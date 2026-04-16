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Videos evidencian el cruce de disparos entre el Ejército y Los Pachenca durante un operativo contra ‘El Menor’

En la operación se registró la muerte de nueve criminales que eran parte del esquema de seguridad del delincuente en

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En el operativo fue neutralizado el esquema de seguridad de alias El Menor - crédito @ColombiaOscura/X

El 10 de abril el Ejército Nacional informó que estuvo cerca de neutralizar a “El Menor”. El operativo se llevó a cabo en la vereda Kamuishisain, municipio de Uribia, en La Guajira, en donde se dio de baja a toda su estructura de seguridad y apoyo.

La operación dejó nueve integrantes muertos y, según las autoridades, generó una afectación del 75% en la capacidad operativa, financiera y criminal de la organización en la región.

Cinco días después, en redes sociales se conocieron videos en los que se observa lo registrado durante el operativo desde la percepción de uno de los criminales. “Pásenme un fusil bueno vale”, son las palabras de la persona que grabó el video en el que se observa parte del enfrentamiento entre miembros de Los Pachenca y el Ejército Nacional.

En la grabación quedó en evidencia el historial criminal que tenía el individuo, puesto que, a pesar de que estaba en medio del fuego cruzado, se mostró tranquilo y hasta les pidió a los demás delincuentes que no desperdiciaran las municiones.

El objetivo de la operación era neutralizar a 'Naín' - crédito ColombiaOscura/X

En otro video que se hizo viral en redes sociales, se observa cómo quedó el lugar en el que se registró la operación por parte del Ejército Nacional; se desconoce si la grabación fue hecha por el mismo sujeto.

En el segundo video fueron mostradas las instalaciones donde estaban refugiados los criminales en el momento en que fueron sorprendidos por los uniformados. Las imágenes son de habitaciones en las que había camas y hamacas en las que dormían los integrantes de Los Pachencas, además de arsenal de guerra que fue dejado en el sitio.

‘El Menor’ amenazó al Estado desde el lugar de los hechos

Alias El Menor es mencionado como el creador de contenido de Los Pachenca - crédito Captura de Pantalla Instagram
Alias El Menor es mencionado como el creador de contenido de Los Pachenca - crédito Captura de Pantalla Instagram

El 14 de abril fue noticia que “El Menor”, jefe del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, anunció un paro armado de tres días en La Guajira luego de un operativo militar en el que murieron nueve integrantes de su organización.

La acción de la fuerza pública ocurrió en la vereda Kamuishisain, municipio de Uribia, y se trató de una ofensiva dirigida a debilitar la estructura del grupo, que perdió tanto a miembros de confianza del cabecilla como a personas en proceso de incorporación.

En un video difundido en redes sociales, “El Menor” reconoció la muerte de su círculo de seguridad y responsabilizó a las autoridades de atacar a su grupo, asegurando que las personas abatidas estaban desarmadas. Afirmó que la organización no está en contra del Estado y que mantiene un compromiso con la paz, aunque justificó su presencia armada en la región alegando protección a comerciantes y habitantes que, según él, solicitaron apoyo ante el aumento de delitos comunes.

Este criminal fue noticia por amenazar al presidente en redes sociales - crédito redes sociales
Este criminal fue noticia por amenazar al presidente en redes sociales - crédito redes sociales

El grupo bajo el mando de “El Menor” tiene incidencia en La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, involucrándose en actividades como tráfico de drogas, extorsión y control de rutas ilegales. Tras el operativo militar, el líder criminal declaró el inicio del paro armado, advirtiendo que durante tres días se limitará la movilidad y se buscará a dos personas señaladas como colaboradoras de las autoridades.

El criminal arremetió contra quienes, según él, facilitan información a los organismos estatales, y afirmó que su organización continuará en la zona pese a las recientes bajas.

“Muerte a todos los colaboradores de los JJ, alias Kevin Moscote, alias Kenneth el Malo y todos esos secuaces en La Punta. Ya se darán cuenta de que los visitaremos y no tendremos compasión alguna. A partir de hoy queda declarada una guerra en toda La Guajira para todo el que ande con la delincuencia. Si nos quieren ver muertos, ya somos muertos vivientes”, fueron parte de las palabras del criminal.

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