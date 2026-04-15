Petro le dedicó fuerte mensaje al alcalde de Barranquilla Álex Char: “Ayudaron al paramilitarismo”

Petro se enfrascó en una discusión con Alejardro Char por la violencia y seguridad en al zona - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda y @AlejandroChar/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, responsabilizó públicamente a Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, por la persistente violencia y la expansión del crimen organizado en la capital del Atlántico.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el 15 de abril de 2026, Petro señaló que las raíces de la inseguridad urbana están en la complicidad de actores políticos locales, a quienes acusa de fomentar bandas armadas y actos de corrupción, lo que marca un nuevo episodio de tensión entre el Ejecutivo nacional y las autoridades regionales.

En su escalada de acusaciones, Petro señaló que “las bandas en Barranquilla las arman y las cuidan empresas de seguridad que yo cerré porque sus gerentes y dueños son amigos de senadores barranquilleros, cuidan los juegos de suerte y azar y después a los jefes de bandas de secuestradores; es por eso que hundieron la financiación del estado, porque había impuestos a los juegos de azar (sic)”.

El jefe de Estado denunció apoyos de políticos del Atlántico a grupos paramilitares - crédito @petrogustavo/X

El intercambio de señalamientos se produjo tras la advertencia de Char sobre el deterioro de la seguridad en los entornos comerciales de Barranquilla, que, según afirmó el alcalde, se habría agravado por la política de Paz Total impulsada por el Gobierno nacional.

La respuesta del jefe de Estado fue directa: “El señor Char miente, las bandas delincuenciales que se extienden en el Caribe son hijas del paramilitarismo y la desigualdad social en las ciudades”, publicó en X. Petro explicó, además, que parte de la clase política del Caribe “afiliada a la extrema derecha” usa a las bandas tanto para captar votos como para actividades delictivas y corrupción.

La política y la desigualdad, en el centro de las denuncias de Petro

El jefe de Estado afirmó que Alejandro Char está aliado con políticos que buscan sacarlo del poder con rumores falsos sobre los topes electorales de su campaña - crédito @petrogustavo/X

En el mensaje, el presidente Petro profundizó en sus acusaciones al plantear que la raíz de la crisis de seguridad está en “políticos corruptos que no tuvieron ninguna duda en ordenar las masacres sobre su propio pueblo para quedarse con sus tierras y las alcaldías a las que ordeñan con contratos leoninos para unas cuantas familias y sus amigos: las bandas armadas”. En efecto, añadió, con énfasis, que la verdadera causa de la delincuencia es la “codicia” de estos actores y afirmó que Char “se ha rodeado” de esos políticos.

Las críticas de Petro incluyen la supuesta negativa del alcalde de Barranquilla para apoyar la instalación de un “mega data center de inteligencia artificial” en la ciudad, iniciativa gubernamental pensada para amplificar la tecnología y la programación en los jóvenes de sectores populares. El primer mandatario preguntó: “¿No fue usted el que no supo ayudar a mi gobierno para construir un mega data center de inteligencia artificial en Barranquilla, que hubiera extendido el uso de la programación y de la tecnología más avanzada a la juventud popular? (sic)”.

Incluso, sostuvo que, en vez de favorecer a la juventud con herramientas tecnológicas, Char optó por mantener alianzas políticas que, según Petro, buscan derrocar al actual Gobierno mediante “la mentira de los sobre topes en mi campaña para tumbar al presidente y llevarlo a la cárcel”.

La confrontación destacó el desarrollo inmobiliario de la ciudad y la persistente pobreza. Petro acusó que “la pobreza multidimensional no baja tanto en Barranquilla porque la prioridad es hacer negocios inmobiliarios oscuros en el norte, así los hospitales se vuelven supermercado Olímpica”, y denunció, además, el presunto “lavado de los dineros delincuenciales” en el sector de la construcción para altos ingresos.

Acusaciones sobre energía, educación y estructura criminal

Petro denunció malas prácticas del alcalde de Barranquilla - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro responsabilizó al entorno político del alcalde en problemas como la crisis de la distribución eléctrica y la situación de la empresa Air-e. “Ahora mi gobierno busca salvar Air-e de la quiebra en que la dejaron sus amigos: la familia Ríos, financiadora de Cambio Radical”, puntualizó.

El gobernante de los colombianos afirmó haber asignado “8 billones de pesos para eso” y destacó la puesta en marcha del programa Colombia Solar con el objetivo de que usuarios de bajos recursos puedan autogenerar energía y, así, disminuir las pérdidas económicas de Air-e.

Según sus consideraciones, el futuro de la región depende de una apuesta por “impulsar la educación y la salud pública” como vías para contrarrestar la fuerza de las bandas criminales. Petro subrayó que si Char continúa gestionando “especulación inmobiliaria”, solo consolidará el poder de la delincuencia en la ciudad. Además, resaltó un punto central de su política: “Entre más hambre más delincuencia”.