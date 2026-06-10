Colombia

Se aclaró qué pasará con planta de Goodyear en el Valle del Cauca tras casi 100 días de huelga

La reanudación de actividades en la planta industrial trajo alivio económico y social para quienes afrontaban semanas de zozobra laboral en Yumbo

Guardar
Google icon
En la madrugada del miércoles 10 de junio se activaron protocolos para retomar las líneas, con adecuaciones de mantenimiento y supervisión del ministerio del Trabajo, después de que se reanudaran los vínculos laborales - crédito @KollCesar / X
En la madrugada del miércoles 10 de junio se activaron protocolos para retomar las líneas, con adecuaciones de mantenimiento y supervisión del ministerio del Trabajo, después de que se reanudaran los vínculos laborales - crédito @KollCesar / X

Luego de 92 días de paro de los trabajadores de Goodyear, fábrica de neumáticos con presencia en Colombia, se confirmó la permanencia de la multinacional en el país.

El pacto fue alcanzado luego del paro laboral y contempla un incremento salarial del 5,51% para el presente año y un aumento adicional de dos puntos porcentuales para 2027, según informó Blu Radio.

PUBLICIDAD

Este consenso ha permitido restaurar la operación de la planta y restablecer los contratos laborales, con acompañamiento de las autoridades.

“El día de hoy se reactivaron los contratos de trabajo y servicio. Aplicarán los ajustes salariales que hemos pactado entre las partes e iniciaremos, junto al delegado del Ministerio del Trabajo, el protocolo del levantamiento de los sellos instalados el día que iniciamos la huelga. La compañía ha dispuesto de cuadrillas de mantenimiento para adecuar la planta y así retomar las operaciones. Posteriormente, se iniciará con el encendido de las máquinas”, afirmó Carlos Andrés Ramírez, presidente de Sintraincapla, sindicato de Goodyear, en diálogos con el medio radial citado.

PUBLICIDAD

La concertación incluye la protección de todos los puestos de quienes participaron en el cese y el reconocimiento de remuneraciones durante la interrupción, mientras se restablecen beneficios y condiciones laborales previas - crédito captura de pantalla @KollCesar /X
La concertación incluye la protección de todos los puestos de quienes participaron en el cese y el reconocimiento de remuneraciones durante la interrupción, mientras se restablecen beneficios y condiciones laborales previas - crédito captura de pantalla @KollCesar /X

La huelga se originó por el desacuerdo en torno a la propuesta de la empresa para modificar la convención colectiva.

De acuerdo con César Collazos Rico, la compañía presentó un pliego alternativo que buscaba congelar el salario y limitar beneficios extralegales, lo que fue rechazado por el sindicato.

Esto llevó a una paralización de la producción, mientras se difundían versiones sobre una posible salida de Goodyear Colombia del país.

Los puntos centrales del acuerdo

El acuerdo alcanzado también incluye la garantía de todos los empleos para quienes participaron en la huelga y el pago de salarios durante la interrupción de actividades.

Collazos Rico ha destacado que, tras la negociación, Sintraincapla logró salvaguardar los derechos salariales, prestacionales y sindicales de los trabajadores.

La restauración plena de la convención colectiva busca normalizar las condiciones laborales y poner fin a la etapa de incertidumbre que marcó la vida en la fábrica de Yumbo. Tanto los directivos como los dirigentes sindicales resaltan el diálogo como un avance tras las semanas de tensión.

La reactivación de la planta en Yumbo

En la madrugada del miércoles 10 de junio, la planta de Yumbo reanudó contratos y el protocolo oficial para retomar la producción, según señaló Carlos Andrés Ramírez, presidente de Sintraincapla, en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Trabajadores de la planta de Goodyear en el Valle del Cauca permanecieron a la espera de una comunicación oficial sobre el futuro de la operación en Colombia Lim Huey Teng / Reuters
Trabajadores de la planta de Goodyear en el Valle del Cauca permanecieron a la espera de una comunicación oficial sobre el futuro de la operación en Colombia Lim Huey Teng / Reuters

Equipos de mantenimiento han facilitado la adecuación de la planta y el reinicio de las líneas de producción bajo supervisión del Ministerio del Trabajo.

La reanudación de operaciones preserva 373 empleos directos y cerca de mil indirectos tras el acuerdo que puso fin a los casi tres meses de paro. Collazos Rico valoró la capacidad de resistencia sindical y el rol de Sintraincapla para frenar el deterioro de las condiciones laborales.

¿Qué implica la continuidad de Goodyear en Colombia?

El paro laboral generó inquietud sobre la posible clausura de la planta de Yumbo, una preocupación ahora superada tras el acuerdo, de acuerdo con el medio mencionado.

La multinacional tiene una orientación exportadora, con la mayor parte de su producción destinada al circuito internacional.

Así fue como inició el conflicto

El conflicto laboral comenzó el 10 de marzo, cuando no se logró un acuerdo en el pliego de peticiones presentado por el sindicato. Entre las solicitudes figuraban mejoras salariales para 2026 y condiciones laborales que no implicaran retrocesos.

Publicación en la red social X del presidente de la CGT, Jorge Iván Díez Vélez, en la que advierte sobre el posible cierre de la planta y la pérdida de empleos- crédito @JorgeDiezCGT/X
Publicación en la red social X del presidente de la CGT, Jorge Iván Díez Vélez, en la que advierte sobre el posible cierre de la planta y la pérdida de empleos- crédito @JorgeDiezCGT/X

Las negociaciones contaron con la participación del Ministerio de Trabajo, pero no terminaron en un acuerdo definitivo. Ramírez explicó que, pese a la tensión, no hay evidencia pública de que la empresa tenga planes de cerrar operaciones en el país.

El dirigente sindical añadió que, a diferencia de casos ocurridos en Venezuela o Sudáfrica, en este momento no existe información concreta que confirme una salida de Colombia. Desde el sindicato también señalaron que cualquier decisión empresarial debe ajustarse a la ley y respetar los derechos laborales.

Temas Relacionados

Goodyear ColombiaNegociación SindicalIndustria ManufactureraSintraincaplaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La peligrosa dieta “maxxing” que está de moda entre los jóvenes genera alerta en redes sociales

Expertos advierten que rutinas para obtener resultados rápidos no siempre crean el efecto deseado

La peligrosa dieta “maxxing” que está de moda entre los jóvenes genera alerta en redes sociales

Cambio Radical advirtió sobre manipulación política tras conocerse la posible suspensión contra Gustavo Petro: “No se dejen engañar”

La colectividad calificó el episodio como una estrategia para fortalecer el discurso de victimización presidencial y así favorecer al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda

Cambio Radical advirtió sobre manipulación política tras conocerse la posible suspensión contra Gustavo Petro: “No se dejen engañar”

Colombia vs. Túnez - EN VIVO: siga el minuto a minuto del último partido de la Tricolor en el torneo Maurice Revello

Los dirigidos por César Torres buscarán su primer triunfo, con el objetivo de cerrar su participación número 14 en la historia en dicho torneo

Colombia vs. Túnez - EN VIVO: siga el minuto a minuto del último partido de la Tricolor en el torneo Maurice Revello

La presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara ratificó su decisión de suspender provisionalmente al presidente Petro: las razones

Gloria Arizabaleta afirmó tener material probatorio sobre la injerencia política del jefe de Estado en política, que será enviado al presidente del Congreso, Lidio García

La presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara ratificó su decisión de suspender provisionalmente al presidente Petro: las razones

El ministro Pedro Sánchez recordó al perro Wilson al cumplirse tres años de la Operación Esperanza y el rescate de los hermanos Mucutuy

El jefe de la cartera de Defensa se refirió al papel fundamental que desarrolló el perro de raza pastor belga malinois, que se internó en la selva y nunca más regresó luego de completar su misión

El ministro Pedro Sánchez recordó al perro Wilson al cumplirse tres años de la Operación Esperanza y el rescate de los hermanos Mucutuy
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

ENTRETENIMIENTO

Maluma reveló cómo se ha sentido con la llegada de su segundo bebé: "Todo el mundo en la familia está emocionado"

Maluma reveló cómo se ha sentido con la llegada de su segundo bebé: "Todo el mundo en la familia está emocionado"

Hijo de Cristina Hurtado enseñó cómo hacer su famosa receta con huevos y tomate para enamorar en el desayuno

Shakira mostró cómo avanzan los ensayos para su nueva gira por Estados Unidos: “Ya quiero verlos”

Creadora de contenido colombiana contó que estuvo a punto de ser arrestada en Suiza: estos fueron los detalles de lo que vivió

Ryan Castro se suma a J Balvin para ‘encender’ la apertura del Mundial 2026 en Ciudad de México

Deportes

Colombia vs. Túnez - EN VIVO: siga el minuto a minuto del último partido de la Tricolor en el torneo Maurice Revello

Colombia vs. Túnez - EN VIVO: siga el minuto a minuto del último partido de la Tricolor en el torneo Maurice Revello

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Luka Modrić, figura de Croacia, habló sobre su salud previo al debut ante Inglaterra en el Mundial 2026: “Me siento cada vez mejor”

El “Pibe” Valderrama habló sobre las nuevas reglas del fútbol a partir de la Copa Mundial de la FIFA: “Me agarraron los huevos y no pasó nada”

Junior confirmó la renovación del técnico Alfredo Arias hasta 2027 tras conseguir en bicampeonato en la Liga BetPlay