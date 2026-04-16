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Bruce Mac Master también cuestionó el nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud: “Resulta inquietante”

El presidente de la Andi señaló que la designación de un “aliado político” genera inquietudes sobre la vigilancia al propio Estado

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Bruce Mac Master, presidente de la Andi, cuestionó el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud y advirtió sobre la necesidad de garantizar vigilancia al Estado en un sistema con EPS intervenidas- crédito Colprensa/Catalina Olaya
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, cuestionó el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud y advirtió sobre la necesidad de garantizar vigilancia al Estado en un sistema con EPS intervenidas- crédito Colprensa/Catalina Olaya

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, se pronunció sobre el perfilamiento de Daniel Quintero Calle como nuevo superintendente Nacional de Salud, tras la publicación de su hoja de vida el 15 de abril por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta en la red social X, Mac Master planteó cuestionamientos sobre el rol que deberá cumplir la Superintendencia en un contexto en el que el Estado concentra una parte significativa del sistema.

En su mensaje, recordó que “la superintendencia de salud tiene que velar por que los pacientes reciban la atención que el estado está obligado a darles de acuerdo con el Marco jurídico colombiano, especialmente por la Constitución”.

El dirigente gremial enfatizó que la entidad de control no solo vigila a los actores privados del sistema, sino también al propio Estado, que actualmente administra una proporción relevante de los recursos y la prestación del servicio.

“Resulta inquietante que se nombre como superintendente a un aliado político”: Bruce Mac Master sobre la llegada de Daniel Quintero a la Supersalud.- crédito @BruceMacMaster/X
“Resulta inquietante que se nombre como superintendente a un aliado político”: Bruce Mac Master sobre la llegada de Daniel Quintero a la Supersalud.- crédito @BruceMacMaster/X

“Uno de los principales vigilados es sin duda, el Estado colombiano, que tiene su cargo, no solamente el manejo de todos los recursos, sino que ahora también tiene la responsabilidad de atender más de la mitad de la población colombiana a través de las EPSs que está interviniendo”, señaló.

El pronunciamiento se produce en un momento en el que varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) se encuentran bajo medidas de intervención o vigilancia especial, lo que ha trasladado al Estado la atención de millones de usuarios.

Aunque no se detallan cifras específicas en el mensaje, el señalamiento sobre “más de la mitad de la población colombiana” bajo este esquema marca la dimensión del sistema que estaría bajo responsabilidad directa del Gobierno.

Mac Master también se refirió al alcance del cargo que asumirá Quintero, al describirlo como un actor central dentro del sistema. “El superintendente es ni más de menos que la gran autoridad que garantiza la prestación del servicio a los pacientes, vigilando a todos los eslabones de la cadena”, indicó.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, participó en el 8° Foro de Diversidad, Equidad e Inclusión - crédito @ANDI_Colombia/X
El líder gremial señaló que la Superintendencia de Salud debe vigilar también al Estado, que actualmente atiende a más de la mitad de la población a través de EPS bajo intervención- crédito @ANDI_Colombia/X

En ese contexto, el presidente de la Andi expresó preocupación por el perfil del nominado y su cercanía política con el Gobierno. “Resulta inquietante que se nombre como superintendente a un aliado político, con las características que tiene justamente el nuevo nominado, para vigilar justamente al gobierno y al Estado”, escribió.

El dirigente gremial agregó que dentro de los sujetos de vigilancia se encuentra el propio Ministerio de Salud, lo que, en su criterio, exige independencia en la supervisión. “De hecho uno de los principales vigilados es el ministerio de salud”, afirmó.

En su mensaje, Mac Master también planteó una advertencia sobre el rumbo del sistema de salud, al señalar que espera que la nueva dirección de la Superintendencia actúe frente a las obligaciones del Gobierno. “Ojalá el nuevo superintendente tome las medidas necesarias para garantizar que el ministerio cumpla con sus obligaciones y no logre destruir el sistema de salud como ha sido su intención”, expresó.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, intervino en el Alacero Summit 2025 - crédito @ANDI_Colombia/Alacero Summit 2025
Mac Master afirmó que el nuevo superintendente deberá garantizar que el Ministerio de Salud cumpla sus obligaciones dentro del sistema - crédito @ANDI_Colombia/X

El pronunciamiento se suma a las reacciones que ha generado la posible designación de Quintero, que se concretaría tras la publicación de su hoja de vida, paso previo al decreto de nombramiento. El exalcalde de Medellín llegaría a reemplazar a Bernardo Camacho, cuya renuncia fue aceptada el 14 de abril.

El debate se centra en el papel que deberá cumplir la Superintendencia en un sistema tensionado por las intervenciones a EPS y la discusión sobre cambios estructurales en el modelo de salud. En ese escenario, la independencia del organismo de control frente al Ejecutivo aparece como uno de los puntos señalados por distintos sectores. Por ahora, la designación no ha sido oficializada mediante decreto, pero la publicación de la hoja de vida activa la etapa final del proceso administrativo.

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