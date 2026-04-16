Fiscalía radicó escrito de acusación contra Olmedo López por corrupción en la Ungrd: se someterá a sentencia anticipada

Olmedo López es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo de Jesús López Martínez por los hechos de corrupción registrados en la entidad, que involucraron el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos.

El exfuncionario es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. La acusación en su contra se fundamenta en el favorecimiento de un contratista con una orden de proveeduría por $48.600 millones, la cual estaba destinada a la compra de 40 carrotanques para suministrar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira.

De acuerdo con el ente acusador, como ordenador del gasto, el exdirector de la Ungrd habría obtenido $724 millones por intervenir ilegalmente en la adjudicación de la orden de proveeduría y permitió que terceros se apropiaran de $13.340 millones. Asimismo, se le acusa de haber beneficiado de forma irregular a una corporación mixta indígena mediante la orden de proveeduría 185 de agosto de 2023, relacionada con la adquisición de 40 carrotanques pequeños por más de $29.000 millones, operación de la que el contratista habría sustraído $11.114 millones.

Antes de la radicación del escrito, el exfuncionario, por medio de su abogado, comunicó su intención de aceptar los cargos y acogerse a una sentencia anticipada, según informó la Fiscalía.

Esta decisión surge luego de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazara un preacuerdo celebrado entre el procesado y la Fiscalía, en el que se establecía una reducción de la pena por sus contribuciones a la justicia.

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