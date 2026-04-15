Colombia

Gobernador de Santander se refirió nuevamente al acta que permite revisar los avalúos catastrales: “Superamos el paro y damos ejemplo al país”

Juvenal Díaz agradeció el respaldo de la ciudadanía y resaltó el trabajo conjunto con alcaldes, comunidades y el Gobierno nacional para superar la crisis en la región

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El también general gobernador, ganó las elecciones y, a partir del 1 de enero estará a la cabeza de Santander
Gobernador Juvenal Díaz destacó ejemplo nacional tras superar crisis por avalúos catastrales - crédito Colprensa

El departamento de Santander logró este martes 14 de abril de 2026 un acuerdo con el Gobierno nacional y las autoridades regionales para levantar el paro que mantenía bloqueadas las vías y generaba incertidumbre entre la población.

El anuncio fue realizado por el gobernador Juvenal Díaz a través de un video difundido en la red social X, en el que se confirmó la firma de un acta que pone fin a las protestas, con el compromiso de revisar los avalúos catastrales que afectan a zonas rurales y urbanas.

La resolución emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac)autoriza a la sede regional del organismo a analizar, caso por caso, los valores catastrales que habían provocado inconformidad entre habitantes y alcaldes.

El gobernador Díaz destacó la relevancia nacional del acuerdo y aseguró: “Ahora nosotros vamos a hacer el ejemplo para que se solucionen los otros problemas allá”.

Juvenal Díaz anunció fin del paro en Santander y destacó ejemplo nacional en resolución de conflictos - crédito @GralJuvenalDiaz/X
Juvenal Díaz anunció fin del paro en Santander y destacó ejemplo nacional en resolución de conflictos - crédito @GralJuvenalDiaz/X

El funcionario agradeció la confianza depositada por los santandereanos y resaltó la importancia de la acción conjunta con las comunidades y los mandatarios locales.

La crisis se originó debido al aumento de los avalúos en varios municipios, lo que generó protestas y bloqueos en distintos puntos del territorio.

Campesinos y residentes urbanos denunciaron que los nuevos valores no reflejaban la realidad económica de la región e implicaban incrementos en los impuestos prediales. El paro, que se extendió por varios días, afectó la movilidad y la actividad comercial en áreas estratégicas de Santander.

Tras lo anterior, el gobernador Díaz subrayó: “El departamento de Santander queda con una resolución del Igac nacional, donde le permite al Igac regional hacer una revisión de los avalúos catastrales en el departamento de Santander. Esto nos va a permitir bajar los precios de algunos avalúos en diferentes municipios y vamos a trabajar en todos los municipios para revisar tema por tema y que no se cometan injusticias”.

La medida busca ofrecer soluciones concretas a quienes se vieron perjudicados por el ajuste en los valores inmobiliarios. El anuncio fue acompañado por mensajes de respaldo y reconocimiento por parte de figuras políticas.

Juvenal Díaz anunció fin de bloqueos en Santander con compromiso de soluciones para afectados - crédito @GralJuvenalDiaz/X

Por su parte, el ministro del Interior Armando Benedetti afirmó: “Quiero felicitar y dar las gracias al señor gobernador, porque de la mano de él es que se ha podido firmar un acta”, una declaración que fue difundida ampliamente por los medios regionales y el gobernador de Santander.

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