María del Mar Pizarro celebró la decisión de la CAR sobre el uso del agua por parte de Indega: “Fin a décadas de irregularidades”

María del Mar Pizarro, representante a la Cámara del Pacto Histórico, aseguró que el control, político sirvió para que la CAR actuara - crédito X

A través de la Resolución 347 del 14 de abril de 2026, la Corporación Autónoma Regional (CAR) Cundinamarca estableció límites y condiciones en el uso del agua para la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. (Indega SAS - embotelladora de Coca-Cola) en el municipio de La Calera (Cundinamarca), restringiendo parcialmente el acceso a manantiales e imponiendo medidas compensatorias ambientales.

De acuerdo con el director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros Alarcón, por decisión de la entidad, la concesión hídrica en los manantiales cinco, seis y siete no fue prorrogada. Aseguró que esta determinación responde a la necesidad de equilibrar la demanda productiva con la protección de los ecosistemas.

“Después de realizar modelos, análisis, estudios hidrológicos, estudios hidrogeológicos y el balance hídrico de la respectiva microcuenca, hemos decidido no prorrogar el uso del recurso hídrico”, explicó.

Por otro lado, la autoridad ambiental otorgó la prórroga del uso del agua en los manantiales uno, dos, tres y cuatro, aunque bajo condiciones más estrictas: recorte del caudal máximo permitido de 3,23 a 1,9 litros por segundo y reducción del plazo de concesión de 10 años a solo cinco.

La CAR estableció condiciones para el uso del agua en La Calera por parte de Indega - crédito Observatorio Ambiental de Bogotá y Coca Cola

“La CAR Cundinamarca, a través de esta decisión, genera un derrotero para que las autoridades ambientales en Colombia, en escenarios de cambio climático, resolvamos los conflictos socioambientales por el uso de recursos con criterios técnicos, científicos, buscando mejorar la gobernanza del recurso”, precisó.

La congresista del Pacto Histórico María del Mar Pizarro celebró la decisión de la CAR, indicando que esta se logró gracias a la presión ejercida desde el Congreso de la República, donde se llevaron a cabo debates de control político al respecto.

Aseguró que el trabajo legislativo permitió reducir la concesión que beneficia a Coca-Cola y expuso irregularidades que involucran a la empresa. “El control político y la vigilancia funcionan. Tras nuestras denuncias, la @CAR_Cundi emitió una resolución que pone freno a Coca-Cola (Indega): la nueva resolución prohíbe a Coca-Cola usar sólo 3 manantiales de los 7 y reduce su caudal de 3.23 a 1.9 L/s a casi la mitad y prioriza el consumo humano (...). Logramos reducir su concesión a solo 5 años y que la CAR pusiera fin a décadas de irregularidades”, aseveró.

María del Mar Pizarro aseguró que la presión en el Congreso ayudó a la decisión de la CAR, pero afirmó que no es suficiente - crédito @delmarpizarro/X

En la Cámara de Representantes, Pizarro ahondó en el tema, informando que los medios de comunicación también ejercieron la presión necesaria para lograr que la CAR pusiera “freno” al uso del recurso hídrico por parte de Indega. Además, recordó que en mayo de 2025, desde el Congreso se denunció que 1.000 personas se mostraron en deacuerdo con la priorización del embotellamiento de agua sobre el consumo del recurso por parte de los ciudadanos de Cundinamarca.

“Hace dos años nos dimos cuenta de que la planta de Coca-Cola en La Calera pagaba solo $11 millones al año por extraer 279.000 litros al día, 24 horas, sin parar”, detalló, indicando que la CAR estaba investigando irregularidades relacionadas con la empresa, como por ejemplo el uso de concreto para tapar siete manantiales y la aparente falta de reportes reales sobre el uso del agua.

Así las cosas, Pizarro aseguró que, aunque resalta la decisión de la corporación en favor de la protección de los recursos hídricos de La Calera, resulta preocupante el hecho de que la toma de medidas se haya tardado dos años, aproximadamente. Asimismo, advirtió que los límites establecidos siguen siendo insuficientes.

La congresista aseguró que la decisión de la CAR sobre Indega tardó dos años - crédito EFE

“Nos parece indignante que la CAR tomara dos años en responder cuántas utilidades tuvo Coca-Cola, cuántas utilidades tuvo Coca-Cola durante dos años vendiendo el agua embotellada de los colombianos. Mientras tanto, las personas de La Calera no tenían agua potable, ni siquiera para cuidar a los ancianos o a los niños pequeños”, aseveró la congresista del Pacto.