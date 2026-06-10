Se aclaró qué pasará con planta de Goodyear en el Valle del Cauca tras casi 100 días de huelga

En la madrugada del miércoles 10 de junio se activaron protocolos para retomar las líneas, con adecuaciones de mantenimiento y supervisión del ministerio del Trabajo, después de que se reanudaran los vínculos laborales - crédito @KollCesar / X

Luego de 92 días de paro de los trabajadores de Goodyear, fábrica de neumáticos con presencia en Colombia, se confirmó la permanencia de la multinacional en el país.

El pacto fue alcanzado luego del paro laboral y contempla un incremento salarial del 5,51% para el presente año y un aumento adicional de dos puntos porcentuales para 2027, según informó Blu Radio.

PUBLICIDAD

Este consenso ha permitido restaurar la operación de la planta y restablecer los contratos laborales, con acompañamiento de las autoridades.

“El día de hoy se reactivaron los contratos de trabajo y servicio. Aplicarán los ajustes salariales que hemos pactado entre las partes e iniciaremos, junto al delegado del Ministerio del Trabajo, el protocolo del levantamiento de los sellos instalados el día que iniciamos la huelga. La compañía ha dispuesto de cuadrillas de mantenimiento para adecuar la planta y así retomar las operaciones. Posteriormente, se iniciará con el encendido de las máquinas”, afirmó Carlos Andrés Ramírez, presidente de Sintraincapla, sindicato de Goodyear, en diálogos con el medio radial citado.

PUBLICIDAD

La concertación incluye la protección de todos los puestos de quienes participaron en el cese y el reconocimiento de remuneraciones durante la interrupción, mientras se restablecen beneficios y condiciones laborales previas - crédito captura de pantalla @KollCesar /X

La huelga se originó por el desacuerdo en torno a la propuesta de la empresa para modificar la convención colectiva.

De acuerdo con César Collazos Rico, la compañía presentó un pliego alternativo que buscaba congelar el salario y limitar beneficios extralegales, lo que fue rechazado por el sindicato.

PUBLICIDAD

Esto llevó a una paralización de la producción, mientras se difundían versiones sobre una posible salida de Goodyear Colombia del país.

Los puntos centrales del acuerdo

El acuerdo alcanzado también incluye la garantía de todos los empleos para quienes participaron en la huelga y el pago de salarios durante la interrupción de actividades.

PUBLICIDAD

Collazos Rico ha destacado que, tras la negociación, Sintraincapla logró salvaguardar los derechos salariales, prestacionales y sindicales de los trabajadores.

La restauración plena de la convención colectiva busca normalizar las condiciones laborales y poner fin a la etapa de incertidumbre que marcó la vida en la fábrica de Yumbo. Tanto los directivos como los dirigentes sindicales resaltan el diálogo como un avance tras las semanas de tensión.

PUBLICIDAD

La reactivación de la planta en Yumbo

En la madrugada del miércoles 10 de junio, la planta de Yumbo reanudó contratos y el protocolo oficial para retomar la producción, según señaló Carlos Andrés Ramírez, presidente de Sintraincapla, en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Trabajadores de la planta de Goodyear en el Valle del Cauca permanecieron a la espera de una comunicación oficial sobre el futuro de la operación en Colombia Lim Huey Teng / Reuters

Equipos de mantenimiento han facilitado la adecuación de la planta y el reinicio de las líneas de producción bajo supervisión del Ministerio del Trabajo.

La reanudación de operaciones preserva 373 empleos directos y cerca de mil indirectos tras el acuerdo que puso fin a los casi tres meses de paro. Collazos Rico valoró la capacidad de resistencia sindical y el rol de Sintraincapla para frenar el deterioro de las condiciones laborales.

PUBLICIDAD

¿Qué implica la continuidad de Goodyear en Colombia?

El paro laboral generó inquietud sobre la posible clausura de la planta de Yumbo, una preocupación ahora superada tras el acuerdo, de acuerdo con el medio mencionado.

La multinacional tiene una orientación exportadora, con la mayor parte de su producción destinada al circuito internacional.

Así fue como inició el conflicto

El conflicto laboral comenzó el 10 de marzo, cuando no se logró un acuerdo en el pliego de peticiones presentado por el sindicato. Entre las solicitudes figuraban mejoras salariales para 2026 y condiciones laborales que no implicaran retrocesos.

PUBLICIDAD

Publicación en la red social X del presidente de la CGT, Jorge Iván Díez Vélez, en la que advierte sobre el posible cierre de la planta y la pérdida de empleos- crédito @JorgeDiezCGT/X

Las negociaciones contaron con la participación del Ministerio de Trabajo, pero no terminaron en un acuerdo definitivo. Ramírez explicó que, pese a la tensión, no hay evidencia pública de que la empresa tenga planes de cerrar operaciones en el país.

El dirigente sindical añadió que, a diferencia de casos ocurridos en Venezuela o Sudáfrica, en este momento no existe información concreta que confirme una salida de Colombia. Desde el sindicato también señalaron que cualquier decisión empresarial debe ajustarse a la ley y respetar los derechos laborales.

PUBLICIDAD