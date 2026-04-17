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Modelo matemático que acertó tres Mundiales ya tiene pronóstico para el de 2026: así le iría a Colombia

Un informe de Panmure Liberum simula todo el torneo con variables económicas, climáticas y deportivas. Colombia avanzaría de fase pero tendría complicaciones en el camino a la final

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El modelo de Panmure Liberum le da a Colombia un 73% de probabilidad de avanzar a la fase eliminatoria del Mundial 2026- crédito Luisa González/Fabian Bimmer /Reuters/EFE/VisualesIA
El modelo de Panmure Liberum le da a Colombia un 73% de probabilidad de avanzar a la fase eliminatoria del Mundial 2026- crédito Luisa González/Fabian Bimmer /Reuters/EFE/VisualesIA

Un modelo econométrico elaborado por Panmure Liberum ya proyecta cómo sería el desarrollo completo de la Copa del Mundo 2026, desde la fase de grupos hasta la final, incluyendo probabilidades específicas para cada selección.

El ejercicio utiliza variables como el PIB per cápita, el tamaño de la población, la temperatura promedio y el ranking FIFA, y concluye que puede “explicar alrededor del 55% de la variación en el éxito” de los equipos, mientras que el 45% restante depende del azar.

El informe insiste en que se trata de una simulación probabilística. “Si se repitiera el Mundial muchas veces, los resultados variarían”, advierte. Aun así, el modelo tiene un antecedente que se destaca en el documento: acertó los campeones de 2014 (Alemania), 2018 (Francia) y 2022 (Argentina).

En ese contexto, Colombia aparece en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Según las cifras del modelo, el equipo colombiano tiene un 73% de probabilidad de terminar entre los dos primeros del grupo, lo que le permitiría avanzar directamente a la fase eliminatoria. Portugal figura ligeramente por encima con 77%, mientras que Uzbekistán (28%) y Congo (23%) quedan rezagados.

Predicción Mundial 2026 — Panmure Liberum
Análisis · Panmure Liberum · Abril 2026

Predicciones para el
Mundial de Fútbol 2026

Un modelo econométrico con 100% de aciertos en los últimos 3 mundiales (Alemania 2014, Francia 2018, Argentina 2022) lanza su pronóstico para la Copa del Mundo en EE.UU., Canadá y México.

Autor: Joachim Klement, Research Analyst · Panmure Liberum
El campeón pronosticado
🇳🇱

Países Bajos

Finalista confirmado según el modelo. Primera Copa del Mundo de su historia.

Polymarket: 3% de probabilidad — una predicción contraria al mercado
🇳🇱

Países Bajos

Venció: Marruecos, Francia, España, Portugal

CAMPEÓN ★
VS
🇵🇹

Portugal

Venció: Suiza, Argentina, Inglaterra

Finalista
3/3
Aciertos previos
48
Equipos en el torneo
55%
Varianza explicada por el modelo
El camino al título
vs Marruecos
R. de 32
vs Canadá
Octavos
vs Francia
Cuartos
vs España
Semis
vs Portugal
FINAL 🏆

⚠️ Predicción con fines divulgativos. No constituye asesoramiento financiero ni de apuestas.

Cuadro eliminatorio completo
R. de 32
🇩🇪Alemania
🇺🇸EE.UU.
🇫🇷Francia
🇸🇪Suecia
🇨🇿Chequia
🇨🇦Canadá
🇳🇱Países Bajos
🇲🇦Marruecos
🇭🇷Croacia
🇨🇴Colombia
🇪🇸España
🇦🇹Austria
🇦🇺Australia
🇩🇿Argelia
🇧🇪Bélgica
🇲🇽México
Octavos
🇫🇷Francia
🇩🇪Alemania
🇳🇱Países Bajos
🇨🇦Canadá
🇪🇸España
🇭🇷Croacia
🇧🇪Bélgica
🇦🇺Australia
Cuartos
🇳🇱Países Bajos
🇫🇷Francia
🇪🇸España
🇧🇪Bélgica
Semifinal
🇳🇱Países Bajos
🇪🇸España
🏆 FINAL
🇳🇱Países Bajos
🇵🇹Portugal
Semifinal
🇵🇹Portugal
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra
Cuartos
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra
🇯🇵Japón
🇵🇹Portugal
🇦🇷Argentina
Octavos
🇯🇵Japón
🇸🇳Senegal
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra
🇰🇷Corea del Sur
🇦🇷Argentina
🇹🇷Turquía
🇵🇹Portugal
🇨🇭Suiza
R. de 32
🇯🇵Japón
🇧🇷Brasil
🇸🇳Senegal
🇪🇨Ecuador
🇰🇷Corea Sur
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escocia
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra
🇳🇴Noruega
🇦🇷Argentina
🇺🇾Uruguay
🇹🇷Turquía
🇮🇷Irán
🇨🇭Suiza
🇪🇬Egipto
🇵🇹Portugal
🇨🇮Costa de Marfil
Probabilidad de clasificar entre los 2 primeros

Los equipos en naranja son los que el modelo predice que pasan directamente a la ronda de 32. Los porcentajes suman 200% por grupo (2 equipos clasifican).

Las 3 grandes sorpresas del torneo
🇯🇵

Japón elimina a Brasil en el Round of 32

Una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales. Brasil, eterno favorito, cae ante un Japón en estado de forma ascendente que ya venció 3-2 en amistoso en octubre 2025 y derrotó a Alemania en Qatar 2022.

🌍

Cuatro semifinalistas europeos

Por primera vez desde el Mundial 2018, todas las semifinales son entre equipos europeos: Países Bajos vs España e Inglaterra vs Portugal. Ocurrió en 2018, 2006, 1982, 1966 y 1934 — en el 20% de los mundiales.

🏆

Un campeón inédito — Países Bajos a 3% en el mercado

El mejor equipo del mundo que nunca ha ganado un Mundial (tres veces finalista) consigue por fin el trofeo, derrotando a Portugal en una final con pocos goles. Polymarket solo le daba un 3% antes del torneo.

¿Por qué el mercado de valores importa?
−3.9%
El mercado de EE.UU. rinde menos durante el Mundial
−0.49%
Pérdida anormal en bolsa local cuando un equipo es eliminado
Lo que dicen las casas de apuestas

Cuotas de los bookmakers al inicio del torneo. El modelo de Panmure Liberum contradice al favorito del mercado.

🇪🇸
España
5/1
🇫🇷
Francia
6/1
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Inglaterra
13/2
🇦🇷
Argentina
17/2
🇳🇱
Países Bajos
PRONÓSTICO ★
🇵🇹
Portugal
Finalista
Probabilidades Polymarket para ganar el Mundial
España
16%
Francia
13%
Inglaterra
12%
Argentina
9%
Brasil
9%
Portugal
7%
Alemania
5%
P. Bajos ★
3%

Fuente: Polymarket. La predicción del modelo contradice el consenso de mercado — mayor valor potencial para el apostante, mayor riesgo.

⚠️ Este análisis es una comunicación de marketing con fines divulgativos elaborada por Panmure Liberum. No constituye asesoramiento de inversión ni recomendación de apuestas.

El documento resume el escenario de manera directa: “para el Grupo K, eso significa que Portugal y Colombia avanzarán a la fase eliminatoria, con Portugal ganando el grupo”. Esto implica que Colombia no dependería de quedar entre los mejores terceros, una de las novedades del formato ampliado a 48 selecciones.

El nuevo sistema, con más equipos y una ronda adicional de eliminación directa, también aumenta la influencia del azar. El informe señala que “con cada partido de eliminación directa, la suerte juega un papel mayor”, ya que bastaría un empate y una definición por penales para que un equipo inferior elimine a un favorito.

En esa lógica, el recorrido de Colombia se detendría en la primera ronda eliminatoria. El modelo proyecta un enfrentamiento contra Croacia en los dieciséisavos de final. Allí, el pronóstico es ajustado, pero desfavorable: “Es un duelo parejo, pero la experiencia de Croacia probablemente marque la diferencia a su favor”.

El informe combina variables económicas, climáticas y deportivas para proyectar el rendimiento de las selecciones- crédito REUTERS/Henry Romero
El informe combina variables económicas, climáticas y deportivas para proyectar el rendimiento de las selecciones- crédito REUTERS/Henry Romero

Ese tipo de cruces refleja el peso que el modelo asigna a factores no estrictamente estadísticos en partidos únicos. A diferencia de la fase de grupos, donde hay margen para corregir resultados, en eliminación directa cualquier error puede definir la salida.

El informe también detalla otros escenarios del torneo que se apartan de los pronósticos habituales. Uno de los casos más destacados es la eliminación de Brasil ante Japón en una fase temprana, descrita como “uno de los mayores golpes en la historia de los Mundiales”. El documento respalda esa proyección con resultados recientes, como victorias de Japón ante selecciones europeas y sudamericanas.

En paralelo, el modelo anticipa que las semifinales estarán dominadas por equipos europeos. Según el análisis, cuatro selecciones de ese continente alcanzarían esa instancia, algo que ha ocurrido en aproximadamente el 20% de los Mundiales disputados.

La proyección del modelo ubica a Países Bajos como campeón del Mundial 2026 tras una final cerrada ante Portugal- crédito REUTERS/Piroschka Van De Wouw
La proyección del modelo ubica a Países Bajos como campeón del Mundial 2026 tras una final cerrada ante Portugal- crédito REUTERS/Piroschka Van De Wouw

La final proyectada también se aleja de los favoritos tradicionales. El informe señala que el título se definiría entre Portugal y Países Bajos, dos selecciones que no han ganado la Copa del Mundo. Las probabilidades de mercado citadas en el documento ubican a Portugal con un 7% de opciones de título y a Países Bajos con apenas un 3%.

El desenlace previsto es un partido cerrado, con pocos goles, en línea con finales históricas. El modelo concluye que Países Bajos sería el campeón, logrando su primer título mundial.

A pesar de las cifras y simulaciones, el propio autor introduce una advertencia explícita sobre el alcance del ejercicio. “Si se toma este modelo en serio o se apuesta dinero con base en él, no debería sorprender perder”, señala el informe, subrayando el peso del componente aleatorio.

En ese marco, la proyección para Colombia es concreta: el equipo tiene altas probabilidades de avanzar desde la fase de grupos, pero su continuidad dependerá de superar un cruce exigente en eliminación directa, donde las diferencias son mínimas y el resultado puede definirse en detalles.

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