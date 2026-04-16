Alerta por mujer que ofrece esquemas de vacunación fraudulentos a bajo costo a estudiantes

El secretario de Salud de Soledad, Atlántico, Edison Barrera, denunció el caso en redes sociales - crédito Secretaría de Salud Soledad

El secretario de Salud del municipio de Soledad, Atlántico, Edison Barrera Reyes, alertó a la comunidad sobre la presencia de una persona que se hace pasar por “vacunadora” y está aplicando supuestos inmunológicos sin garantías ni respaldo sanitario a estudiantes de carreras del área de la salud.

El funcionario afirmó, a través de un video, que la falsa vacunadora aprovecha la necesidad de los estudiantes de cumplir con esquemas de vacunación obligatorios para sus prácticas formativas y ofrece dosis a bajo costo.

Afirmó que su actuación constituye una estafa que acarrea graves riesgos para la salud de los estudiantes ante el desconocimiento de la procedencia de los fármacos que está suministrando. Por lo tanto, aseguró que la mujer “está plenamente identificada y se han interpuesto denuncias penales ante la Policía y ante la Fiscalía General de la Nación”.

Desde la Secretaría de Salud emitieron un llamado a las autoridades para que la mujer, cuya identidad no fue expuesta, sea judicializada, con el fin de evitar que más ciudadanos resulten afectados.

Las vacunas suministradas por la mujer son fraudulentas y las autoridades ya la tienen identificada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La amonestación también fue para la ciudadanía. Barrera Reyes pidió a los estudiantes que únicamente acudan a instituciones sanitarias habilitadas y reconocidas para recibir servicios de vacunación.

El funcionario también recordó que ninguna persona está autorizada para cobrar por vacunas incluidas en el esquema regular, que son gratuitas en los puntos oficiales del municipio.

“Seguiremos identificando a todas aquellas personas y sancionando a todos aquellos que quieran poner en riesgo la salud de nuestra población, porque seguimos trabajando por la salud de los soledeños”, concluyó el secretario de Salud.

Amplían la vacunación gratuita contra la influenza a menores de hasta 5 años

Voceros oficiales del Ministerio de Salud anunciaron el miércoles 15 de abril de 2026 la ampliación del esquema de vacunación contra la influenza estacional, que ahora incluye a niñas y niños desde los seis meses hasta los cinco años de edad, en todo el país.

La medida busca reducir el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones asociadas a infecciones respiratorias en la primera infancia, en respuesta al aumento de la circulación de virus en el país.

“La influenza es una enfermedad que puede generar complicaciones graves. La vacunación anual reduce el riesgo de hospitalización y salva vidas”, dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Desde el Ministerio de Salud informaron que las vacunas son gratuitas - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

La vacunación es gratuita y está disponible en más de 3.000 puntos en todo el territorio nacional. Además de la primera infancia, la campaña prioriza a gestantes a partir de la semana 14, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y personal de salud, así como cuidadores de menores con diagnóstico de cáncer.

Desde el ministerio recordaron que las vacunas siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que la disponibilidad es universal, sin importar afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio.

Las autoridades recomendaron mantener el esquema de vacunación al día, usar tapabocas ante síntomas respiratorios, el lavado frecuente de manos y consultar al médico ante signos de alarma como fiebre persistente o dificultad para respirar.

Al respecto, en Bogotá, se puso en marcha la distribución de 610.000 dosis de la vacuna contra la influenza ante el inicio del pico respiratorio de abril de 2026.

El pico respiratorio del primer semestre está por acentuarse en Bogotá, indicaron voceros de la Secretaría de Salud - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

La estrategia está en marcha tras un incremento sostenido de la demanda en servicios de alta complejidad durante las últimas semanas, en respuesta tanto al contexto local como a la alerta internacional sobre la circulación de nuevos subtipos de influenza, según informaron voceros de la Secretaría Distrital de Salud-

Hasta el 28 de marzo de 2026, en la capital se registraron 359.315 consultas por infección respiratoria aguda (IRA) en todos los niveles de atención, según cifras oficiales de la entidad sanitaria.