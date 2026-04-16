Daniel Briceño pidió un filtro en las adhesiones a la campaña de Paloma Valencia: “Se les debe cerrar la puerta”

Daniel Briceño pidió tener cuidado con los apoyos que llegan a la campaña presidencial de Paloma Valencia - crédito Paloma Valencia - Daniel F. Briceño/Facebook

A pocas semanas de la primera vuelta presidencial 2026, la reorganización de apoyos políticos en las campañas comienza a generar tensiones dentro de los sectores que buscan consolidar mayorías. Las adhesiones que rodean a la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, entran ahora en el centro de una discusión pública tras las advertencias del electo representante a la Cámara Daniel Briceño, que pidió revisar con cuidado quiénes ingresan a su proyecto electoral.

Las observaciones del abogado y exconsejal de Bogotá surgieron tras la circulación de una publicación suya en la red social X, en la que planteó reparos frente a ciertos respaldos a la candidata del uribismo.

Briceño escribió: “Todas las adhesiones a la campaña de Paloma Valencia deberían ser tomadas con beneficio de inventario. Si bien, hay un buen número de conservadores que se opusieron a Petro, hay cuestionados como Ape, Trujillo y otros a quienes se les debe cerrar la puerta”.

Daniel Briceño plantea revisión estricta de los apoyos que recibe la campaña de Paloma Valencia - crédito @Danielbricen/X

Las palabras del representante introdujeron un punto importante dentro de los ideales políticos del uribismo, donde sectores insisten en la necesidad de filtrar respaldos. En ese escenario, los nombres de Alfredo “Ape” Cuello y Carlos Andrés Trujillo tomaron relevancia, mencionados como parte de las referencias que Briceño puso sobre la mesa al hablar de límites en las alianzas.

El señalamiento del congresista no se queda en una advertencia general, ya que su mensaje apunta a una revisión de los apoyos que llegan a la campaña de Valencia, bajo la idea de evitar respaldos que, según su lectura, puedan generar dudas dentro del electorado de derecha.

Alfredo “Ape” Cuello y Carlos Andrés Trujillo en el centro de la discusión

Ape Cuello figura como una de las piezas políticas con mayor influencia en el Cesar. Su papel en la costa Caribe lo ubica como un actor con capacidad de movilización electoral; sin embargo, su trayectoria también aparece asociada a señalamientos sobre presuntos vínculos con clanes regionales y cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos. Aunque decisiones judiciales favorecieron su situación en algunos procesos, su nombre persiste en el debate público como figura controvertida.

Briceño menciona a Alfredo “Ape” Cuello y Carlos Andrés Trujillo como figuras que entran en debate dentro del análisis de alianzas dentro del uribismo - crédito Paloma Valencia/Facebook

Carlos Andrés Trujillo, por su parte, conserva una posición dominante en Antioquia, con especial incidencia en Itagüí. Su estructura política recibe críticas por presuntas prácticas de control administrativo y manejo de cargos dentro de la administración local. A esto se suman investigaciones judiciales sobre contratación estatal, además de cuestionamientos por su relación variable con distintos gobiernos, lo que abre lecturas sobre conveniencia política en sus alianzas.

Ambos dirigentes aparecen mencionados en la conversación que rodea la campaña de Paloma Valencia debido a su peso electoral en regiones estratégicas. En ese punto, la advertencia de Briceño toma forma de llamado a ‘examinar’ con detenimiento las adhesiones que suman fuerza numérica, pero que, según su postura, pueden generar tensiones con el discurso de lucha contra la corrupción y coherencia ideológica.

Revisión de apoyos en la recta final de la primera vuelta presidencial

La discusión también alcanza a otros respaldos que llegaron a la campaña de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, señalados de manera indirecta por el congresista como figuras cercanas a sectores que en el pasado mantuvieron posturas favorables o críticas al uribismo. Sin entregar nombres adicionales, Briceño dejó abierta la posibilidad de revisar esa lista de nuevos apoyos.

Daniel Briceño insiste en revisar cada adhesión a la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - crédito Paloma Valencia/Facebook

Aunque el abogado solo mencionó a esos dos, la lista probablemente resulta más amplia, ya que varios “petristas arrepentidos” se sumaron en esta elección a la campaña de Valencia, como los ‘verdes’, que figuran Katherine Miranda, Angelica Lozano, Jota Pe Hernández, entre otros; situación que puede generar dudas dentro de la bancada uribista, que mantiene una postura de fuerte oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

Además, el Partido Conservador oficializó su respaldo unánime a la candidatura de Paloma Valencia, mientras que Cambio Radical decidió dejar en libertad a sus militantes, aunque señaló que su preferencia se inclina entre ella y Abelardo de la Espriella, excluyendo a Iván Cepeda. Es en medio de esas colectividades que Briceño advierte que podrían existir ‘topos’ y que pueden arruinar la campaña presidencial.