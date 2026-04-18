Colombia

Taxista sería cómplice de los maleantes: se detuvo y dejó subir a los ladrones para que atracaran a sus ocupantes

Los pasajeros solicitaron el servicio en la Zona T, al norte de la capital. Las víctimas aseguran que después huyó sin ayudarlos después del robo, por lo que señalan que sería colaborador

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Taxista permitió que dos sujetos abordaran el vehículo y hurtaran sus pertenencias a pasajeros, en el norte de Bogotá - crédito @EdgarVillabonaR
Taxista permitió que dos sujetos abordaran el vehículo y hurtaran sus pertenencias a pasajeros, en el norte de Bogotá - crédito @EdgarVillabonaR

El periodista colombiano Édgar Villabona denunció que fue víctima de un robo mientras viajaba en un taxi en la Zona T de Bogotá. Según relató el comunicador en su perfil de X, el hecho ocurrió cuando el conductor, identificado por las placas TNS500, recogió a Villabona y a sus acompañantes.

Durante el trayecto, el individuo se detuvo en un semáforo “donde fuimos abordados y nos robaron los celulares”, relató el comunicador, que también contó que, tras el asalto, el taxista huyó del lugar, y dejó a los pasajeros sin posibilidad de reacción.

El periodista pidió colaboración ciudadana para identificar al conductor y solicitó la intervención de la Policía de Bogotá y de las autoridades locales. La denuncia también fue dirigida al alcalde Carlos Fernando Galán, en busca de una pronta respuesta. Además, publicó unas fotografías del conductor que publicó en la misma denuncia.

El periodista informó que están en búsqueda del conductor del taxi para que pueda ser puesto en manos de las autoridades - crédito @EdgarVillabonaR/X
El periodista informó que están en búsqueda del conductor del taxi para que pueda ser puesto en manos de las autoridades - crédito @EdgarVillabonaR/X

Sobre la actitud del taxista, los usuarios de redes sociales afirmaron que, legalemente, este tipo de reacciones son catalogadas como “complicidad por omisión”.

Una internauta escribió: “Mientras los delincuentes operan con taxis y redes organizadas, el alcalde Galán sigue en el discurso. No hay control, no hay inteligencia, no hay autoridad. La ciudad quedó en manos del crimen y nadie responde. Bogotá exige mando firme ya”.

Sin embargo, la mayoría de usuarios cuestionaron la decisión del afectado de tomar servicio de taxi: “Todos sabemos que los taxistas son una banda de ladrones entonces para que les toman el servicio.”; “Qué inocencia la suya... Sabiendo que el 60% de los taxistas tienen problemas con la Justicia (son delincuentes), ud. es de los que cree que son santas paloma (sic)”; “Nunca entiendo, porque toman un taxi a sabiendas que ese transporte afecta al civil específicamente en esa zona. ¡Hay como 5 apps de transporte diferentes!“.

Usuarios de redes sociales aseguran que la mayoría de taxistas en Bogotá pertenecen a grupos delincuenciales - crédito @EdgarVillabonaR/X
Usuarios de redes sociales aseguran que la mayoría de taxistas en Bogotá pertenecen a grupos delincuenciales - crédito @EdgarVillabonaR/X

El también periodista colombiano Mauricio Silva ayudó a difundir el caso y escribió al respecto en sus redes sociales: “¡Atención bogotanos! No tomen taxis amarillos ni en la calle, ni por teléfono ni mucho menos en el aeropuerto o terminal de buses. Son unas mafias imposibles de controlar y a las autoridades les da pavor enfrentarlas y ponerlas en cintura“.

Barrio Galerías en pánico tras atraco a mano armada contra pareja de la tercera edad: les robaron su camioneta

Durante las horas de la noche del viernes 17 de abril de 2026 ocurrió un violento robo a una pareja de adultos mayores en el sector de Galerías, en Bogotá, mientras ingresaban su vehículo a un edificio del tradicional sector.

Según la denuncia ciudadana que se difundió en redes sociales, varios delincuentes interceptaron a la pareja aproximadamente a las 10:00 p. m., cuando dos de los asaltantes descendieron de un automóvil color rojo, bajaron a las víctimas, las tumbaron en el suelo, y con armas de fuego las amenazaron mientras otros cómplices aguardaban en el vehículo de apoyo.

Tras someter a las víctimas, los ladrones se llevaron el automotor aún encendido en cuestión de segundos.

La pareja de abuelos fueron sometidos con armas de fuego a la entrada de un edificio del barrio Galerías, en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

De acuerdo con el registro audiovisual publicado por la cuenta informativa Colombia Oscura, los responsables huyeron de la escena sin que las víctimas pudieran ofrecer resistencia. En el clip quedó registrada la presencia de un policía que se fue corriendo tras el vehículo.

Usuarios de plataformas digitales exigieron una respuesta inmediata de las autoridades ante el incremento de hechos similares en zonas residenciales de la capital.

La modalidad de abordaje en el ingreso o salida de viviendas se ha convertido en una práctica recurrente entre bandas dedicadas al hurto de vehículos en Bogotá.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá no se han conocido declaraciones oficiales sobre los hechos, o sobre la identidad de los responsables o, incluso, el paradero del vehículo sustraído.

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