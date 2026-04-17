Paloma Valencia puso en duda la transparencia de Iván Cepeda ante presuntos apoyos del Gobierno a su campaña: “A nadie engaña”

Paloma Valencia aseguró que el presidente Gustavo Petro es el principal respaldo de Ivan Cepeda en campaña - crédito @PalomaValenciaL/X/Nathalia Angarita/REUTERS

El candidato presidencial y senador Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de X que recibió información sobre el presunto apoyo a su campaña electoral por parte de un funcionario del Gobierno nacional.

“El viceministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Andrés López, habría participado en un grupo de WhatsApp para promover mi campaña electoral”, detalló el aspirante en la red social.

Según explicó, no tenía conocimiento de que el funcionario estuviera haciendo publicidad en favor de su campaña presidencial; supo al respecto horas antes de informar sobre los hechos a la opinión pública. En todo caso, reiteró que ningún servidor público puede participar en actos de proselitismo.

“En cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular”, precisó.

La campaña presidencial de Iván Cepeda se ve salpicada por la supuesta promoción partidista realizada desde un grupo de WhatsApp por un funcionario - crédito @IvanCepedaCast/X

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha sido clara en indicar a los servidores públicos que, según la normativa vigente, no pueden tomar parte en las actividades de las agrupaciones políticas, utilizar su empleo para apoyar una campaña política, intervenir en política utilizando su poder para favorecer o perjudicar a un candidato ni aprovechar bienes y servicios del Estado para favorecer campañas electorales.

La reacción de Paloma Valencia

Paloma Valencia, congresista del Centro Democrático y también candidata presidencial, reaccionó a las declaraciones del aspirante Cepeda, poniendo en duda la transparencia de su campaña política y de la información que afirma conocer sobre quienes impulsan su candidatura.

La congresista advirtió que la administración actual, liderada por el presidente Gustavo Petro, está respaldando a Cepeda en su intención de llegar a la Presidencia. Además, mencionó específicamente al primer mandatario, señalándolo de ser el principal respaldo con el que cuenta el senador.

“A nadie engaña, senador @IvanCepedaCast. Usted tiene a todo el gobierno, empezando por el Presidente de la República, al servicio de su campaña”, aseveró.

La senadora y candidata Paloma Valencia se pronunció sobre presuntos apoyos del Gobierno nacional a Iván Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X

De acuerdo con La Silla Vacía, que conoció el chat de WhatsApp en el que, al parecer, participó el viceministro, el funcionario escribió un mensaje en el que pidió a los influenciadores que trabajan con el Gobierno nacional “coordinarse” para impulsar la campaña de Iván Cepeda. Andrés López afirmó que su mensaje correspondió a una instrucción directa del primer mandatario.

En diálogo con el informarmativo citado, dijo que sí envió uno de los mensajes, aunque afirmó no recordar otro de los textos que escribió en ese grupo. Además, negó estar involucrado en la campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico y rechazó la premisa de que está impulsando una campaña digital para beneficiarlo.

Asimismo, recalcó que el jefe de Estado advirtió a los funcionarios del Gobierno que si estaban interesados en apoyar la candidatura de Cepeda, debían renunciar. Por eso, Simón Rodríguez Oramas, que estuvo en el equipo digital de la Casa de Nariño, renunció al cargo el 10 de abril de 2026, para dedicarse de lleno a la coordinación digital de la campaña política del aspirante, según conoció el medio.

El viceministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Andrés López, negó estar involucrado enla campaña de Iván Cepeda - crédito @Ministerio_TIC/X

Desde la campaña de Cepeda negaron cualquier injerencia de integrantes de la administración en la candidatura de Iván Cepeda. “No ha existido intermediación, canal de comunicación ni coordinación de ningún tipo entre el viceministro, el presidente Gustavo Petro y la campaña”, precisaron al medio citado.

Por su parte, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Carina Murcia Yela, reconoció la gravedad de los hechos e informó que revisará lo ocurrido y, de ser necesario, tomará las decisiones que correspondan.

“Es muy grave. Se deben tomar acciones y medidas ante la situación. Tendré que hablar con la persona y revisar qué fue lo que pasó”, dijo la funcionaria a Blu Radio.