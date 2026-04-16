Colombia

Consejo de Estado mantiene las restricciones a las alocuciones presidenciales de Gustavo Petro

El alto tribunal rechazó las impugnaciones presentadas por Rtvc, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el jefe de Estado

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Durante su intervención del 5 de agosto, el presidente Petro lanzó una respuesta para quienes dicen que él se la pasa de fiesta - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha sido muy crítico desde que se anunció que sus alocuciones serían reguladas - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La Sección Tercera del Consejo de Estado emitió una decisión relacionada con la Presidencia de la República, el Sistema de Medios Públicos (Rtvc) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), al rechazar su objeción frente al fallo que ordenó establecer medidas para regular el uso de las alocuciones presidenciales.

Según reveló Semana, los magistrados del alto tribunal rechazaron las impugnaciones presentadas por las entidades y por el presidente Gustavo Petro contra la sentencia que reguló las apariciones del mandatario en las alocuciones presidenciales.

“Una vez verificados los requisitos de procedencia, confirmará el fallo de primera instancia que concedió el amparo del derecho fundamental a la información de los actores, habida cuenta de que las entidades accionadas desconocieron la garantía del pluralismo informativo, componente esencial del referido derecho”, se lee en el fallo revelado por el mencionado medio.

Gustavo Petro afirmó que la sentencia ignoró el requisito de subsidiariedad, por lo que sostuvo que era improcedente debido a su inexistencia.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones señaló que la decisión del Consejo de Estado respondió a una tutela que consideran improcedente y, según la CRC, desconoció las funciones de la entidad y afectó la constitucionalidad.

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