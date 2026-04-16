Padre de Luis Andrés Colmenares rechazó el fallo de la Corte Suprema que absolverá a Laura Moreno: “La Fiscalía no fue capaz”

La Corte Suprema de Justicia ratifica la absolución de Laura Moreno en el caso Colmenares, cerrando el proceso penal tras 15 años de controversia - crédito X

El 15 de abril de 2026, se conoció que la Corte Suprema de Justicia absolverá a Laura Moreno en el proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrida el 31 de octubre de 2010.

De acuerdo con la información filtrada, el alto tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para demostrar la complicidad de Moreno en un homicidio, ni para establecer de manera concluyente que el joven hubiera sido víctima de ese delito.

Frente a la decisión, Luis Alfonso Colmenares, padre del joven, publicó en su cuenta de X una afirmación contundente: “Hubo homicidio, así lo estableció una sala del Tribunal de Bogotá. Lo que sucedió fue que la Fiscalía no fue capaz de establecer las responsabilidades del crimen. Eso es distinto”.

El mensaje fue acompañado de un documento del Tribunal en el que consta que hay fundamento para inferir que las lesiones sufridas por Luis Andrés fueron causadas por terceros, en varios momentos y con diferentes elementos, y que su fallecimiento ocurrió por asfixia en medio líquido, descartando la versión de un accidente en el canal del Parque El Virrey.

El padre de Luis Andrés Colmenares cuestiona la labor de la Fiscalía, que no logró establecer la autoría del presunto homicidio - crédito @lcolmenaresr / X

Caso Colmenares

La Corte Suprema decidió no casar la sentencia absolutoria en favor de Laura Moreno y Jessy Quintero, que fueron procesadas como presuntas cómplices en la muerte de Colmenares. Esta resolución, con ponencia del magistrado Carlos Roberto Solórzano, será leída oficialmente el 16 de abril de 2026 a las 2:30 p. m. en la Sala de Casación Penal.

Los magistrados mantuvieron la sentencia absolutoria que había sido dictada por el Tribunal de Bogotá en segunda instancia. Se concluyó que, debido a la existencia de duda razonable, las procesadas debían ser consideradas inocentes. Luis Andrés Colmenares, de 20 años, desapareció tras asistir a una fiesta de Halloween en cercanías del parque El Virrey, en el norte de Bogotá, y su cuerpo fue hallado horas después en el caño.

El caso adquirió notoriedad nacional porque, pese a que inicialmente las autoridades reportaron la muerte como un accidente, la familia Colmenares y la Fiscalía sostuvieron que se trató de un homicidio. Durante la extensa investigación judicial, fueron condenados tres falsos testigos, mientras que las acusaciones formales contra Moreno y Quintero resultaron insuficientes para una condena.

La sentencia confirmó que no hubo pruebas suficientes para condenar a Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte de Luis Andrés Colmenares crédito X

El debate sobre la verdad judicial

El proceso penal por la muerte de Luis Andrés Colmenares se caracterizó por la existencia de dos necropsias con conclusiones opuestas. La primera, realizada pocas horas después de la muerte, determinó que se trató de un accidente. La segunda, solicitada por la familia meses más tarde, apuntó a la existencia de un homicidio. El Tribunal de Bogotá, en la sentencia de 2021, señaló que ninguna de estas versiones podía considerarse como verdad absoluta.

En el caso de Carlos Cárdenas, principal acusado según la Fiscalía, el Tribunal también absolvió, aunque en ese fallo sí sostuvo que la muerte correspondía a un homicidio. Los magistrados que respaldaron esa tesis se declararon impedidos para conocer el proceso contra Moreno y Quintero, por lo que la decisión quedó en manos de otros togados.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, ahora ratificado por la Corte Suprema, dejó constancia de que, después de más de diez años de investigación, no se pudo determinar si la muerte de Colmenares fue un homicidio o un accidente. El alto tribunal explicó que las pruebas presentadas no permitieron establecer la responsabilidad penal de las dos procesadas.

Las críticas a la Fiscalía y el futuro del caso

El padre de Luis Andrés Colmenares insistió en que la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar quiénes participaron en el crimen. El documento divulgado por Colmenares destaca:

El expediente Colmenares estuvo marcado por versiones opuestas sobre la causa de muerte y el hallazgo de lesiones causadas por terceros - crédito Colprensa

“Sí existe conocimiento más allá de toda duda razonable acerca del delito de homicidio cometido en contra de Luis Andrés Colmenares Escobar. Esto es así porque hay fundamento para inferir que las lesiones por él reportadas fueron causadas por terceros, en varios momentos, con elementos y fuerzas diferentes y que fue luego abandonado en el lugar en el que falleció por asfixia en medio líquido; como también lo hay para descartar la supuesta caída o el supuesto lanzamiento de aquél en el canal del Parque El Virrey”.

La investigación estuvo marcada por falencias en el procedimiento de necropsia, según el Tribunal, y por la falta de pruebas concluyentes sobre la forma en que Colmenares murió. La Procuraduría solicitó en su momento la condena de Moreno, pero la decisión final de la Corte Suprema deja cerrado el proceso penal para las dos procesadas.

El caso Colmenares ha sido uno de los más mediáticos en la historia reciente de la justicia colombiana y, pese al fallo definitivo, persisten las dudas y la indignación en la familia de la víctima. Por ahora, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia representa el punto final de una larga batalla judicial, aunque la controversia pública continúa alimentada por las declaraciones de los familiares y la ausencia de una verdad judicial definitiva.