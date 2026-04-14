Colombia

“Salen de inmediato de su cargo”: gremios rechazan a Petro por advertencia a alcaldes

Asocapitales y la Federación de Departamentos cuestionaron a Gustavo Petro por sugerir la salida de alcaldes, defendiendo la autonomía territorial y advirtiendo riesgos para la democracia en Colombia

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El presidente Gustavo Petro aseguró que el sector de la defensa requiere de recursos que su Gobierno ha intentado conseguir - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr
Asocapitales y la Federación de Departamentos cuestionaron a Gustavo Petro por sugerir la salida de alcaldes - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro desató un nuevo choque con alcaldes y gobernadores tras sugerir que podría sacar del cargo a mandatarios locales que no cumplan con sus directrices. Sus declaraciones generaron una respuesta inmediata de gremios regionales que defienden la autonomía territorial y el orden constitucional, según información obtenida por Revista Semana.

Las afirmaciones del mandatario provocaron rechazo por parte de Asocapitales y la Federación Nacional de Departamentos, que agrupan a alcaldes y gobernadores del país. Ambas organizaciones cuestionaron el alcance de las declaraciones y advirtieron sobre posibles afectaciones a la institucionalidad, según información obtenida.

El episodio reabre el debate sobre los límites del poder del Gobierno nacional frente a las autoridades locales elegidas por voto popular. Las tensiones surgen en medio de una discusión sobre el impuesto predial y el manejo del catastro en diferentes regiones del país.

Asocapitales - crédito @AnSANTAMARIA/X
Asocapitales - crédito @AnSANTAMARIA/X

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Declaraciones de Petro y reacción de gobernadores

La controversia se originó tras un mensaje del presidente en el que lanzó una advertencia directa a los alcaldes. En ese contexto, afirmó: “Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, citado por Revista Semana.

Esta declaración generó una reacción inmediata por parte de la Federación Nacional de Departamentos (FND), que expresó su respaldo a los alcaldes y cuestionó la postura del mandatario.

Desde la organización señalaron: “Desde las regiones expresamos nuestra solidaridad con los alcaldes del país, autoridades legítimamente elegidas por los ciudadanos para gobernar sus territorios en el marco de la Constitución y la ley”, citado por ese medio de comunicación.

Asimismo, la FND enfatizó que la Constitución Política establece la autonomía territorial y que los alcaldes no están subordinados al Gobierno nacional.

En ese sentido, indicó: “Cualquier afirmación que sugiera la facultad de ordenar la salida inmediata de alcaldes de sus cargos carece de sustento jurídico y desconoce que su permanencia está sujeta exclusivamente a los procedimientos y autoridades definidos por la ley”, citado por ese medio de comunicación.

Asocapitales advierte riesgos para la democracia

Por su parte, Asocapitales también rechazó las declaraciones del presidente y advirtió sobre sus implicaciones. La asociación afirmó:

“Asocapitales rechaza de manera categórica el mensaje publicado por el señor presidente de la República, Gustavo Petro, en el que afirmó que alcaldes elegidos popularmente pueden salir de su puesto. Este tipo de manifestaciones desconoce la dignidad institucional de los mandatarios locales y genera un escenario de amedrentamiento y presión indebida”, citado por Revista Semana.

El presidente Gustavo Petro aseguró que no permitirá que la población con menos recursos enfrente la crisis fiscal actual - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr
Presidente Gustavo Petro - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

La organización también recordó que en una democracia constitucional no es posible destituir autoridades elegidas por voto popular por fuera de los mecanismos legales. En ese sentido, subrayó la importancia de principios como la autonomía territorial, la separación de poderes y el debido proceso.

Además, hizo un llamado al presidente para evitar este tipo de afirmaciones y reiteró su compromiso con la defensa de la democracia, el respeto al mandato ciudadano y el uso de las vías institucionales para resolver cualquier controversia.

Pese a las críticas, el presidente Petro se mantuvo en su posición y volvió a referirse a posibles medidas frente a los alcaldes.

En esa línea, afirmó: “Ya tienen las órdenes, la comida se libera sí o sí. Es la comida del pueblo, son los empresarios de la comida, eso se protege, más ahora. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra porque es de la justicia y del contralor”, citado por ese medio de comunicación.

El cruce de declaraciones mantiene abierto un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales, en un contexto donde se discuten competencias, autonomía y límites institucionales dentro del sistema político colombiano.

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