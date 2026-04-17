Las carreras universitarias más costosas en Colombia: matrículas que superan los $38 millones por semestre

El valor total de una carrera universitaria puede alcanzar cientos de millones de pesos al finalizar todos los semestres.- crédito Universidad EAN

En Colombia, el costo de la educación superior privada alcanza cifras que para muchos hogares resultan difíciles de asumir. El caso más representativo es el de Medicina en la Universidad de los Andes, cuyo valor por semestre es de $38.220.000, posicionándolo como el pregrado más caro del país.

Este monto no es un caso aislado. Otras instituciones también registran valores similares para el mismo programa. En la Universidad del Rosario, la matrícula de Medicina alcanza los $37.881.000, mientras que en la Pontificia Universidad Javeriana llega a $37.322.000.

Estas cifras reflejan una tendencia sostenida en la que esta carrera se mantiene como la de mayor costo, debido a su exigencia académica y la formación especializada que requiere.

El listado, recopilado por El Tiempo, continúa con otras universidades privadas: la Universidad de La Sabana cobra $34.419.000; la Universidad El Bosque, $32.854.000; y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (Fucs), $29.576.000. Incluso por fuera de Bogotá, los valores siguen siendo altos: en la Universidad del Norte el costo es de $28.431.000, y en la Universidad Icesi asciende a $27.110.000.

Los costos de la educación superior privada continúan en aumento con ajustes anuales basados en el IPC- crédito Colprensa/Catalina Olaya

Otros programas de Medicina en el país se ubican en un rango que va desde los $25 millones hasta cerca de $20 millones por semestre, como ocurre en instituciones como la Universidad CES ($25.300.000) o la Universidad de Manizales ($21.396.000). Incluso en los valores más bajos del listado, la matrícula no baja de los $19 millones.

Más allá de Medicina, otras carreras también presentan costos elevados. La Universidad de los Andes mantiene el nivel más alto en prácticamente todos sus programas, con matrículas de $26.860.000 por semestre. Esto la ubica como la institución con los precios más altos en general dentro del país.

En el caso del Cesa, que ofrece únicamente Administración de Empresas, el semestre cuesta $25.042.000. Por su parte, la Universidad del Rosario tiene varias carreras por encima de los $20 millones, como Jurisprudencia ($21.424.000), Analítica de Datos ($21.020.000) y programas como Administración de Empresas, Negocios Internacionales y Marketing, cada uno con un costo de $20.511.000.

Estudiar Medicina en Colombia puede superar los $38 millones por semestre en universidades privadas - crédito Colprensa

En la Universidad de La Sabana, varias carreras del área administrativa, junto con Gastronomía, Economía y Finanzas Internacionales, alcanzan los $20.321.000. Derecho en esta institución tiene un valor de $18.917.000, mientras que programas como Ingeniería Informática se ubican alrededor de $18.395.000.

La Pontificia Universidad Javeriana también presenta matrículas elevadas en carreras distintas a Medicina. Arquitectura y Diseño Industrial cuestan $20.220.000, mientras que Economía, Finanzas y Negocios Internacionales llegan a $19.733.000. Derecho y algunas ingenierías se mantienen cerca de los $19 millones.

Otras universidades, aunque con valores menores, siguen dentro de rangos altos. En la Universidad Externado de Colombia, Derecho tiene un costo de $16.733.000. En Medellín, la Universidad EAFIT ofrece Ingeniería Industrial por $16.060.000. En Barranquilla, Negocios Internacionales en la Universidad del Norte cuesta $17.922.800.

Varias carreras en el país registran matrículas por encima de los $20 millones en instituciones reconocidas- crédito Unad

En Cali, programas como Economía o Contaduría en la Universidad Icesi alcanzan los $15.730.000, mientras que en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, carreras como Diseño Gráfico tienen un valor de $16.113.600.

Estos costos no son estáticos. Las universidades pueden ajustar sus matrículas cada año, con base en el índice de precios al consumidor (IPC). Para 2026, el límite establecido corresponde a 5,51 %. Sin embargo, existen casos en los que las instituciones pueden aplicar incrementos superiores, siempre que cuenten con autorización del Ministerio de Educación.

A esta situación se suma que el costo total de una carrera no se limita a un solo semestre. Programas como Medicina pueden extenderse entre 12 y 14 semestres, lo que implica que un estudiante podría terminar pagando más de 400 millones de pesos a lo largo de toda su formación, sin incluir gastos adicionales como materiales, transporte o manutención. Esta acumulación de costos convierte la decisión de ingresar a ciertas universidades en un compromiso financiero de largo plazo para las familias.

El panorama muestra que estudiar en ciertas universidades privadas implica asumir pagos que superan ampliamente los 10 o 15 millones por semestre, e incluso duplican esas cifras en varios programas. Aunque existen mecanismos como becas o financiación, los valores continúan siendo un factor determinante para el acceso a la educación superior en el país.