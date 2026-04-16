Cuatro adolescentes fueron judicializados por el homicidio de Karely Merlano, psicóloga del Icbf

El hecho desató indignación entre los habitantes de la región - crédito @MelyMunera / X

Cuatro adolescentes fueron judicializados por su responsabilidad en el homicidio de Karely Yenissa Merlano Viana, psicóloga y cuidadora en una fundación asociada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), tras los hechos ocurridos el 9 de abril de 2026 en el barrio La Libertad de Barrancabermeja (Santander).

La Fiscalía General de la Nación informó durante la jornada del 15 de abril de 2026 que tres de los imputados aceptaron cargos en la audiencia, mientras que el cuarto enfrenta el proceso penal ante las autoridades juveniles, en un caso que puso en el centro del debate la seguridad de los trabajadores de centros de protección que se encuentran ubicados en todas las regiones del país.

Durante la investigación judicial adelantada por una fiscal de la Seccional Santander, surgió un dato clave que demuestra la gravedad del caso, teniendo en cuenta que los cuatro menores involucrados vivían bajo medida de protección en la misma unidad donde sucedió el crimen y estaban, en ese momento, bajo custodia institucional.

Los jóvenes que atacaron a muerte a la psicóloga ya están en manos de las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, los adolescentes habrían exigido a la víctima que les permitiera salir del establecimiento y, ante su negativa, decidieron asfixiarla por estrangulamiento antes de huir del lugar, lo que llevó a activar un operativo de búsqueda que terminó con la aprehensión de los presuntos responsables.

Las primeras versiones, obtenidas a partir de testimonios y registros de cámaras de seguridad del establecimiento y del sector, apuntan a que los jóvenes abandonaron la escena poco después del crimen. Un día después del ataque, el 10 de abril, las autoridades encontraron sin vida a Merlano en el inmueble en el que funcionaba la fundación y confirmaron la activación inmediata de un despliegue policial para ubicar a los adolescentes.

Tres menores reconocieron el homicidio de la cuidadora bajo custodia del Icbf

En medio de la audiencia de imputación, tres de los adolescentes admitieron su responsabilidad en el homicidio, mientras que uno decidió enfrentar el proceso sin reconocer los cargos, de acuerdo con el comunicado oficial que fue emitido por el ente judicial.

Del mismo modo, se detalló que el procedimiento, sustentado en el material probatorio recolectado, busca esclarecer con precisión las circunstancias del crimen de Merlano Viana, que tenía 48 años y había decidido renunciar a su puesto el 30 de abril, según relató su esposo, Alejandro Cabarcas, en diálogo con diferentes medios regionales.

Karely Merlano trabajó por varios años en el hogar de paso del Icbf del barrio La Libertad, en Barrancabermeja - crédito Mi Gente Periódico/Facebook

La víctima, además de psicóloga, poseía una formación como instrumentista quirúrgica y era reconocida por su trabajo social en la región por lo que la comunidad exige que se haga justicia en este caso.

Y es que la opinión pública de Barrancabermeja respondió con indignación al asesinato. Una de las voces que se pronunció rechazando los actos fue la concejal Tania Mogollón Zapata con el siguiente mensaje publicado en su red social Facebook: “Lamento con dolor e indignación el asesinato de Karely Merlano, una mujer que dedicó su vida al servicio, al cuidado y a la transformación social desde su labor como Instrumentista Quirúrgica. Este hecho no solo enluta a una familia, sino que golpea el corazón de toda Barrancabermeja. Nos duele perder a una mujer que trabajaba por otros, que sembraba esperanza en medio de tantas dificultades”.

El caso fue ampliamente rechazado por expertos en derechos humanos y la comunidad en general - crédito @castellanosfj / X

La Fiscalía General de la Nación aclaró que los cuatro menores permanecen vinculados al proceso penal juvenil bajo las medidas de responsabilidad previstas en el sistema colombiano, mientras continúan las labores para determinar las responsabilidades individuales y los factores asociados al hecho, conforme al procedimiento judicial colombiano.

La información obtenida confirma que el proceso avanza bajo reserva judicial y seguirá su curso mientras se consolidan las pruebas y testimonios para las próximas fases del caso que sacudió a la comunidad de Barrancabermeja.