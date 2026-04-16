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Santa Fe le apunta a su próximo partido en la Copa Libertadores: esta es la fecha y el rival

Luego de visitar a Corinthians en el estadio Neo Química Arena, los rojos terminarán la primera rueda de la fase de grupos ante un equipo que puede sorprenderlo

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Santa Fe
Santa Fe quiere dejar atrás el mal momento y brillar en la Copa Libertadores, para buscar el cupo a octavos de final - crédito Colprensa

Independiente Santa Fe viene de un partido muy complicado en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, donde visitó a Corinthians por la segunda fecha de la Copa Libertadores y perdió por marcador de 2-0, siendo un duro golpe para los dirigidos por Pablo Repetto.

El cuadro rojo ahora se prepara para su tercera salida en el certamen de la Conmebol, para buscar los tres puntos por el grupo E y frente a un rival que, pese a que parece débil por la plantilla y tiene poca historia, puede dar la sorpresa frente a los cardenales.

Previo a ese compromiso, el cuadro rojo debe ganar todo lo que queda en la Liga BetPlay, pues debe sumar los nueve puntos para acercarse a uno de los cupos de los playoffs del campeonato, que es el otro objetivo de los bogotanos en el primer semestre de 2026, pues de eso también dependería el futuro del entrenador Pablo Repetto.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?

Los cardenales saben que solo les sirve el triunfo para seguir en la pelea por un cupo a los octavos de final, que es la principal meta a cumplir en el torneo internacional, pues la segunda alternativa es caer en la Copa Sudamericana como uno de los terceros.

Santa Fe tendrá su tercer partido en Copa Libertadores el miércoles 29 de abril, desde las 9:00 p. m., dos semanas después de verse frente a Corinthians en Sao Paulo, nuevamente en condición de visitante y en territorio argentino, donde siempre será una plaza difícil.

Platense debuta en la Copa Libertadores y jugará su segundo partido de local frente a Santa Fe - crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Platense debuta en la Copa Libertadores y jugará su segundo partido de local frente a Santa Fe - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Platense será el rival de los bogotanos en el grupo E, un rival que debuta en el certamen por ser campeón del Torneo Apertura 2026, perdió en la primera fecha frente a los brasileños y viene de enfrentar a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo en Montevideo.

El compromiso se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en la localidad de Florida, provincia de Buenos Aires, con capacidad para más de 28.000 espectadores y se espera una buena cantidad de aficionados bogotanos para apoyar a los visitantes.

Santa Fe necesita la victoria contra Platense para seguir en la pelea por los octavos de la Copa Libertadores - crédito Jorge Silva/REUTERS
Santa Fe necesita la victoria contra Platense para seguir en la pelea por los octavos de la Copa Libertadores - crédito Jorge Silva/REUTERS

La última vez que Santa Fe visitó Argentina fue por la Copa Sudamericana, en la fase de grupos y enfrentando a Gimnasia de La Plata, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con derrota por 1-0, por el tanto de Franco Torres en los últimos minutos, y ambos equipos terminaron con 10 hombres por las expulsiones del autor del gol y de Wilson Morelos.

Así fue la caída en Brasil

Santa Fe sumó su segunda derrota en la Copa Libertadores 2026 al caer 2-0 frente a Corinthians, en un partido disputado en Brasil donde el equipo colombiano exhibió carencias ofensivas y el arquero Andrés Mosquera Marmolejo evitó una diferencia mayor, según los datos del encuentro.

El Corinthians, que recientemente designó a Fernando Diniz como su nuevo entrenador, logró imponerse tras un primer tiempo sin goles, rompiendo la resistencia roja en el minuto 51 con un gol de Raniele, asistido por Gustavo Henrique después de un saque de esquina.

Santa Fe sigue sin ganar en la Copa Libertadores y ahora perdió frente a Corinthians por 2-0 - crédito Jorge Silva/REUTERS
Santa Fe sigue sin ganar en la Copa Libertadores y ahora perdió frente a Corinthians por 2-0 - crédito Jorge Silva/REUTERS

La sentencia del marcador llegó en el minuto 80, cuando Gustavo Henrique anotó el segundo tanto tras recibir un pase de Rodrigo Garro en una jugada derivada de una falta, consolidando el triunfo del conjunto brasileño y dando aire tras una serie de malos resultados previos.

Pese a una actitud inicial de fuerza defensiva, el equipo dirigido por Pablo Repetto fue incapaz de anotar, limitándose a un cabezazo desviado de Rodallega en el minuto 73, antes de conceder el segundo gol, lo que deja a Santa Fe obligado a revisar su planteamiento de cara a los próximos partidos de la competición continental.

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