Colombia

Mafe Cabal se despachó contra el ministro de Hacienda por estar “orgulloso” de haber sido guerrillero: “No ha servido de nada”

El jefe de al cartera, Germán Ávila, aseguró que el haber pertenecido al M-19 no supone una degradación, contrario a lo que opina el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez

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La congresista María Fernanda Cabal aseguró que los desmovilizados del M-19 que ahora están en el poder en Colombia están destruyendo al país - crédito Luis Cortes/Reuters
La congresista María Fernanda Cabal aseguró que los desmovilizados del M-19 que ahora están en el poder en Colombia están destruyendo al país - crédito Luis Cortes/Reuters

En la sesión ordinaria de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes que se llevó a cabo el 15 de abril de 2026, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, protagonizaron un momento de tensión. La situación surgió luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que la codirectora del banco, Olga Lucía Acosta, fue guerrillera del EPL.

Esa degradación de los funcionarios y, más aún, algo que me ha parecido particularmente llamativo, la degradación de las mujeres miembros de la junta directiva del Banco de la República (...). Va más allá de lo que yo hubiera podido imaginar”, aseguró el gerente del Banco de la República.

El ministro de Hacienda respondió, asegurando que el hecho de haber pertenecido a un grupo armado no constituye una “degradación”. Se refirió específicamente a su caso, teniendo en cuenta que hizo parte del M-19, guerrilla a la que perteneció el presidente Gustavo Petro y que es responsable de la toma del Palacio de Justicia, perpetrada en 1985.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, justificó el alza de tasas como una decisión dolorosa pero necesaria para restaurar la credibilidad en el control de la inflación en Colombia - crédito Lina Guasca/Colprensa
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, criticó las afirmaciones del presidente Petro sobre los integrantes de la junta directiva y pidió desescalar el lenguaje - crédito Lina Guasca/Colprensa

Doctor Villar, yo orgullosamente fui guerrillero y soy un desmovilizado del M-19. No me da pena, no lo escondo, no me avergüenza y no es una degradación. Téngalo presente, porque eso es parte de la ausencia de comunicación y del lenguaje que tenemos en el Banco de la República, en su junta directiva”, indicó el jefe de la cartera.

María Fernanda Cabal rechazó declaraciones del ministro

A través de su cuenta de X, la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal criticó las afirmaciones del ministro de Hacienda en el Congreso de la República. Desde su perspectiva, aunque el funcionario no considere que su pertenencia a un grupo armado suponga una deshonra, cree que ese pasado guerrillero no ha generado ningún resultado positivo para el país.

Por el contrario, aseguró que la postura ideológica de los excombatientes del M-19 está generando afectaciones en Colombia, específicamente bajo la administración de Gustavo Petro y de los funcionarios exguerrilleros que ubicó en importantes carteras.

La congresista María Fernanda Cabal criticó al ministro de Hacienda por asegurar que se siente orgulloso de haber sido guerrillero - crédito @MariaFdaCabal/X
La congresista María Fernanda Cabal criticó al ministro de Hacienda por asegurar que se siente orgulloso de haber sido guerrillero - crédito @MariaFdaCabal/X

Ministro Germán Ávila, usted se puede sentir orgulloso de su pasado como guerrillero, pero eso no ha servido de nada en el manejo de la política monetaria. Ustedes los desmovilizados del M-19 que hoy destruyen a Colombia, jamás entendieron que con ideología no se construye país”, escribió la ex candidata presidencial en la red social.

La tensión entre el Banco de la República y el Gobierno

Durante varios meses, la junta directiva del Banco de la República mantuvo la tasa de interés en 9,25%, decisión que disgustó al presidente Gustavo Petro. En repetidas ocasiones, el primer mandatario afirmó que el banco central del país debía reducir la tasa para aliviar el bolsillo de los colombianos, teniendo en cuenta la disminución de la inflación; sin embargo, la junta mantuvo la tasa y, posteriormente, la aumentó al 10,25%.

El distanciamiento entre la administración Petro y el banco empeoró el 1 de abril de 2026, cuando cuatro directores votaron a favor de incrementar en 100 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria, ubicándola en 11,25%. Debido a esta determinación, el ministro de Hacienda abandonó abruptamente la reunión que se realizó ese día con la junta directiva y anunció una ruptura en las relaciones entre el Gobierno nacional y los directivos del Banco de la República.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que, tras el fin de la emergencia económica, ya no existen los recursos necesarios para cumplir con las órdenes de la Corte ni para cubrir el incremento del gasto en salud - crédito Corte Constitucional
Germán Ávila, ministro de Hacienda, anunció un distanciamiento del Gobierno nacional con la junta directiva del Banco de la República - crédito Corte Constitucional

“Nos hemos retirado de esta reunión de la junta directiva y hemos establecido claramente un distanciamiento entre el Gobierno y esta junta para la toma de estas decisiones (…). Estamos retirándonos de una junta directiva que está tomando decisiones que son irresponsables con el país, que son absolutamente incoherentes con la realidad mundial, con la realidad que está viviendo”, explicó el jefe de la cartera en su momento, contando con el respaldo del primer mandatario.

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