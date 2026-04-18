Colombia

Cayeron dos cabecillas del frente Iván Merchán de la Coordinadora Nacional de Ejército Bolivariano en Villavicencio

Las víctimas incluían comerciantes, transportadores y ganaderos, quienes recibían panfletos intimidatorios con exigencias económicas que oscilaban entre $5 millones y $400 millones

Guardar
Alias Jhon Fredy o Niño, cabecilla principal del Frente “Iván Merchán” (Coordinadora Nacional de Ejército Bolivariano) y alias Marcos, cabecilla financiero de la misma - crédito Gaula/Policía Nacional
Alias Jhon Fredy o Niño, cabecilla principal del Frente “Iván Merchán” (Coordinadora Nacional de Ejército Bolivariano) y alias Marcos, cabecilla financiero de la misma - crédito Gaula/Policía Nacional

Las autoridades colombianas propinaron un impacto directo al frente “Iván Merchán” al detener simultáneamente a sus dos principales cabecillas, cortando la estructura de mando y debilitando el flujo de recursos ilícitos que sostenían la organización.

La operación, ejecutada en Villavicencio por el Gaula Élite de la Policía Nacional, con apoyo del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió la captura de alias Jhon Fredy o “Niño” y alias Marcos. Ambos lideraban la estructura criminal, con presencia en distintos municipios del Meta como Vista Hermosa, Puerto Rico y Granada, entre otros.

“Jhon Fredy o Niño”, identificado como el cabecilla principal del frente, acumulaba una trayectoria criminal de una década. Según el coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director de Antisecuestro y Antiextorsión, este individuo era el responsable de ordenar atentados terroristas y sicariales para presionar pagos de extorsión.

Las víctimas incluían comerciantes, transportadores y ganaderos, quienes recibían panfletos intimidatorios con exigencias económicas que oscilaban entre $5 millones y $400 millones.

En un operativo liderado por el Gaula de la Policía Nacional en Villavicencio, fueron capturados alias 'Jhon Freddy' y 'Marcos', cabecillas del frente 'Iván Merchán'. Estos delincuentes extorsionaban a comerciantes, ganaderos y transportadores del Meta, exigiendo pagos de hasta 400 millones de pesos - crédito Policía Nacional/Gaula

Por su parte, alias Marcos, cabecilla financiero, tenía una orden de captura por concierto para delinquir con fines de extorsión. Las autoridades lo señalan por liderar una confrontación armada contra el Clan del Golfo y por intimidar a la población para impedir que colaborara con otras estructuras delictivas.

El grupo criminal, según las investigaciones, recolectaba mensualmente cerca de $1.500 millones provenientes de actividades ilícitas. Esta cifra revela la magnitud de sus operaciones y la influencia en el manejo de economías ilegales en la región.

La captura de ambos cabecillas se produjo mientras el frente fortalecía su componente armado y reclutaba nuevos integrantes desde el departamento del Cauca, con el objetivo de ampliar su control sobre el narcotráfico y otras economías ilícitas en el sur del Meta. El operativo permitió también la incautación de un arma de fuego, municiones, cinco celulares y veintinueve panfletos extorsivos.

Tras intimidar a comerciantes con panfletos y videos, miembros del frente disidente 'Iván Merchán' fueron capturados en un contundente operativo del GAULA de la Policía. Las autoridades ofrecen millonarias recompensas por los cabecillas de esta estructura criminal - crédito Gaula/Policía nacional

La detención de alias de estos dos hombres representa un golpe estructural para el frente Iván Merchán, ya que desarticula su línea de mando y anula su capacidad de recaudo y administración de recursos ilegales. Además, interrumpe la toma de decisiones criminales y bloquea el músculo financiero que sostenía la organización.

El pasado 14 de marzo de 2026, durante un consejo de seguridad en San José del Guaviare, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, había anunciado una recompensa de hasta $900 millones por información que permitiera la ubicación de alias Jhon Fredy o “Niño”.

Estados Unidos acusó a ‘Chiquito Malo’, líder del Clan del Golfo, de terrorismo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó la presentación de nuevos cargos por terrorismo contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, que desde octubre de 2021 lidera el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Alias Chiquito Malo - Clan del Golfo - Estados Unidos
Alias Chiquito Malo es el sucesor del poder de una de las células criminales que nacieron tras la desmovilización de las AUC - crédito Visuales IA

La decisión, anunciada el 17 de abril, supone un endurecimiento de la persecución penal internacional sobre el máximo jefe de la organización criminal más relevante del narcotráfico colombiano, quien enfrenta ya procesos previos por tráfico de cocaína, armas y dirección de empresa criminal, y podría ser condenado a cadena perpetua si es capturado y extraditado.

La acusación fue modificada en Nueva York por la Fiscalía del Distrito Este para incluir tres nuevos delitos: conspiración de narcoterrorismo y la provisión de apoyo material a un grupo terrorista extranjero, detalló el Departamento de Justicia, que además atribuye a Ávila Villadiego el control sostenido de las operaciones del Clan del Golfo desde la caída de su antecesor, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, quien fue capturado en octubre de 2021.

Temas Relacionados

Alias Jhon FredyAlias MarcosFrente Iván MerchanCapturados en VillavicencioColombia-Noticias

Más Noticias

Presidente de Ecuador reveló que Gustavo Petro se habría reunido con personas cercanas a alias Fito, el narco más poderoso de ese país: “Si se reunió físicamente, cara a cara, no lo podría decir”

Luego de haberse conocido las supuestas actividades del presidente colombiano, en su momento, Noboa, fue cuestionado sobre las acusaciones de Petro respecto a la visita de Álvaro Uribe a Ecuador

Presidente de Ecuador reveló que Gustavo Petro se habría reunido con personas cercanas a alias Fito, el narco más poderoso de ese país: “Si se reunió físicamente, cara a cara, no lo podría decir”

Colombia proyecta un crecimiento económico del 3,0% para 2026, una cifra superior a la de América Latina, según un informe

Las proyecciones contrastan con los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y resaltan la posición relativamente favorable del país frente a sus vecinos, aunque advierten posibles ajustes a la baja si persiste el estancamiento económico actual

Colombia proyecta un crecimiento económico del 3,0% para 2026, una cifra superior a la de América Latina, según un informe

Abren nuevas ofertas de empleo en Europa para colombianos: sueldos de hasta $16 millones

Vacantes en España y Alemania están disponibles a través; así puede postularse paso a paso y conocer los requisitos y condiciones laborales

Abren nuevas ofertas de empleo en Europa para colombianos: sueldos de hasta $16 millones

Argentina vs. Colombia EN VIVO de la Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La “Tricolor” tendrá una exigente visita en Buenos Aires, buscando la victoria que le permita terminar como líder en la tabla de posiciones

Argentina vs. Colombia EN VIVO de la Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Bayern Múnich de Luis Díaz quedó a un paso de ganar la Bundesliga: Borussia Dortmund perdió y le dejó servido el título

Los “Gigantes de Baviera” podrían cerrar una semana perfecta en lo deportivo tras eliminar al Real Madrid, y clasificar a las semifinales de la Champions League

Bayern Múnich de Luis Díaz quedó a un paso de ganar la Bundesliga: Borussia Dortmund perdió y le dejó servido el título
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebraron su boda religiosa junto a familiares y amigos: ya circulan las primeras imágenes del evento

Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebraron su boda religiosa junto a familiares y amigos: ya circulan las primeras imágenes del evento

Enrique Bunbury regresa con nuevo álbum y recuerda a Aterciopelados: “Nos unen muchos años de cariño y de encuentros aquí y allá”

Andrea Serna habló del reto que le representó su llegada al ‘Desafío’: “Después lo entendí mucho mejor”

Feid regalará boletas para su concierto en Bogotá y elegirá un fan para cantar en el escenario: anunció más sorpresas

Concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga ya tiene nueva fecha

Deportes

Argentina vs. Colombia EN VIVO de la Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Argentina vs. Colombia EN VIVO de la Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Bayern Múnich de Luis Díaz quedó a un paso de ganar la Bundesliga: Borussia Dortmund perdió y le dejó servido el título

Comité Disciplinario ratificó la sanción a Diego Novoa, portero de Millonarios, por agresión a jugador del Boyacá Chicó

Compañero de Luis Díaz en la selección Colombia elogió el buen momento de la figura del Bayern Múnich: “Nadie puede creerlo”

Figura del Junior respondió a las críticas de exfutbolista Macnelly Torres: “Es fácil tener un micrófono”