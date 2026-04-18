Cayeron dos cabecillas del frente Iván Merchán de la Coordinadora Nacional de Ejército Bolivariano en Villavicencio

Alias Jhon Fredy o Niño, cabecilla principal del Frente “Iván Merchán” (Coordinadora Nacional de Ejército Bolivariano) y alias Marcos, cabecilla financiero de la misma - crédito Gaula/Policía Nacional

Las autoridades colombianas propinaron un impacto directo al frente “Iván Merchán” al detener simultáneamente a sus dos principales cabecillas, cortando la estructura de mando y debilitando el flujo de recursos ilícitos que sostenían la organización.

La operación, ejecutada en Villavicencio por el Gaula Élite de la Policía Nacional, con apoyo del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió la captura de alias Jhon Fredy o “Niño” y alias Marcos. Ambos lideraban la estructura criminal, con presencia en distintos municipios del Meta como Vista Hermosa, Puerto Rico y Granada, entre otros.

“Jhon Fredy o Niño”, identificado como el cabecilla principal del frente, acumulaba una trayectoria criminal de una década. Según el coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director de Antisecuestro y Antiextorsión, este individuo era el responsable de ordenar atentados terroristas y sicariales para presionar pagos de extorsión.

Las víctimas incluían comerciantes, transportadores y ganaderos, quienes recibían panfletos intimidatorios con exigencias económicas que oscilaban entre $5 millones y $400 millones.

En un operativo liderado por el Gaula de la Policía Nacional en Villavicencio, fueron capturados alias 'Jhon Freddy' y 'Marcos', cabecillas del frente 'Iván Merchán'. Estos delincuentes extorsionaban a comerciantes, ganaderos y transportadores del Meta, exigiendo pagos de hasta 400 millones de pesos - crédito Policía Nacional/Gaula

Por su parte, alias Marcos, cabecilla financiero, tenía una orden de captura por concierto para delinquir con fines de extorsión. Las autoridades lo señalan por liderar una confrontación armada contra el Clan del Golfo y por intimidar a la población para impedir que colaborara con otras estructuras delictivas.

El grupo criminal, según las investigaciones, recolectaba mensualmente cerca de $1.500 millones provenientes de actividades ilícitas. Esta cifra revela la magnitud de sus operaciones y la influencia en el manejo de economías ilegales en la región.

La captura de ambos cabecillas se produjo mientras el frente fortalecía su componente armado y reclutaba nuevos integrantes desde el departamento del Cauca, con el objetivo de ampliar su control sobre el narcotráfico y otras economías ilícitas en el sur del Meta. El operativo permitió también la incautación de un arma de fuego, municiones, cinco celulares y veintinueve panfletos extorsivos.

Tras intimidar a comerciantes con panfletos y videos, miembros del frente disidente 'Iván Merchán' fueron capturados en un contundente operativo del GAULA de la Policía. Las autoridades ofrecen millonarias recompensas por los cabecillas de esta estructura criminal - crédito Gaula/Policía nacional

La detención de alias de estos dos hombres representa un golpe estructural para el frente Iván Merchán, ya que desarticula su línea de mando y anula su capacidad de recaudo y administración de recursos ilegales. Además, interrumpe la toma de decisiones criminales y bloquea el músculo financiero que sostenía la organización.

El pasado 14 de marzo de 2026, durante un consejo de seguridad en San José del Guaviare, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, había anunciado una recompensa de hasta $900 millones por información que permitiera la ubicación de alias Jhon Fredy o “Niño”.

Estados Unidos acusó a ‘Chiquito Malo’, líder del Clan del Golfo, de terrorismo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó la presentación de nuevos cargos por terrorismo contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, que desde octubre de 2021 lidera el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Alias Chiquito Malo es el sucesor del poder de una de las células criminales que nacieron tras la desmovilización de las AUC - crédito Visuales IA

La decisión, anunciada el 17 de abril, supone un endurecimiento de la persecución penal internacional sobre el máximo jefe de la organización criminal más relevante del narcotráfico colombiano, quien enfrenta ya procesos previos por tráfico de cocaína, armas y dirección de empresa criminal, y podría ser condenado a cadena perpetua si es capturado y extraditado.

La acusación fue modificada en Nueva York por la Fiscalía del Distrito Este para incluir tres nuevos delitos: conspiración de narcoterrorismo y la provisión de apoyo material a un grupo terrorista extranjero, detalló el Departamento de Justicia, que además atribuye a Ávila Villadiego el control sostenido de las operaciones del Clan del Golfo desde la caída de su antecesor, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, quien fue capturado en octubre de 2021.