“Es culpa del alcalde”: Benedetti responsabiliza a mandatarios por alza del predial y desata polémica

- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el incremento del impuesto predial en varias regiones del país es responsabilidad directa de los alcaldes y concejos municipales. Sus declaraciones se dieron en medio de la polémica nacional por el aumento en los cobros y la actualización catastral, según información obtenida por Revista Semana.

El pronunciamiento del funcionario busca desmarcar al Gobierno nacional de las críticas por el alza en los impuestos que afectan a los ciudadanos. Benedetti insistió en que las decisiones sobre tarifas dependen de las autoridades locales y no del Ejecutivo, según información obtenida.

Las declaraciones se producen en un contexto de protestas y tensiones entre el Gobierno y mandatarios regionales por el manejo del predial. La controversia ha generado reacciones políticas y un cruce de mensajes entre distintas autoridades.

Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia - crédito Colprensa

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Benedetti señala a alcaldes y llama a protestas pacíficas

El ministro explicó que el cobro del impuesto predial depende de las decisiones adoptadas en cada municipio. En ese sentido, afirmó: “Usted va a saber qué clase de alcalde tiene, bueno o malo, porque si hoy le están cobrando demasiado con el predial y con el avalúo catastral, es culpa del alcalde, porque es él y el concejo el que tenía que dar la tasa de la tarifa que le tienen que cobrar. O sea que, si va a protestar, hágalo pacíficamente frente a la alcaldía”, citado por Revista Semana.

Con estas declaraciones, el funcionario planteó que las manifestaciones ciudadanas deben dirigirse hacia las administraciones locales, responsables de fijar las tarifas del impuesto. Además, hizo un llamado a que las protestas se desarrollen de manera pacífica y dentro del marco legal.

El pronunciamiento de Benedetti se suma a la postura del Gobierno nacional frente a la controversia, en la que ha buscado aclarar el papel de cada nivel de administración en la definición del impuesto predial.

Petro intensifica el debate con advertencias a alcaldes

El presidente Gustavo Petro también intervino en la discusión con mensajes que han generado polémica. En uno de sus pronunciamientos, advirtió: “Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, citado por ese medio de comunicación.

- crédito Ministerio del Interior

El mandatario también dirigió críticas a autoridades regionales, señalando responsabilidades en la situación actual. En ese contexto, afirmó: “El gobernador de Santander queda advertido: su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la Nación; reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander”, citado por ese medio de comunicación.

Además, reiteró que el Gobierno nacional no ha ordenado el uso de la fuerza pública contra los manifestantes y sostuvo que las decisiones sobre las tarifas corresponden a los alcaldes y concejos. En esa línea, insistió en que la ciudadanía debe identificar a los responsables locales del aumento en los cobros.

Reacciones desde las regiones y defensa de la autonomía

Las declaraciones del Gobierno generaron respuestas desde distintos sectores regionales. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, reaccionó a los señalamientos del presidente y expresó: “Advertido de qué, señor presidente (¿tengo que aumentar mi seguridad?), sea claro. Para empezar, yo no organizo paros, no estoy de acuerdo con las vías de hecho”, citado por ese medio de comunicación.

Asimismo, la Federación Nacional de Departamentos manifestó su respaldo a los alcaldes y recordó que se trata de autoridades elegidas por voto popular. Desde la organización enfatizaron en la importancia de la autonomía territorial frente al Gobierno nacional.

El debate sobre el impuesto predial y el avalúo catastral continúa generando tensiones entre distintos niveles de gobierno, en un escenario marcado por protestas, cuestionamientos políticos y la discusión sobre las competencias en la definición de políticas fiscales locales.