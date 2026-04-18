Juan Fernando Cristo aseguró que Abelardo de la Espriella tiene que rectificar acusaciones de corrupción que hizo en su contra

Juan Fernando Cristo y Abelardo de la Espriella - crédito @CristoBustos/X y @ABDELAESPRIELLA/X

El dirigente del partido político En Marcha, Juan Fernando Cristo, señaló que el candidato presidencial, Abelardo De La Espriella, dispone de tres días para retractarse de afirmaciones que, según Cristo, lo involucran falsamente en temas de corrupción ligados a contratos del esposo de la también candidata Sondra Macollins.

En un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, Cristo así lo confirmó: “El juzgado dieciocho civil del circuito de Bogotá reconoció que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella mintió cuando, en unas declaraciones públicas hace unos meses, intentó vincularme de una manera falsa con el esposo de la candidata presidencial Sondra Macollins”.

El mismo dirigente detalló que “en su decisión, el señor juez ordena al candidato presidencial Abelardo de la Espriella rectificar la información falsa que en su momento divulgó a través de los medios de comunicación”.

En consecuencia, Cristo expresó su expectativa ante dicha decisión: “Espero que el señor De la Espriella rectifique la información falsa divulgada en mi contra a través de los mismos medios de comunicación o en un video dirigido a la opinión pública nacional”.

Al expresar su postura frente al fallo, Cristo concluyó: “Agradezco al juzgado la decisión en derecho adoptada y reitero, como siempre lo he hecho, mi respeto profundo a la justicia y a la institucionalidad nacional”.

El político Juan Fernando Cristo informa que el Juzgado 18 Civil de Circuito de Bogotá reconoció que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella mintió al intentar vincularlo con el esposo de otra candidata. El juez ordenó a De la Espriella rectificar la información falsa - crédito @CristoBustos/X

Cristo había pedido a Abelardo de la Espriella que rectifique afirmaciones en su contra

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, exigió públicamente el 16 de febrero de 2026 que De la Espriella rectifique de manera explícita declaraciones que –según sostiene– han afectado su honra a través de imputaciones sobre presuntos contratos y sociedades con el Estado colombiano.

La solicitud formal, difundida antes de recurrir a instancias judiciales, encuadra el episodio como parte de una serie de ataques en el medio de la campaña electoral, argumentando la necesidad de preservar un debate centrado en propuestas y no en desinformación.

El comunicado emitido por el equipo jurídico de Cristo advertía que ninguna de las versiones divulgadas por De la Espriella presentaba prueba alguna de vínculos contractuales o societarios con entidades públicas. Sostuvo que estas afirmaciones habían circulado tanto en ruedas de prensa como en redes sociales asociadas a la campaña de De la Espriella, manteniendo activa una narrativa que describen como difamatoria.

Juan Fernando Cristo exige rectificación a Abelardo de la Espriella por afirmaciones consideradas difamatorias - crédito @CristoBustos

En su mensaje, la defensa del candidato enfatiza que “las imputaciones fueron difundidas en escenarios públicos y amplificadas en redes sociales, incluyendo cuentas que respaldan la campaña de De la Espriella, manteniendo la narrativa difamatoria”.

El equipo legal de Cristo subraya que, pese a que Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en la red social X aludiendo a la controversia, considera que “no se ha producido una rectificación real”, pues no hubo reconocimiento explícito de la falsedad ni una corrección proporcional al alcance inicial. La postura de Cristo fue clara: “No basta con alusiones generales o aclaraciones ambiguas”.

El comunicado insiste en que la rectificación debe realizarse en términos explícitos y en los mismos canales en los qe se propagaron las afirmaciones, ajustándose a los principios constitucionales de claridad, equivalencia y oportunidad.

De no haber una respuesta que satisfaga estos requerimientos, la defensa de Juan Fernando Cristo anuncia la intención de interponer acciones legales por los delitos de injuria y calumnia. El comunicado recalca que el objetivo es “una corrección clara, oportuna y proporcional al alcance de las primeras afirmaciones”.

Germán Calderón informa a Cristo que De la Espriella corrigió declaración y aclaró error de identidad - crédito @GermanCalderonE

La respuesta de Abelardo de la Espriella y las implicaciones legales

El abogado constitucionalista Germán Calderón, asesor de De la Espriella, comunicó que su representado ya ha realizado la rectificación exigida por Cristo. Calderón detalló que “en un video reconoció que se había equivocado de nombre y que se refería a otra persona totalmente distinta”. El abogado considera, con base en esa aclaración, que De la Espriella “ha cumplido a cabalidad con la correspondiente norma constitucional y legal”.

La defensa de Cristo, sin embargo, mantiene su postura sobre la insuficiencia de esa rectificación, argumentando que debe ofrecerse en los mismos términos, formatos y alcance con que se divulgó la información original. Sostienen que la interpretación constitucional exige una respuesta proporcional para restablecer el buen nombre del afectado.