Colombia

Duro encontrón entre Roy Barreras y Sergio Fajardo durante un debate presidencial: “Usted sí sabe de eso”

El cruce entre los candidatos presidenciales se produjo después de que el expresidente del Congreso se refiriera a los intentos fallidos del exgobernador de Antioquia para llegar a la Casa de Nariño

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Sergio Fajardo afirmó que el mayor reto no es ganar elecciones, sino gobernar en una Colombia marcada por la polarización política, lo que generó la reacción de Roy Barreras - crédito Asofondos/Colprensa
Sergio Fajardo afirmó que el mayor reto no es ganar elecciones, sino gobernar en una Colombia marcada por la polarización política, lo que generó la reacción de Roy Barreras - crédito Asofondos/Colprensa

En medio de un debate presidencial realizado durante el Congreso de Naturgas en Cartagena, los candidatos presidenciales Roy Barreras y Sergio Fajardo protagonizaron una fuerte confrontación discursiva.

En uno de los pasajes centrales del evento transmitido por Noticias Caracol, en la que también estuvieron presentes las candidatas Paloma Valencia y Claudia López, Barreras generó tensión al responder directamente al exgobernador de Antioquia.

Quiero decirle esto a Sergio. No, gobernar no es difícil, es fácil cuando se sabe. Lo difícil es ganar elecciones y usted sí que sabe eso“, afirmó el exsenador en alusión a los sucesivos intentos fallidos de Fajardo por alcanzar la Presidencia de la República en 2018 y 2022, respectivamente.

Roy Barreras y Sergio Fajardo protagonizaron un intenso cruce sobre gobernabilidad y polarización en el debate presidencial de Naturgas - crédito Naturgas/Instagram
Roy Barreras y Sergio Fajardo protagonizaron un intenso cruce sobre gobernabilidad y polarización en el debate presidencial de Naturgas - crédito Naturgas/Instagram

El aspirante, lejos de mantenerse en calma, le respondió directamente al candidato que ganó la consulta de izquierda el 8 de marzo de 2026.

El doctor Roy es muy gracioso, evidentemente”, manifestó Fajardo con tono sarcástico.

Así mismo, el candidato de Dignidad y Compromiso recalcó su visión de que la verdadera dificultad radica tanto en vencer en las urnas como en gestionar un país fragmentado.

Ganar elecciones es dificilísimo y lo que necesita Colombia hoy es elegir a una persona que pueda gobernar, porque vamos para la mayor confrontación que ha visto este país. Si seguimos en la confrontación Gustavo Petro con Iván Cepeda y Álvaro Uribe con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, este país no va a ser viable. Vamos para una confrontación que no nos merecemos y nosotros tenemos la capacidad de resolver ese problema“, insistió durante el debate.

Torres de energía-Colombia
Imagen de referencia - Sergio Fajardo advirtió sobre el riesgo de un apagón energético y subrayó la importancia de planificar con hidroeléctricas y térmicas operativas - crédito Colprensa

Contexto de la pelea

El intercambio se originó después de que Sergio Fajardo advirtiera sobre un alto riesgo de apagón energético en Colombia.

Yo estaría como presidente en este momento verificando y trabajando con todas las hidroeléctricas del país, todas las térmicas, averiguando todas las condiciones para que el gas pueda llegar de manera que las térmicas puedan funcionar, tener disposición del carbón y saber a dónde va a ir cada lugar. A eso se llama planear“, explicó el exalcalde de Medellín.

Pocos minutos después, la discusión se trasladó al terreno de los extremos políticos y la necesidad de evitar una escalada mayor de la polarización. Allí, Roy Barreras advirtió que Colombia se debate entre “dos miedos”: el de un extremo de estatización y el de una derecha radical, y descartó que la sociedad esté “condenada a esos dos extremos”, destacando el rol del sector de los ‘indecisos’ como bisagra para un posible gobierno de unidad y confianza.

“No estamos condenados a esos dos extremos. Cuatro o cinco millones de colombianos que aún no se han decidido pueden ofrecerle a Colombia un gobierno serio, estable, que genere confianza y unidad”, sostuvo.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, promovió un discurso de inclusión y buscó posicionarse como opción de unidad - crédito Reuters
Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, promovió un discurso de inclusión y buscó posicionarse como opción de unidad - crédito Reuters

Hasta Paloma Valencia se metió en la discusión

En medio de la discusión entre Barreras y Fajardo, la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia intervino para posicionar su mensaje sobre la inclusión de todos los sectores del país, independientemente de la posición política.

¿Sabe cuál es la ventaja de nosotros? Que nosotros, en cambio, los queremos incluir a todos. Yo invito a todos los colombianos a que saquemos adelante a Colombia y dejemos atrás todo esto (…) yo quiero que hasta los petristas voten por mí“, dijo la aspirante del partido de oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

Al respecto, Roy Barreras aprovechó este pronunciamiento para preguntar si ese “todos” mencionado por Valencia incluía a Abelardo de la Espriella —abogado conocido por su posición política—, pero Valencia evitó una respuesta precisa. Este gesto evidenció las tensiones internas dentro de las alianzas de centroderecha de cara a la contienda electoral.

Paloma Valencia responsabilizó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y exigió la publicación de los informes de la UIAF sobre fondos de campaña - crédito Luisa González/Reuters
Paloma Valencia responsabilizó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y exigió la publicación de los informes de la UIAF sobre fondos de campaña - crédito Luisa González/Reuters

La controversia no se limitó a los reproches sobre la experiencia electoral. Durante la misma jornada, Paloma Valencia profundizó sobre la crisis de la empresa petrolera Ecopetrol y acusó de irregularidades a su presidente Ricardo Roa.

“Claro que Roa se tiene que ir, pero se tiene que ir a la cárcel, porque entre otras violó los topes electorales. Y este no es un escándalo menor, porque la Constitución de 1991 es clara: cuando se violan los topes de una campaña, se pierde la investidura”, sostuvo la aspirante del Centro Democrático.

No obstante, Sergio Fajardo no dudo en replicar a Paloma Valencia y referirse al caso judicial de su propio partido, haciendo mención al senador Ciro Ramírez, condenado a 23 años por el escándalo de corrupción conocido como Las Marionetas y que fue centro de polémica por su asistencia a las plenarias del Senado.

(Paloma Valencia) habla sobre Roa, que debe ir a la cárcel. Ojalá que le toque la misma de Ciro Ramírez, los corruptos hay que ponerlos en la cárcel, no hay corruptos buenos y corruptos malos”, expresó.

El Centro Democrático aseguró que el senador Ciro Ramírez cuenta con las instancias legales para ejercer su derecho a la defensa - crédito @SenadoGovCo/X y Centro Democrático
Sergio Fajardo señaló la corrupción dentro del Centro Democrático y mencionó el caso judicial de Ciro Ramírez, condenado a 23 años de prisión - crédito @SenadoGovCo/X y Centro Democrático

Frente a ello, Paloma Valencia respondió: “Yo estoy de acuerdo, doctor Sergio, todos los corruptos a la cárcel, no importa el partido”.

A pesar de la presión pública, los candidatos con mayor proyección en las encuestas, como Abelardo de la Espriella y Cepeda, no participaron en el encuentro, lo que generó críticas entre los asistentes.

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