Colombia

Katherine Miranda ya formalizó su aterrizaje en la campaña de Paloma Valencia: “Coincidir en lo fundamental es un acto de responsabilidad”

La representante a la Cámara del partido Alianza Verde se apartó del grueso de su colectividad y tanto en sus redes sociales como en apariciones públicas empezó a expresar su apoyo a la senadora del Centro Democrático, una de las más opcionadas de ir a la segunda vuelta

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Paloma Valencia con Katherine Miranda
Con esta postal en las instalaciones del Congreso, la representante Katherine Miranda oficializó su adhesión a la campaña de la senadora Paloma Valencia a la presidencia - crédito @KatheMirandaP/X

En medio de la plenaria del Senado celebrada el martes 14 de abril en Bogotá, Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde, formalizó su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia, del Centro Democrático: en un giro que promete causar revuelo en el panorama político de cara a las elecciones del 31 de mayo; en la que la aspirante de centroderecha podría dar la sorpresa, según encuestas.

La ratificación de su adhesión llegó con una fotografía compartida en sus redes sociales, lo que profundizó de paso la fractura entre Miranda y la dirigencia de su partido, que en la víspera selló su apoyo a Iván Cepeda como carta presidencial, con la conformación de una comisión que establezca una serie de acuerdos programáticos. La mujer, que en 2022 apoyó a Gustavo Petro, ahora respaldará a una de sus contradictoras.

Katherine Miranda posa con Paloma Valencia
Con esta publicación en X, la representante Katherine Miranda ratificó su apoyo a la senadora Paloma Valencia, de cara a la campaña presidencial - crédito @KatheMirandaP/X

En medio de la polarización, coincidir en lo fundamental es un acto de responsabilidad con el país. Defender la Constitución, respetar las instituciones y pensar primero en Colombia es lo que nos debe unir. Porque liderar también es saber encontrarse. Colombia avanza cuando aprendemos a construir en la diferencia”, sostuvo Miranda a través de sus redes sociales, acompañada de la mencionada postal.

Con esta determinación, el historial político Miranda sin duda revela una evolución política relevante, pues fue jefa de debate de Petro en la anterior campaña presidencial; pero posteriormente, se distanció de las posiciones gubernamentales tras expresar críticas abiertas a las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Esta transición parece haber facilitado su alianza con Valencia, pese a que le ha ameritado duras críticas.

Los motivos tras la adhesión de Katherine Miranda a Paloma Valencia

El respaldo de Miranda a Valencia no solo representa un realineamiento estratégico en el Congreso, sino también una manera de desligarse frente a las decisiones de su propia colectividad. “Desconocemos la decisión de la Alianza Verde de apoyar a Iván Cepeda. Es una postura autoritaria que busca silenciar a quienes pensamos distinto", había advertido en una publicación previa la parlamentaria, que causó revuelo.

Katherine Miranda se apartó del apoyo a Iván Cepeda
La representante a la Cámara Katherine Miranda se apartó del apoyo del partido Alianza Verde al senador Iván Cepeda, con miras a las elecciones presidenciales - crédito @KatheMirandaP/X

Según Miranda, “por coherencia con la defensa de la Constitución y la independencia de poderes” apoyará a Valencia y Juan Daniel Oviedo; a diferencia de líderes de la colectividad como Jaime Raúl Salamanca y Ariel Ávila y otros más, que se decantaron por la aspiración de Cepeda, como se preveía. No obstante, la molestia de la representante está en que no se dio libertad a los militantes, sino que adoptó una posición colectiva.

La política bogotana, que hasta entonces se había mantenido dentro de la disciplina partidista, dio un paso al costado para integrar una alianza de sectores de centro y derecha, siendo esta una decisión que, de acuerdo con sus propias palabras, obedece a la necesidad de buscar una aspiración que ofrezca la posibilidad de interponerse a la posible reelección del proyecto progresista en Colombia, encarnado en Cepeda.

Paloma Valencia y Partido de la U - crédito Sergio Acero/REUTERS/@partidodelaucol/X
Previamente, la senadora Paloma Valencia había recibido el respaldo del partido de la U, que confirmó su apoyo de cara a la primera vuelta - crédito Sergio Acero/REUTERS - @partidodelaucol/X

En tanto, la fórmula Valencia-Oviedo, conformada por la senadora opositora y el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y excandidato presidencial, continúa en su objetivo de atraer a figuras del centro político y consolidar así una alternativa frente al bloque oficialista y a la candidatura de Cepeda, que se ha visto perjudicado por el fracaso de la Paz Total y demás escándalos del Gobierno Petro.

“Colombianos, miren bien su elección: yo no tengo amigos en cárceles ni acepto reuniones con ellos. Los criminales deben estar presos, no intimidando a la gente para votar. Yo voy a ser presidente para todos: sin cheques chimbos, sin amenazas. Aquí los alcaldes y gobernadores sí van a ser escuchados”, dijo Valencia durante la plenaria en el legislativo, en una de sus duras respuestas al aspirante oficialista.

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