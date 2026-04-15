Abelardo de la Espriella agradeció el apoyo de Estados Unidos tras recibir amenazas: “Es una de las bases para recuperar el país”

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella se dio a través de su cuenta oficial de X - crédito Luisa González/REUTERS

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció en sus redes sociales sobre las declaraciones de políticos de Estados Unidos que manifestaron su apoyo tras las recientes amenazas en su contra y en contra de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Mario Díaz-Balart, representante del Partido Republicano, afirmó que las amenazas a los candidatos reflejan “un clima cada vez más violento” y evidencian un “deterioro” en la democracia colombiana.

“Las recientes amenazas contra líderes y candidatos, como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, reflejan un clima cada vez más violento, así como el deterioro de la democracia y del Estado de derecho”, indicó Balart.

Mario Díaz-Balart advirtió un posible deterioro del clima democrático y de la relación bilateral con Estados Unidos tras recientes amenazas contra líderes y candidatos presidenciales - crédito Marío Díaz-Balart/X

El Gobierno de Donald Trump también expresó su preocupación por los recientes informes de amenazas contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

“La administración Trump está profundamente preocupada por los recientes informes de amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”, expresaron.

Por este motivo, el candidato De la Espriella agradeció al congresista Díaz-Balart y al Gobierno de Estados Unidos por el apoyo.

“Agradezco al Gobierno de los Estados Unidos por su apoyo ante las cobardes amenazas con las que algunos, los violentos de siempre, pretenden frenar la voluntad popular en Colombia”, indicó De la Espriella.

Según Abelardo de la Espriella, “los violentos de siempre” pretenden afectar “la voluntad popular en Colombia”.

El abogado y candidato presidencial aseguró en su publicación que está firme y convencido de que ganará la Presidencia de Colombia en los próximos comicios.

Además, señaló que el apoyo de Estados Unidos resulta fundamental “para recuperar al país” y expulsar a quienes, según Abelardo de la Espriella, le dieron la espalda a Colombia.

“Estoy firme y más convencido que nunca de que los derrotaremos. El respaldo de nuestros aliados es una de las bases para recuperar el país y expulsar del poder a quienes decidieron dar la espalda al pueblo, atentar contra sus líderes y sellar una alianza abyecta con los peores criminales”, aseveró De la Espriella.

Abelardo de la Espriella agradeció al congresista Mario Díaz-Balart y al Gobierno de Estados Unidos por el apoyo ante recientes amenazas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella aseguró que en caso de que llegue a la Presidencia, “los bandidos” pagarán todos los crímenes en Colombia y Estados Unidos.

“Que el mundo entero lo sepa: ¡No tengo miedo! Los bandidos perderán todos los privilegios y pagarán por todos sus crímenes en Colombia y en los EE. UU.“, puntualizó Abelardo de la Espriella.

Detalles de lo ocurrido

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart manifestó inquietud sobre el rumbo político de Colombia bajo el mandato de Gustavo Petro. El legislador advirtió que esta coyuntura podría afectar tanto la relación entre Colombia y Estados Unidos como la estabilidad democrática del país sudamericano.

Díaz-Balart subrayó que las recientes amenazas dirigidas hacia figuras como la senadora Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella —ambos con aspiraciones presidenciales— reflejan un ambiente de tensión y violencia en la política nacional. Según su visión, estos episodios son indicativos de un clima político deteriorado, donde la democracia y el respeto al estado de derecho se encuentran en riesgo.

El pronunciamiento del congresista coincidió con el inicio del periodo electoral y una serie de denuncias públicas sobre intimidaciones contra candidatos. Esta situación ha impulsado nuevamente el debate acerca de las garantías de seguridad y transparencia en la contienda electoral.

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart manifestó inquietud sobre el rumbo político de Colombia bajo el mandato de Gustavo Petro - crédito Ken Cedeno/REUTERS

Ante el incremento de amenazas, el gobierno colombiano ha decidido fortalecer los esquemas de protección para los aspirantes presidenciales. Para ello, se ha contado con la colaboración de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y recursos logísticos, incluyendo vehículos blindados para los desplazamientos de los candidatos.

Además, las autoridades han anunciado el refuerzo de las labores de inteligencia y la implementación de incentivos económicos para quienes aporten información que permita prevenir ataques o identificar a los autores de las amenazas.

Faltando menos de dos meses para la primera vuelta, Colombia atraviesa un periodo de alta sensibilidad política, en el que múltiples sectores insisten en la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad para garantizar un proceso electoral libre de violencia.