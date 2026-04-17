Iván Cepeda rechazó apoyo de un viceministro en su campaña: “Ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político”

Iván Cepeda se desmarca tras la difusión de mensajes de apoyo a su campaña enviados por el viceministro Andrés López - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, tomó distancia de una presunta promoción de su campaña política realizada por el viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), Andrés López.

La situación se conoció tras mensajes divulgados en un grupo de WhatsApp, en el que el funcionario público habría impulsado la candidatura de Cepeda, según detalló el propio aspirante a través de sus redes sociales.

Según informó el equipo de Iván Cepeda, el candidato recibió información de que Andrés López habría enviado mensajes digitales promoviendo su campaña presidencial, una acción de la cual afirmó no tener conocimiento previo.

“No tenía ningún conocimiento de dicha labor de publicidad digital, y solamente me ha sido informado en las últimas horas”, expresó Cepeda en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

El senador y aspirante del Pacto Histórico enfatizó su postura en contra de cualquier intervención de servidores públicos en actividades proselitistas.

“Ante esa circunstancia, y en cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular”, puntualizó.

La campaña presidencial de Iván Cepeda se ve salpicada por la supuesta promoción partidista realizada desde un grupo de WhatsApp por un funcionario público - crédito @IvanCepedaCast/X

La polémica surge en un contexto en el que la participación de funcionarios del Estado en campañas políticas está prohibida por la legislación colombiana, lo que añade relevancia a la reacción pública de Cepeda.

El pronunciamiento del candidato se produjo luego de que, según su relato, su equipo fuera alertado sobre la participación del viceministro en actividades de promoción digital que buscaban favorecer su aspiración a la presidencia.

Debido a esto, la respuesta del candidato del Pacto Histórico fue contundente al reiterar que la política y la administración pública deben mantenerse separadas, reafirmando que ningún miembro del Gobierno debe incidir en la contienda electoral.

La ministra TIC anuncia revisión tras exposición de gestiones atribuidas al viceministro López

El viceministro de Transformación Digital, Giovanny Andrés López, enfrenta escrutinio por su rol en un chat vinculado a la campaña de Iván Cepeda - crédito Ministerio de las TIC

El viceministro de Transformación Digital, Giovanny Andrés López, quedó bajo escrutinio público tras revelarse su participación en un chat de WhatsApp vinculado a la campaña electoral del senador Iván Cepeda.

La gravedad del episodio fue subrayada por Carina Murcia, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que declaró a Blu Radio: “Es muy grave. Se deben tomar acciones y medidas ante la situación. Tendré que hablar con la persona y revisar qué fue lo que pasó”.

Esta reacción se desencadenó después de que Murcia conociera la situación por una publicación en redes sociales del propio Iván Cepeda, y habilitó una revisión dentro del ministerio sobre el futuro de López.

Según la investigación publicada por La Silla Vacía, el 31 de marzo, López escribió en un grupo de WhatsApp solicitando a los “influenciadores que trabajan con el gobierno” coordinar mensajes a favor de la candidatura presidencial de Cepeda.

El chat, que antes era usado para promover la campaña oficial “Con dignidad cumplimos” y mostrar la gestión del gobierno, fue reutilizado para este pedido de respaldo político. López afirmó a La Silla Vacía que actuaba bajo instrucción directa del presidente Gustavo Petro.

La campaña de Iván Cepeda y el propio senador negaron vínculos y coordinación con el viceministro López, rechazando toda intervención de servidores públicos - crédito Redes sociales

La campaña de Cepeda negó tener conocimiento de esa gestión: “No ha existido intermediación, canal de comunicación ni coordinación de ningún tipo entre el viceministro, el presidente Gustavo Petro y la campaña”, respondió el equipo de campaña a preguntas de La Silla Vacía.

En respuesta directa a las consultas del medio, López argumentó que no integra la estrategia digital de la campaña de Cepeda y recordó que, meses atrás, el presidente Petro pidió a todos sus colaboradores “renunciar si querían entrar a la campaña del senador”.

El equipo digital de la campaña de Cepeda es coordinado por Simón Rodríguez Oramas, exintegrante del equipo digital de la Casa de Nariño e hijo de Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección y figura considerada cercana al presidente.

La trayectoria profesional de López lo vincula estrechamente con el círculo de Gustavo Petro. En 2022 fue jefe de estrategia digital en la campaña que llevó a Petro a la presidencia.

Antes, impulsó la estrategia de comunicación del programa Basura Cero de la Alcaldía de Bogotá, gestión que transformó temporalmente el sistema de recolección de residuos y provocó un colapso parcial en el servicio en varias zonas.

Posteriormente, actuó durante tres años como asesor tecnológico de la Presidencia y desde noviembre del año pasado ocupa la viceministerio de Transformación Digital.

El caso abre preguntas sobre la separación entre funciones oficiales y actividades partidistas en tiempos electorales, y sobre el futuro de López en el gabinete tecnológico.