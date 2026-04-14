Colombia

Secretaría de Movilidad de Cali impone sanciones durante movilización convocada por Aida Quilcué, por incumplir normas de tránsito

Funcionarios municipales realizaron controles en la plazoleta Jairo Varela, donde detectaron vehículos provenientes del Cauca con irregularidades

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La senadora Aida Quilcué recorrió Cali durante el cierre de la Minga por Colombia junto a la fórmula de Iván Cepeda- crédito Nathalia Angarita/REUTERS
La senadora Aida Quilcué recorrió Cali durante el cierre de la Minga por Colombia junto a la fórmula de Iván Cepeda- crédito Nathalia Angarita/REUTERS

La senadora Aida Quilcué, candidata a la Vicepresidencia por la fórmula de Iván Cepeda, visitó Cali el lunes 13 de abril durante el cierre de la Minga por Colombia, una movilización que recorrió varios municipios del suroccidente del país.

Durante la jornada, la Secretaría de Movilidad detectó irregularidades tanto en carros particulares como en buses escalera.

El operativo de tránsito reveló que varios vehículos provenientes del Cauca ocultaron sus placas utilizando banderas o telas, una conducta castigada por la normativa local.

Las autoridades señalaron que estas infracciones se presentaron a pesar de las coordinaciones previas con los encargados de seguridad y logística de la candidata.

Autoridades de Cali sancionaron vehículos provenientes del Cauca durante la movilización organizada en la Plazoleta Jairo Varela - crédito @aida_quilcue/X
Autoridades de Cali sancionaron vehículos provenientes del Cauca durante la movilización organizada en la Plazoleta Jairo Varela - crédito @aida_quilcue/X

Las razones detrás de las sanciones fueron explicadas por Jorge Escobar Nieto, subsecretario de Movilidad de Cali: “Con motivo de un acto de campaña de una señora candidata a la vicepresidencia de la república, se presentó la visita de diferentes medios de transporte”.

El funcionario agregó que “esto suscitó en varios acontecimientos que fueron subsanados por parte de la Secretaría de Movilidad, pese a haber hecho coordinaciones previas con la gente de seguridad de la candidata y con la gente de logística. Se suscitó que llegaron algunos carros ya mencionados con las placas tapadas con banderas o con algún tipo con unas telas”.

Las multas por cubrir la placa de los automotores pueden alcanzar hasta ocho salarios mínimos legales vigentes, mientras que el sobrecupo o el transporte inadecuado de pasajeros en buses escalera podría costar hasta 15 salarios mínimos.

En el caso de los conocidos “buses de escalera” o chivas, las autoridades identificaron personas viajando en el techo o colgadas por fuera del vehículo, una infracción que fue atendida de inmediato.

La Secretaría de Movilidad de Cali detectó buses escalera transportando personas en el techo, incumpliendo la normativa de tránsito - crédito @aida_quilcue/X
La Secretaría de Movilidad de Cali detectó buses escalera transportando personas en el techo, incumpliendo la normativa de tránsito - crédito @aida_quilcue/X

El funcionario detalló: Escobar Nieto explicó que, ante el llamado al orden de los agentes de tránsito, “fueron retiradas inmediatamente, pero también algunos de estos buses escalera, conocidos también como chivas, llegaron con personal en el techo o colgando por fuera, lo cual estaba prohibido en la ciudad de Cali. Entonces nuestros agentes de tránsito procedieron a hacer los comparendos pertinentes subsanando pues estas novedades”.

La llegada de la Minga a la capital vallecaucana se produjo tras jornadas previas en Nariño y Cauca, donde comunidades indígenas y sectores sociales participaron activamente. El evento central en Cali tuvo lugar en la plazoleta Jairo Varela, en un ambiente de expectativa por el mensaje político de la visita.

Aída Quilcué desde Cali

La llegada de la Minga Indígena a Cali marcó un nuevo capítulo en la movilización social del suroccidente en Colombia. Con pancartas y banderas, cientos de personas se congregaron el lunes 13 de abril en el punto de encuentro pactado, aguardando la presencia de la senadora Aída Quilcué.

El recorrido de la Minga comenzó el viernes 10 de abril en Pasto y, tras atravesar Nariño y Cauca, desembocó en la capital del Valle. Durante la travesía, sectores populares y comunidades afrodescendientes se sumaron a la causa, respaldando la campaña de Iván Cepeda y preparando el terreno para los discursos centrales en Cali.

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Vice presidential candidate of the Pacto Historico (Historic Pact) party Aida Quilcue attends a campaign event in Ciudad Bolivar, Bogota, Colombia, March 21, 2026. REUTERS/Nathalia Angarita
Vice presidential candidate of the Pacto Historico (Historic Pact) party Aida Quilcue attends a campaign event in Ciudad Bolivar, Bogota, Colombia, March 21, 2026. REUTERS/Nathalia Angarita

En su llegada a la capital vallecaucana, loa fórmula vicepresidencial sintetizó el espíritu de la jornada: “Aquí estamos en la ciudad de la resistencia para construir la paz desde la ciudad, desde los territorios. Aquí estamos para tender puentes sobre el diálogo. Cada Gobierno que ha gobernado este país no lo hace solo, lo hace con la gente que está alrededor, y en Colombia hay gente muy preparada”, sostuvo ante los asistentes.

La iniciativa, según los organizadores, busca visibilizar el respaldo de las bases sociales y exigir espacios de diálogo efectivos con las autoridades nacionales. La presencia del senador Alexander López reforzó el mensaje de unidad y articulación regional, uniendo voces diversas en torno a los reclamos colectivos.

Mientras tanto, el candidato presidencial Cepeda se encontraba en Santander, cumpliendo compromisos proselitistas en ciudades como Bucaramanga y Barrancabermeja.

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