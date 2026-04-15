Colombia

Este ‘trio de lujo’ lidera estrategia para sacar a Gustavo Petro de la Lista Clinton: dos fueron cercanos a Donald Trump

Una compañía con sede en Londres asumió la coordinación de actividades de lobby, apoyada por asesores con experiencia en asuntos legales y acceso a organismos federales estadounidenses

Guardar
El gobierno colombiano contrató por 10.000 millones de pesos a la firma británica Amadeus Limited para gestionar la exclusión de Gustavo Petro y su familia de la lista OFAC - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El gobierno colombiano contrató por 10.000 millones de pesos a la firma británica Amadeus Limited para gestionar la exclusión de Gustavo Petro y su familia de la lista OFAC - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Un selecto grupo conformado por un líder comunitario judío-estadounidense, un exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y un exasistente del presidente norteamericano Donald Trump fue contratado para gestionar el retiro del presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro Burgos de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también conocido como Lista Clinton.

El encargo fue designado a la firma británica Amadeus Limited, que fue financiado a través de un contrato de 10.000 millones de pesos del Gobierno colombiano, teniendo en cuenta que la sanción pone en riesgo su posición y la de su entorno familiar ante tribunales internacionales y gubernamentales, según reveló el periodista colombiano Daniel Coronell en Caracol Radio.

El comunicador también detalló que los pagos a la firma británica equivalen a dos millones de libras o aproximadamente 2,7 millones de dólares, un monto revelado a partir de los informes contractuales, aunque recalcó que el documento presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene oculto el giro exacto hacia los lobistas responsables de la tarea.

Los que defenderán a Gustavo Petro en Estados Unidos

El equipo de defensa se compone de figuras seleccionadas por su acceso a círculos de poder en Estados Unidos.

Inicialmente, se destaca Robert David Garson, conocido como Rob Garson, ciudadano de ascendencia sefardí y nacionalidad británica y estadounidense.

Según informó Coronell, Garson fue apoderado de Donald Trump en la infructuosa demanda por 50 millones de dólares contra el periodista Bob Woodward y la editorial Simon & Schuster a raíz de la publicación del audiolibro “The Trump Tapes” (Las cintas de Trump). Posteriormente, el hoy mandatario republicano lo incluyó en el directorio del Consejo de Estados Unidos para la Memoria del Holocausto.

Garson se desempeña también como presidente de la Asociación Americana de Abogados y Juristas Judíos y ha encabezado la Asociación de Judíos Estadounidenses de Origen Español y Portugués. Su respaldo público al Estado de Israel se produce en un momento en que el gobierno de Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con ese país; además, el abogado judio-estadounidense también ha criticado las acciones contra civiles en Gaza.

El segundo integrante del grupo, Joseph J. Forcier II, es un exagente de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). Hasta hace poco, Forcier se desempeñó como jefe de estación en Kuwait, supervisando operaciones de inteligencia estadounidenses en el Medio Oriente.

El ahora lobista figura como pieza clave para tender puentes en agencias federales estadounidenses sobre las que Petro ha formulado duras críticas, especialmente por informes relacionados con el narcotráfico.

Finalmente, se encuentra Abe E. Goldschmidt, un exfiscal de Miami que formó parte de la primera campaña electoral de Donald Trump y fue nombrado asistente especial durante su gobierno.

Goldschmidt, además, recibió credenciales para manejar información ultrasecreta como asistente especial del Departamento de Seguridad Nacional, un detalle que refuerza el acceso del equipo a esferas sensibles de la administración estadounidense.

Temas Relacionados

Gustavo PetroLista ClintonOFACDonald TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

Lluvias en Bogotá el 15 de abril - EN VIVO: las fuertes precipitaciones generan problemas de movilidad en la ciudad

El sistema de transporte masivo TransMilenio también reportó complicaciones. En la avenida Caracas, los encharcamientos entre la calle 6 y la calle 33 sur ralentizaron la operación de los buses

Lluvias en Bogotá el 15 de abril - EN VIVO: las fuertes precipitaciones generan problemas de movilidad en la ciudad

Figura de la selección de Escocia no continuaría en el Liverpool y ya tendría definido su futuro de cara al Mundial de 2026

El defensor Andrew Robertson tendría definido su futuro de cara al próximo campeonato inglés, colocando fin a un ciclo de 8 temporadas

Figura de la selección de Escocia no continuaría en el Liverpool y ya tendría definido su futuro de cara al Mundial de 2026

Paloma Valencia aseguró que uno de sus pilares en un posible gobierno será la “reconstrucción de Venezuela”

Mientras las encuestas la sitúan entre las candidatas mejor posicionadas para disputar la Presidencia y llegar a la Casa de Nariño, su pronunciamiento destaca la coyuntura que comparten ambos países

Paloma Valencia aseguró que uno de sus pilares en un posible gobierno será la “reconstrucción de Venezuela”

Concejal alertó sobre presunto plan para vandalizar las columnas del metro de Bogotá divulgado en redes sociales

A partir de esta advertencia, Juan David Quintero responsabilizó a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, de estar al tanto de este riesgo desde el inicio de la gestión

Concejal alertó sobre presunto plan para vandalizar las columnas del metro de Bogotá divulgado en redes sociales

Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

El colombiano, máximo goleador del equipo de Lisboa en la temporada 2025-2026, suma cinco partidos consecutivos sin anotar y está llamado a ser protagonista en el Emirates Stadium

Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo detalló su proceso de pérdida de peso y el impacto en su bienestar: “Llegué a los 95 kilos y tuve que buscar ayuda”

Carla Giraldo detalló su proceso de pérdida de peso y el impacto en su bienestar: “Llegué a los 95 kilos y tuve que buscar ayuda”

Aida Victoria Merlano, entre lágrimas, habló de lo que ha pasado con su hijo por su participación en ‘La Mansión VIP’: “Salgo de aquí a levantar un edificio”

Salomón Bustamante aclaró cómo es su relación con Laura de León: “Cada uno por su lado, pero juntos”

Pareja de Epa Colombia se refirió a los rumores de que la empresaria tendría prisión domiciliaria: “No perder la fe”

Carolina Gaitán debuta en Broadway con ‘VIDA’, un homenaje a las divas de la música y la reinvención personal

Deportes

Figura de la selección de Escocia no continuaría en el Liverpool y ya tendría definido su futuro de cara al Mundial de 2026

Figura de la selección de Escocia no continuaría en el Liverpool y ya tendría definido su futuro de cara al Mundial de 2026

Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

El discurso de Lucas González a los jugadores del Tolima que se viralizó luego de perder contra Nacional en la Libertadores: “Somos 100 veces mejores”

Así reaccionó la prensa paraguaya a la victoria de Cerro Porteño ante Junior por la Copa Libertadores: “Picante en la previa”