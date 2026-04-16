Empleados públicos, incluidos los docentes, recibirán su salario multiplicado en los próximos días: viene con retroactivo

El Gobierno colombiano destina más de $59 billones de pesos anuales al pago de nómina de sus funcionarios, cifra que representa cerca del 12% del Presupuesto General de la Nación - crédito Colprensa

Los empleados públicos de Colombia recibieron una gran noticia. El pago retroactivo quedó confirmado con la expedición de los decretos salariales del Gobierno Nacional, que fijaron un aumento salarial 2026 para más de un millón de trabajadores estatales en Colombia. El reconocimiento retroactivo aplica desde el 1 de enero y abarca a docentes, funcionarios judiciales y empleados de entidades clave.

El pago retroactivo para empleados públicos en Colombia en 2026 corresponde a la diferencia mensual generada por el aumento del 7% desde el 1 de enero. El valor acumulado cubre los meses no ajustados y se desembolsa cuando cada entidad finaliza la actualización de su nómina; así, no existe una fecha única y el monto varía según el sueldo base y el momento del ajuste.

A qué se debe el ajuste

Dicho ajuste salarial parte del Decreto 312 de 2026 y de los decretos expedidos el 25 de marzo, que establecieron un aumento del 7% según la fórmula acordada: inflación oficial de 2025 (5,1%) más 1,9 puntos adicionales. Ante lo establecido por Gobierno nacional, ahora todas las entidades públicas deben calcular y reconocer la diferencia salarial acumulada desde ese mes hasta que se realice el pago.

El Decreto 312 de 2026 fijó el aumento del salario de los empleados públicos - crédito Función Pública

Quiénes recibirán el pago retroactivo empleados públicos

El mayor alcance del ajuste y pago retroactivo es para los servidores de la rama Ejecutiva y Judicial, así como docentes del sector público y funcionarios de organismos como:

Dian.

Contraloría.

Aeronáutica Civil.

Personal civil del Ministerio de Defensa.

Empleados de la Fiscalía.

En casos de entidades territoriales, uniformados y servidores de entes descentralizados, hay autonomía para definir condiciones y porcentajes del aumento salarial. Sin embargo, lo habitual es tomar como referencia el mismo 7% decretado para 2026 a nivel nacional.

Cuándo llega el pago retroactivo y cómo se implementa

Función Pública indicó que el aumento y el retroactivo deben reconocerse desde el primer día del año, aunque el giro real depende de cuándo culmine cada entidad el proceso de actualización de nómina. En consecuencia, no todos los empleados reciben el retroactivo en el mismo momento.

En Colombia hay 1,403,067 servidores públicos a marzo de 2026, según el Departamento Administrativo de la Función Pública - crédito Joel González/Presidencia

De forma general, muchos trabajadores públicos verán reflejado el pago adicional entre abril y los meses siguientes, ya que el calendario administrativo y los sistemas de pago varían según la entidad. La suma a recibir depende, además, del número de meses transcurridos desde enero hasta la fecha exacta del ajuste.

El procedimiento exige que se reconozca de manera automática la diferencia salarial y se pague en un solo giro o, en casos puntuales, en tramos de acuerdo a la operatividad institucional. Algunas entidades, por capacidades presupuestales o logísticas, podrían dividir el pago por cuotas o escalonar los desembolsos.

Cómo se calcula el retroactivo de empleados públicos

El cálculo individual del retroactivo consiste en aplicar el 7% de aumento sobre el salario anterior de cada trabajador y sumar la diferencia correspondiente a cada mes pendiente de ajuste desde enero. Por ejemplo:

A un salario mensual de $3.000.000 le corresponde un incremento mensual de $210.000.

Si la actualización de nómina se hace en abril, el retroactivo abarcará enero, febrero y marzo, acumulando así $630.000 adicionales.

Si el ajuste se hace en una fecha posterior, la suma aumentará en proporción a los meses reconocidos.

Dicho mecanismo se aplica para todos los niveles salariales y parte de una operación sencilla: se calcula la diferencia entre el sueldo antiguo y el ajustado y se multiplica por la cantidad de meses por reconocer.

El monto final por servidor dependerá siempre de la diferencia acumulada mes a mes desde el 1 de enero hasta que se haga efectivo el pago, sumando así el beneficio total del periodo reconocido - crédito Colprensa

La cifra final varía por el salario y la fecha en que se haga efectivo el pago, por lo que el impacto económico varía en cada caso.

Casos especiales y variaciones en el pago retroactivo

En las entidades territoriales, la Rama Legislativa, los uniformados y empleados oficiales, el proceso tiene diferencias debido a la autonomía administrativa. Estas entidades definen el porcentaje y las condiciones del ajuste según sus propios acuerdos y presupuestos, aunque suelen tomar como referencia el 7% acordado en la Mesa de Negociación del Sector Público.

El pago retroactivo en estos sectores puede responder a calendarios, métodos o porcentajes propios, por lo que los empleados deben consultar con la administración de su entidad para conocer la fecha y el monto que corresponde en 2026.