Colombia

Tenga cuidado con el queso que consume: estas tres marcas están bajo la lupa del Invima por registros sanitarios vencidos

La entidad advirtió que consumir este tipo de productos podría implicar riesgos para la salud, al no existir garantía sobre su calidad, condiciones de higiene ni cumplimiento de los controles exigidos

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La entidad advirtió que estos alimentos no deben ser comercializados ni distribuidos en el territorio nacional bajo ninguna circunstancia - crédito Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en la que advierte sobre la comercialización de varios quesos frescos en el país cuyos registros sanitarios se encuentran vencidos.

La advertencia, contenida en la Alerta No. 89-2026 del 15 de abril de 2026, señala que los productos identificados corresponden a diferentes tipos de quesos frescos distribuidos bajo tres marcas específicas, los cuales continúan circulando en el mercado sin contar con autorización sanitaria vigente.

En el documento oficial, la Dirección de Alimentos y Bebidas del Invima detalló que los registros sanitarios de estos productos están vencidos, lo que implica un incumplimiento directo de las disposiciones establecidas para alimentos y bebidas en Colombia.

Productos identificados en la alerta

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Invima clasificó estos productos como alimentos fraudulentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 - crédito Imagen ilustrativa Infobae

De acuerdo con la información suministrada, los productos señalados corresponden a:

  • Quesos frescos tipo campesino, doble crema y cuajada de la marca “Lácteos Los Ñatos”, asociados al registro sanitario RSAV02I21205.
  • Queso fresco semigraso tipo cuajada de “Lácteos Reyes, Prolácteos del Puerto”, con registro RSAV02I33812.
  • Quesos frescos en variedades doble crema, costeño, cuajada y campesino de la marca “Don Juan - El Tebol”, vinculados al registro RSA-006617-2018.

La entidad indicó que, bajo estas condiciones, los productos deben ser considerados como alimentos fraudulentos, conforme a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.

Se recomendó a los consumidores abstenerse de adquirir estos quesos y suspender su consumo en caso de haberlos comprado - crédito Imagen ilustrativa infobae e Invima
Se recomendó a los consumidores abstenerse de adquirir estos quesos y suspender su consumo en caso de haberlos comprado - crédito Imagen ilustrativa infobae e Invima

En ese sentido, citó textualmente lo definido en dicha normativa: “Aquel producto que de acuerdo a su riesgo (…) requiera de registro, permiso o notificación sanitaria y sea comercializado (…) sin que cuente con el respectivo registro”, así como aquellos cuya información pueda inducir a error en su composición o uso.

El Invima también recordó que la responsabilidad de cumplir con las normas sanitarias recae en los titulares de los registros, permisos o notificaciones, y que esta obligación puede extenderse a fabricantes, comercializadores e importadores, incluso si no son los titulares directos.

Se trata de alimentos fraudulentos, y bajo tales condiciones no deben ser comercializados en el país”, enfatizó la entidad en el documento.

Recomendaciones para consumidores y autoridades

Invima insta a verificar registros sanitarios antes de adquirir suplementos - crédito Colprensa
El organismo también instó a la ciudadanía a reportar la presencia de estos productos a las autoridades sanitarias competentes - crédito Colprensa

Dentro de las medidas dirigidas a la comunidad, el Invima solicitó abstenerse de comprar los productos mencionados y recomendó a quienes ya los hayan adquirido suspender su consumo de inmediato y reportar la situación a las autoridades sanitarias.

La entidad también invitó a los ciudadanos a consultar de manera permanente sus canales oficiales para verificar alertas relacionadas con alimentos y bebidas que puedan representar riesgos para la salud.

En ese sentido, indicó la importancia de verificar los registros sanitarios antes de consumir cualquier alimento o suplemento. Para ello, explicó el procedimiento para realizar la consulta del registro sanitario de los productos: ubicar el número en la etiqueta del producto, ingresar al portal oficial del Invima, y utilizar las opciones de consulta básica o avanzada según el tipo de búsqueda requerida.

Entre las acciones dirigidas a las autoridades sanitarias territoriales se incluyen la búsqueda activa de estos productos en el mercado, la realización de operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos que puedan comercializarlos, y la difusión de la alerta en medios institucionales.

Para los distribuidores y comercializadores, el Invima fue enfático en que estos productosNO deben ser distribuidos ni comercializados en Colombia”, advirtiendo que su presencia en el mercado podría dar lugar a la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.

Asimismo, se reiteró que la comercialización de alimentos, tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales, debe cumplir con la normatividad sanitaria vigente en el país.

Finalmente, otras autoridades con competencias en temas de ilegalidad fueron llamadas a intensificar las acciones de control en espacios no autorizados o fuera del alcance de vigilancia sanitaria, con el fin de evitar la circulación de estos productos.

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