Colombia

Gustavo Petro, a pesar de sus contínuos enfrentamientos con el Banco de la República, criticó decisión de Trump de despedir al presidente de la FED: “Que la banca central sea independiente”

El jefe de Estado colombiano aseguró que la soberanía popular debe ser la nueva ley de la banca nacional

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Petro volvió a opinar sobre las decisiones de Donald Trump - crédito Presidencia
Petro volvió a opinar sobre las decisiones de Donald Trump - crédito Presidencia

El mandatario estadounidense, Donald Trump, aumentó su ofensiva contra Jerome Powell, presidente del Sistema de la Reserva Federal (conocida como Fed por sus siglas en inglés), al anunciar el 15 de abril de 2026 que contempla su destitución si no abandona el cargo en mayo, mientras la investigación federal sobre los sobrecostos en la reforma de la sede del banco central amenaza con agravar la tensión institucional.

El republicano condicionó el futuro de Powell a la evolución de esa pesquisa y designó a Kevin Warsh como su posible sucesor, aunque la ratificación en el Senado está bloqueada por el proceso penal en curso.

Jerome Powell saldrá de la dirección del Fed - crédito Kent Nishimura/Reuters
Jerome Powell saldrá de la dirección del Fed - crédito Kent Nishimura/Reuters

Durante una entrevista concedida al canal conservador Fox News, Trump afirmó: “Entonces tendré que despedirlo”, en referencia directa al presidente de la Fed. El mandatario agregó que ha querido destituirlo previamente, pero ha evitado la “controversia”.

Cabe recordar que en el tramo final de su mandato, Powell enfrenta una investigación liderada por la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, que examina los presuntos sobrecostos de la remodelación de la sede central del organismo.

Según la Fiscalía, la reconstrucción, que comenzó con un presupuesto inicial de USD 25.000.000, podría elevarse hasta USD 4.000.000.000.

La respuesta de Petro a la polémica con el FED de Estados Unidos

Frente a la polémica detrás del Sistema de la Reserva Federal, el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó en sus redes sociales, con tono de burla, que ese escenario en Colombia no podría ocurrir por la independencia del Banco de la República.

En efecto, criticó la presunta independencia del emisor, puesto que cree que, para lograr lo que estipula la ley, la junta directiva solo debe responder a las elecciones de los colombianos

El jefe de Estado colombiano aseguró que la soberanía popular debe ser la nueva ley de la banca nacional - crédito @petrogustavo/X
El jefe de Estado colombiano aseguró que la soberanía popular debe ser la nueva ley de la banca nacional - crédito @petrogustavo/X

“Jajajjaja, que tal que esto que pasa en EEUU sucediera en Colombia. Es bueno que la banca central sea independiente, Pero independiente de verdad. Y que fuera dependiente solo del mandato popular ( sic)”, expuso en su cuenta de X.

La postura expuesta por Petro se fundamenta en “la soberanía popular que está leve como principio la constitución nacional debe ser la nueva ley del Banco de la República. En su junta debe coordinarse la política general no solo con el gobierno sino con las fuerzas productivas reales del país (sic)”.

Petro calificó de “estupidez” la decisión del Banco de la República de fijar la tasa de interés en 11,25%

El jefe de Estado catalogó de "estupida" la decisión de aumentar las tasas de interés - crédito Presidencia

Durante el Consejo de Ministros del 13 de abril de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a arremeter contra el Banco de la República por su decisión de fijar la tasa de interés en 11,25%, que calificó como una “estupidez” de la junta directiva. Según sus consideraciones, el alza traerá repercusiones negativas en la economía nacional.

“Entonces, el Banco de la República decidió subir la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Que como Estados Unidos no subió la tasa de interés, ni ninguna junta del banco de centrales del mundo tuvo la estupidez de hacer lo que hizo la junta directiva del Banco de Colombia. Es el único banco que hizo esa burrada. Entonces, se vienen los capitales especulativos a Colombia a gozarnos”, afirmó.

El análisis de Petro apunta a que el aumento del indicador no responde a la economía colombiana actual, sino que se trata de un acto vengativo contra los logros obtenidos bajo su administración en el último cuatrienio.

- crédito Banco de la República - Presidencia
- crédito Banco de la República - Presidencia

“El trabajo nacional se va para donde ellos. Yo ya mostré todos los dueños de la deuda pública colombiana. No son sino banqueros extranjeros y nacionales, banqueros, banqueros. Entonces, ¿qué hizo el Banco de la República? Por venganza contra nuestra medida, subirle los ingresos a toda la población colombiana, se vengan para que parte del ingreso de Colombia, de la riqueza de Colombia, se vaya a diez banqueros sinvergüenzas [golpea la mesa] que viven del Estado, parásitos, [golpea la mesa] a engordar sin trabajar”, expuso el mandatario.

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