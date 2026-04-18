Colombia

“Los hipopótamos son parte de nuestra vida”: en el Magdalena Medio, la comunidad rechaza decisión sobre la especie invasora

El Gobierno Petro anunció que 80 de los 200 animales africanos serán sacrificados para controlar la población y proteger el ecosistema

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Locales piden que se exploren otras opciones para controlar la reproducción de la especie - crédito Suministrado a Infobae Colombia

La decisión del Gobierno nacional de iniciar un proceso de eutanasia para 80 hipopótamos en el Magdalena Medio ha generado reacciones en las comunidades cercanas y en sectores vinculados al turismo local.

Estos animales, introducidos en los años 80 por Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles, han incrementado su población hasta alcanzar cerca de 200 ejemplares, lo que ha motivado la intervención del Ministerio de Ambiente ante el riesgo para el ecosistema y la seguridad de la población.

En la región de Puerto Triunfo, Antioquia, donde el avistamiento de los hipopótamos se convirtió en un atractivo turístico, habitantes expresaron su desacuerdo con la medida adoptada.

En diálogo con Infobae Colombia, Álvaro Díaz Romero, residente de Cocorná (en Puerto Triunfo) y trabajador del sector turismo, indicó que en su municipio hay tristeza por la decisión del Ministerio de Ambiente. “Vivo en este lugar hace ya 35 años. Lo que va a hacer el gobierno con los hipopótamos no es lo más ético para el país y tampoco sería lo más justo para la especie”.

Hipopótamos - Colombia
Estas son las fotos que locales toman de los avistamientos de hipopótamos en el Magdalena Medio - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Díaz Romero explicó que la presencia de los hipopótamos ha cambiado la dinámica social y económica de la zona. “Los hipopótamos en este territorio han sido un atrayente turístico, han sido unos vecinos más, unos pobladores más de nuestro territorio. Los queremos, los respetamos, aprendimos a convivir con ellos y ellos con nosotros”.

El local mencionó el valor de identidad para la región que representa la especie, que también trae consigo beneficios económicos para ellos. El habitante de Puerto Triunfo destacó además que los animales cumplen un papel en la preservación de los recursos acuáticos de la región.

“También sirven como guardas en el río, en esa embocadura del río, porque evitan que la gente pesque en ese lugar y permiten que los peces suban por el río, beneficiando a las comunidades ribereñas del río Claro Cocorná Sur”.

La posición de Díaz Romero coincide con la de otros habitantes de la zona, que consideran que la eutanasia no es la vía adecuada para el control de la población de hipopótamos.

“El sacrificio de los hipopótamos no es la mejor opción. La eutanasia no es la mejor opción para acabar con esta problemática. La mejor opción para acabar con la problemática de los hipopótamos es investigar más, hacer un control de reproducción sobre esta especie”, afirmó.

Cocorná - Puerto Triunfo - Antioquia
Locales en Cocorná y el resto del Magdalena Medio rechazan la decisión tomada por el Ministerio de Ambiente - crédito Alcaldía de Cocorná

El residente sugirió que las autoridades nacionales consulten a las comunidades que han convivido durante décadas con la especie antes de tomar medidas drásticas, puesto que allí no se han registrado visitas de ninguna índole.

“Antes de tomar esta decisión, el Estado colombiano, la ministra de Ambiente, debieron haberse salido de esas oficinas y haber viajado hasta el Magdalena Medio, especialmente Puerto Triunfo, Antioquia, Doradal, Estación Cocorná, para que hablen con la comunidad que vive a diario y convive siempre con los hipopótamos”.

El Ministerio de Ambiente anticipó que la población de los hipopótamos sería de más de 1.000 individuos si no se toman cartas en el asunto - crédito Cornare
El Ministerio de Ambiente anticipó que la población de los hipopótamos sería de más de 1.000 individuos si no se toman cartas en el asunto - crédito Cornare

Para Díaz Romero, la convivencia con los hipopótamos se ha integrado a la vida cotidiana del Magdalena Medio y aseguró que hay familias que tienen en esta especie la única forma de conseguir el sustento para sus familias.

“Todos aquí coincidimos en que la eutanasia hacia los hipopótamos no es la mejor opción. Mi llamado es para esas personas que tienen ese poder de autoridad, que vengan y se junten con el pueblo, con los que vivimos esta problemática hace 40 años y que siempre hemos estado olvidados”.

A pesar del pronunciamiento de los locales en el Magdalena Medio, el Ministerio de Ambiente ha argumentado que su decisión está respaldada por expertos que han afirmado que la translocación y los procesos de esterilización solo le darán más tiempo de acción al Estado, sin que ninguna nación pueda recibir a los animales que nacieron en Colombia y tienen condiciones biológicas diferentes a los que son nativos de África.

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