Vacuna contra influenza estará disponible para menores desde los 6 meses hasta los 5 años: este fue el anuncio del Ministerio de Salud

Niños desde los 6 meses hasta los 5 años fueron incluidos en la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2026 en Colombia- crédito Secretaría de Salud de Bogotá

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2026 con una ampliación del esquema que incluye a niñas y niños desde los 6 meses hasta los 5 años de edad.

Según el comunicado oficial, la medida busca reducir complicaciones y hospitalizaciones en la primera infancia en un contexto de mayor circulación de virus respiratorios.

De acuerdo con la entidad, “los niños desde los 6 meses de edad podrán vacunarse contra la influenza en Colombia”, lo que representa un ajuste frente a esquemas previos. La decisión, señala el documento, responde a “la necesidad de proteger de forma más temprana a una de las poblaciones con mayor riesgo de enfermedad grave”.

El Ministerio indicó que la vacunación será gratuita y que está dirigida no solo a la población infantil, sino también a otros grupos priorizados. Entre ellos se encuentran gestantes a partir de la semana 14, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y el talento humano en salud.

El Ministerio de Salud informó que la vacuna contra la influenza está disponible de forma gratuita en más de 3.000 puntos del país- crédito Colprensa

En el comunicado se detalla que la estrategia se apoya en la distribución previa de dosis en todo el territorio nacional. Esta logística hace parte de la implementación de la Ley 2406 de 2024, que, según la cartera, busca “la modernización y el fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), garantizando mayor equidad, oportunidad y capacidad de respuesta del sistema de salud”.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló en el documento que “la influenza es una enfermedad que puede generar complicaciones graves. La vacunación anual reduce el riesgo de hospitalización y salva vidas”. La afirmación se enmarca en el énfasis del Gobierno en la prevención de infecciones respiratorias, especialmente en temporadas de alta circulación viral.

El Ministerio también explicó que la ampliación del esquema apunta a evitar “escenarios frecuentes como hospitalizaciones por infecciones respiratorias en menores”, al tiempo que permite actuar “de manera preventiva, antes de que se presenten complicaciones que pueden ser más difíciles de manejar en niños pequeños”.

La ampliación del esquema de vacunación busca reducir hospitalizaciones por infecciones respiratorias en la primera infancia- crédito EFE/ Ernesto Guzmán Jr

En cuanto a la cobertura, la entidad informó que las vacunas están disponibles en más de 3.000 puntos en el país. Además, equipos extramurales y básicos de salud están desplegados para llegar a distintas zonas, con el objetivo de garantizar acceso sin importar afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio.

El listado de población priorizada incluye a niñas y niños entre los 6 meses y los 5 años; personas mayores de 6 años con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales o hepáticas crónicas, así como diabetes, obesidad o condiciones que afecten el sistema inmunológico; gestantes desde la semana 14; adultos mayores de 60 años; personal de salud en áreas como urgencias, hospitalización pediátrica y cuidados intensivos; y cuidadores de menores de 18 años con diagnóstico de cáncer.

La vacuna utilizada en el país sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que define cada año las cepas incluidas con base en el monitoreo de virus circulantes en ambos hemisferios.

La campaña también prioriza a adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas ante el aumento de virus respiratorios- crédito EFE/ Carlos Ortega

Junto con la vacunación, el Ministerio reiteró recomendaciones para la prevención de contagios. Entre ellas están mantener el esquema de vacunación al día, usar tapabocas en caso de síntomas respiratorios, realizar lavado frecuente de manos y evitar el contacto con otras personas cuando se presentan signos de enfermedad.

Asimismo, se sugiere consultar de manera oportuna ante síntomas como fiebre persistente, dificultad para respirar o somnolencia, y acudir a fuentes oficiales para obtener información.

El comunicado no incluye metas específicas de cobertura ni proyecciones sobre el impacto de la ampliación del esquema en términos de reducción de casos o hospitalizaciones. Sin embargo, insiste en que la estrategia busca anticiparse a los picos de transmisión y ampliar la protección en los grupos considerados de mayor riesgo.