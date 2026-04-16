Colombia

María del Mar Pizarro celebró la decisión de la CAR sobre el uso del agua por parte de Indega: “Fin a décadas de irregularidades”

La autoridad ambiental no prorrogó la concesión hídrica en los manantiales cinco, seis y siete a la empresa embotelladora, ligada a Coca-Cola

Guardar
María del Mar Pizarro, representante a la Cámara del Pacto Histórico, aseguró que el control, político sirvió para que la CAR actuara - crédito X
María del Mar Pizarro, representante a la Cámara del Pacto Histórico, aseguró que el control, político sirvió para que la CAR actuara - crédito X

A través de la Resolución 347 del 14 de abril de 2026, la Corporación Autónoma Regional (CAR) Cundinamarca estableció límites y condiciones en el uso del agua para la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. (Indega SAS - embotelladora de Coca-Cola) en el municipio de La Calera (Cundinamarca), restringiendo parcialmente el acceso a manantiales e imponiendo medidas compensatorias ambientales.

De acuerdo con el director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros Alarcón, por decisión de la entidad, la concesión hídrica en los manantiales cinco, seis y siete no fue prorrogada. Aseguró que esta determinación responde a la necesidad de equilibrar la demanda productiva con la protección de los ecosistemas.

“Después de realizar modelos, análisis, estudios hidrológicos, estudios hidrogeológicos y el balance hídrico de la respectiva microcuenca, hemos decidido no prorrogar el uso del recurso hídrico”, explicó.

Por otro lado, la autoridad ambiental otorgó la prórroga del uso del agua en los manantiales uno, dos, tres y cuatro, aunque bajo condiciones más estrictas: recorte del caudal máximo permitido de 3,23 a 1,9 litros por segundo y reducción del plazo de concesión de 10 años a solo cinco.

La CAR estableció condiciones para el uso del agua en La Calera por parte de Indega - crédito Observatorio Ambiental de Bogotá y Coca Cola
La CAR estableció condiciones para el uso del agua en La Calera por parte de Indega - crédito Observatorio Ambiental de Bogotá y Coca Cola

La CAR Cundinamarca, a través de esta decisión, genera un derrotero para que las autoridades ambientales en Colombia, en escenarios de cambio climático, resolvamos los conflictos socioambientales por el uso de recursos con criterios técnicos, científicos, buscando mejorar la gobernanza del recurso”, precisó.

La congresista del Pacto Histórico María del Mar Pizarro celebró la decisión de la CAR, indicando que esta se logró gracias a la presión ejercida desde el Congreso de la República, donde se llevaron a cabo debates de control político al respecto.

Aseguró que el trabajo legislativo permitió reducir la concesión que beneficia a Coca-Cola y expuso irregularidades que involucran a la empresa. “El control político y la vigilancia funcionan. Tras nuestras denuncias, la @CAR_Cundi emitió una resolución que pone freno a Coca-Cola (Indega): la nueva resolución prohíbe a Coca-Cola usar sólo 3 manantiales de los 7 y reduce su caudal de 3.23 a 1.9 L/s a casi la mitad y prioriza el consumo humano (...). Logramos reducir su concesión a solo 5 años y que la CAR pusiera fin a décadas de irregularidades”, aseveró.

María del Mar Pizarro aseguró que la presión en el Congreso ayudó a la decisión de la CAR, pero afirmó que no es suficiente - crédito @delmarpizarro/X
María del Mar Pizarro aseguró que la presión en el Congreso ayudó a la decisión de la CAR, pero afirmó que no es suficiente - crédito @delmarpizarro/X

En la Cámara de Representantes, Pizarro ahondó en el tema, informando que los medios de comunicación también ejercieron la presión necesaria para lograr que la CAR pusiera “freno” al uso del recurso hídrico por parte de Indega. Además, recordó que en mayo de 2025, desde el Congreso se denunció que 1.000 personas se mostraron en deacuerdo con la priorización del embotellamiento de agua sobre el consumo del recurso por parte de los ciudadanos de Cundinamarca.

Hace dos años nos dimos cuenta de que la planta de Coca-Cola en La Calera pagaba solo $11 millones al año por extraer 279.000 litros al día, 24 horas, sin parar”, detalló, indicando que la CAR estaba investigando irregularidades relacionadas con la empresa, como por ejemplo el uso de concreto para tapar siete manantiales y la aparente falta de reportes reales sobre el uso del agua.

Así las cosas, Pizarro aseguró que, aunque resalta la decisión de la corporación en favor de la protección de los recursos hídricos de La Calera, resulta preocupante el hecho de que la toma de medidas se haya tardado dos años, aproximadamente. Asimismo, advirtió que los límites establecidos siguen siendo insuficientes.

Agua potable-Colombia-02-09-2021
La congresista aseguró que la decisión de la CAR sobre Indega tardó dos años - crédito EFE

“Nos parece indignante que la CAR tomara dos años en responder cuántas utilidades tuvo Coca-Cola, cuántas utilidades tuvo Coca-Cola durante dos años vendiendo el agua embotellada de los colombianos. Mientras tanto, las personas de La Calera no tenían agua potable, ni siquiera para cuidar a los ancianos o a los niños pequeños”, aseveró la congresista del Pacto.

Temas Relacionados

María del Mar PizarroIndegaCoca-ColaLa CaleraColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Briceño pidió un filtro en las adhesiones a la campaña de Paloma Valencia: “Se les debe cerrar la puerta”

El electo representante a la Cámara exigió evaluar con cuidado cada respaldo político; su postura gira en torno a evitar apoyos que generen dudas dentro del electorado del uribismo

Daniel Briceño pidió un filtro en las adhesiones a la campaña de Paloma Valencia: “Se les debe cerrar la puerta”

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

El conjunto de Fabián Bustos tiene su primer encuentro en El Campín por el grupo C, en el que busca un triunfo necesario para subir en la tabla de posiciones

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

J Balvin reveló la verdad sobre el golpe en su frente que generó rumores y desató todo tipo de reacciones en redes sociales

El cantante apareció con una marca en el rostro, bromeó con su pareja y luego tuvo que salir a aclarar lo ocurrido tras la ola de especulaciones

J Balvin reveló la verdad sobre el golpe en su frente que generó rumores y desató todo tipo de reacciones en redes sociales

Padre de Luis Andrés Colmenares rechazó el fallo de la Corte Suprema que absolverá a Laura Moreno: “La Fiscalía no fue capaz”

Luis Alfonso Colmenares, padre del joven fallecido en 2010, denunció que sí hubo homicidio y cuestionó la actuación del ente investigador tras la decisión del máximo tribunal

Padre de Luis Andrés Colmenares rechazó el fallo de la Corte Suprema que absolverá a Laura Moreno: “La Fiscalía no fue capaz”

Santa Fe perdió en Brasil y se complicó en la Copa Libertadores: Corinthians le ganó por 2-0

Los cardenales nunca se vieron cómodos en el partido con las anotaciones de Gustavo Henrique y Raniele, para que el Timao se consolide como líder del grupo E

Santa Fe perdió en Brasil y se complicó en la Copa Libertadores: Corinthians le ganó por 2-0
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

J Balvin reveló la verdad sobre el golpe en su frente que generó rumores y desató todo tipo de reacciones en redes sociales

J Balvin reveló la verdad sobre el golpe en su frente que generó rumores y desató todo tipo de reacciones en redes sociales

Shakira le puso fecha al estreno del videoclip de “Algo Tú” con Beéle: “La cuenta regresiva empieza ya”

Shakira se pronunció tras confirmarse que no ingresará al Salón de la Fama del Rock N’ Roll

Esposa de Luis Díaz le dedicó emotivo mensaje tras victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid: “Nunca dudé”

Yuli Ruiz recibió amenazas tras el video con un menor de edad en redes sociales: “Mi pasado ha sido muy sano”

Deportes

América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana EN VIVO: los Diablos Rojos están obligados a ganar

América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana EN VIVO: los Diablos Rojos están obligados a ganar

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

Santa Fe perdió en Brasil y se complicó en la Copa Libertadores: Corinthians le ganó por 2-0

Santa Fe le apunta a su próximo partido en la Copa Libertadores: esta es la fecha y el rival

Europa y el mundo del fútbol se rinde a Luis Díaz tras su gol decisivo en la eliminación del Real Madrid de la Champions League