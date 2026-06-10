El ministro Pedro Sánchez recordó al perro Wilson al cumplirse tres años de la Operación Esperanza y el rescate de los hermanos Mucutuy

El otrora brigadier general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes) fue nombrado como ministro de Defensa por parte de Gustavo Petro días después de la exitosa operación - créditos Ejército Nacional | @PedroSanchezCol/X | Cristian Bayona/Colprensa

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, conmemoró el 9 de junio de 2026 los tres años de la Operación Esperanza, que permitió el rescate de los cuatro hermanos Mucutuy en la selva del Guaviare tras sufrir un accidente aéreo.

La misión, que se convirtió en símbolo de cooperación entre las Fuerzas Militares y comunidades indígenas —porque permitió hallar con vida a los menores tras más de 40 días extraviados—, tuvo como uno de sus protagonistas a Wilson, el canino de raza pastor belga malinois que fue clave en la búsqueda y que, después de permanecer varios días en el operativo tras el hallazgo, fue reportado como desaparecido.

PUBLICIDAD

Sánchez, que en ese momento oficiaba como brigadier general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes), recordó en otro mensaje desde su cuenta de X a Wilson.

“Para los indígenas, la selva se quedó con Wilson, el comando de cuatro patas, a cambio de los niños. Para nosotros, fue un comando que lamentablemente perdimos en esta misión. Aunque lo buscamos de todas las maneras, la selva lo albergó para siempre”, inicia la declaración por parte de Sánchez.

PUBLICIDAD

Sánchez recordó al perro Wilson y la labor que realizó en medio de la búsqueda de los cuatro hermanos Mucutuy - créditos @PedroSanchezCol/X

El líder de la cartera de Defensa aseguró que “solo los que van a la guerra sufren las heridas de la misma”, al señalar la pérdida Wilson y que sufrieron como institución.

“Por ello, y cuando muere un militar o policía defendiendo a nuestro pueblo es evidente que: Quien muere por la patria, vive para la historia”, cerró el ministro, que al final precisó: “¡Honor a quien honor merece! Con la fe intacta”.

PUBLICIDAD

Así fue la Operación Esperanza que permitió el regreso de los cuatro hermanos Mucutuy

El operativo movilizó a más de 350 miembros de las Fuerzas Militares y a 70 indígenas de distintas comunidades.

Esa búsqueda se mantuvo durante más de un mes, aun cuando existía presión para cancelarla por la falta de resultados inmediatos.

Sánchez recordó que la operación comenzó después del accidente de la avioneta en la que viajaban Lesly, Soleiny, Tien Noriel y Cristin junto a su madre y otros adultos. La madre y el piloto murieron, pero como no se encontraron los cuerpos de los niños se activó la búsqueda que él lideraba entonces como brigadier general.

PUBLICIDAD

“Hace tres años logramos lo imposible”, expresó Sánchez al evocar el rescate en otra publicación desde su cuenta en X.

“Para algunos, debíamos abandonar esa misión imposible, pues eran demasiados recursos y los niños ya deberían estar muertos. Para nosotros, rendirnos no era la opción”, relató el ahora ministro.

PUBLICIDAD

La misión combinó logística aérea y terrestre con saberes ancestrales, en medio de lluvias constantes y vegetación densa, mientras crecía la presión por suspender el despliegue ante la falta de resultados inmediatos - crédito Ministerio de Defensa

La búsqueda avanzó entre rastros mínimos y una selva hostil

Durante semanas, los equipos hallaron señales de vida: pañales, huellas, una toalla y la tapa de un tetero, según recordó Sánchez. Esos indicios sostuvieron la hipótesis de que los niños seguían vivos en una zona de vegetación densa, árboles altos, animales peligrosos y lluvias casi constantes.

El ministro afirmó que el avance por tierra y aire nunca se detuvo. Incluso, dos días antes del hallazgo, decidió ingresar personalmente a la selva para acompañar a los comandos y a los sabios indígenas en la fase final de la búsqueda.

PUBLICIDAD

La respuesta central que dejó la conmemoración fue esa: abandonar la búsqueda nunca fue una opción, según sostuvo el ministro de Defensa.

Para Sánchez, el rescate fue posible porque militares e indígenas combinaron recursos logísticos, conocimiento del terreno y persistencia hasta encontrar a los cuatro menores con vida.

PUBLICIDAD

El desenlace llegó cuando cuatro indígenas encontraron a los niños, y en ese instante Sánchez reconoció que sin el apoyo logístico y táctico de los militares la misión no habría sido posible y resumió esa cooperación con una frase: “Cada uno es indispensable, pero juntos somos invencibles”.

Pedro Sánchez conmemoró los tres años de la Operación Esperanza, el rescate de cuatro niños indígenas desaparecidos en la selva del Guaviare - crédito @PedroSanchezCol / X

El rescate dejó una historia de supervivencia y un vínculo que continuó después

El momento del hallazgo quedó marcado por la incredulidad, según el relato del ministro.

“Me dijeron ‘milagro, milagro, milagro’. Con temor pregunté ‘¿cómo están?’ y me respondieron ‘vivos’. Abracé a quien me dio la noticia y anuncié que la operación había terminado exitosamente”, contó Sánchez.

PUBLICIDAD

Los detalles posteriores del rescate mostraron la fortaleza de los niños Mucutuy, en especial la de Lesly, la hermana mayor, y que ante la escasez de alimentos trituraba frutos y los colocaba en el biberón de Cristin para alimentar a la más pequeña.

Uno de los detalles que sigue sin aclararse es por qué los menores no salieron al encuentro de los rescatistas, pese a que en algunas ocasiones estuvieron a solo metros del equipo de búsqueda. Esa incógnita quedó como una de las preguntas abiertas de la operación.

La misión también estuvo atravesada por la historia de Wilson, el perro guía militar que se perdió durante el operativo. Sánchez dijo que el animal fue visto en dos ocasiones, pero no pudo ser recuperado, y que su valentía quedó como símbolo de entrega en el monumento a los comandos caídos.

Para el ministro, la operación dejó una lección de convivencia entre formas distintas de entender el mundo.

Desde muy pequeño Wilson fue entrenado para ser un perro de apoyo en labores de búsqueda y rescate - crédito Fuerzas Militares

“Para los militares, los mapas y las brújulas eran las guías. Para los indígenas, los espíritus de la selva y el yagé”, explicó Sánchez al referirse a la cooperación que sostuvo la búsqueda.

Producto de la acción heroica, el presidente Gustavo Petro reconoció la hazaña y designó a Pedro Sánchez como ministro de Defensa, y el exoficial de la Fuerza Aérea también aceptó convertirse en padrino de Cristin a pedido del padre de los menores.

“La fe mueve montañas, se puede lograr cuando se cree, la persistencia permite alcanzar lo que uno sueña, que cuando trabajamos unidos podemos llegar lejos”, cerró el jefe de cartera.