publicación en X, el primer mandatario colombiano negó los señalamientos en su contra. Aseguró que no tiene ningún tipo de vínculo con el capo del narcotráfico y que su visita a Ecuador para la posesión de Daniel Noboa no tuvo ninguna irregularidad. Además, recalcó que durante su Gobierno, y con ayuda de las autoridades, se ha logrado la captura de varios criminales.

Nada, no conozco el tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes, y hemos capturado muchos bandidos nacidos en ese país que les hemos entregado. A Noboa le pasa lo que le pasó a Trump, se dejan llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana que es asesina y narcotraficante”, aseveró.

Según indicó, hay grabaciones de las autoridades ecuatorianas en las que se indica que han recibido órdenes de parte del Departamento de Estado para conseguir criminales que hagan acusaciones en su contra. El objetivo de esta estrategia sería impedir que salga de la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), en la que fue incluido por orden del Gobierno de Estados Unidos.

El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac
El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac

A su juicio, el mandatario ecuatoriano estaría respaldando ese plan y, al mismo tiempo, estaría recibiendo a la oposición colombiana en su territorio con fines electorales. Mencionó específicamente al expresidente Álvaro Uribe, que recientemente visitó el vecino país.

Así las cosas, informó que habló con el jefe de Estado estadounidense Donald Trump y le entregó las grabaciones de las autoridades de Ecuador para que llevara a cabo una investigación al respecto. “Pero ya Noboa está en su alucinación. Le pedí al presidente Donald Trump mediar con Noboa, pero delegó en (Marco) Rubio (secretario de Estado de Estados Unidos)”, indicó.

Por otro lado, defendió el trabajo del Gobierno y de la fuerza pública de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera con Ecuador, teniendo en cuenta que Daniel Noboa cree que sus esfuerzos han sido insuficientes y, por eso, inició una guerra arancelaria.

El presidente Gustavo Petro negó conocer a alias Fito y aseguró que sus visitas a Ecuador solo se han centrado en participar de las posesiones presidenciales - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro negó conocer a alias Fito y aseguró que sus visitas a Ecuador solo se han centrado en participar de las posesiones presidenciales - crédito @petrogustavo/X

Según detalló, por primera vez desde 2018, el programa de erradicación de cultivos de hoja de coca logró bajar la cantidad total de ese tipo de siembras en diciembre de 2025, con 22.000 hectáreas voluntariamente erradicadas.

Lamento que le hagan tanto daño a las economías de Nariño, Putumayo y el norte del Ecuador pero ya hemos tomado las medidas para proteger a nuestro pueblo”, precisó.

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