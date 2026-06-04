Colombia

Abelardo de la Espriella acusó a Armando Benedetti de ‘comprador de votos’ y la esposa del ministro lo defendió: “No es ningún tigre, es una gallina”

Adelina Guerrero afirmó que conoce aspectos de la vida personal de De La Espriella que podrían perjudicar su campaña, pero dijo que no los haría públicos por respeto a su familia

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Abelardo De La Espriella había cuestionado una posible vinculación de Armando Benedetti con la campaña de Iván Cepeda para la segunda vuelta - crédito Reuters/@adeguerrerocovo - @armandobenedetti/Instagram
Abelardo De La Espriella había cuestionado una posible vinculación de Armando Benedetti con la campaña de Iván Cepeda para la segunda vuelta - crédito Reuters/@adeguerrerocovo - @armandobenedetti/Instagram

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el clima político en Colombia enfrenta una de sus momentos más difíciles en la historia reciente.

En esta ocasión, los protagonistas fueron el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y su esposa Adelina Guerrero.

Inicialmente, la polémica surgió luego de que el líder del movimiento Defensores de la Patria (que tuvo más de 10 millones de votos en las elecciones del 31 de mayo) cuestionara una posible vinculación del actual jefe de cartera con la campaña de su rival directo Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial.

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Abelardo de La Espriella acusó a Benedetti de ser un supuesto comprador de votos y vinculó su peso electoral con esas prácticas en la campaña presidencial de Colombia - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Abelardo de La Espriella acusó a Benedetti de ser un supuesto comprador de votos y vinculó su peso electoral con esas prácticas en la campaña presidencial de Colombia - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El dirigente, en una entrevista concedida a Semana, sostuvo que el ministro sería un supuesto “comprador de votos” y aseguró que esa sería la razón de su peso electoral.

Es un delincuente de la peor calaña, lo están llamando para que compre votos, para que haga lo mismo que hizo con la campaña de Petro. Es una bestia del mal, viene a comprar votos. Pretenden hacer una compra masiva de votos en el Caribe. Pretenden hacer lo que hicieron hace cuatro años”, dijo el candidato al medio citado.

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El aspirante presidencial también aludió a grabaciones divulgadas años atrás sobre presuntas irregularidades electorales y afirmó que, a su juicio, esos hechos no han tenido consecuencias judiciales. En la misma línea, hizo referencia a denuncias de presunta violencia intrafamiliar que en el pasado involucraron al actual ministro.

Petro ganó por los votos del Caribe. Aquí hubo una compra masiva por parte de Benedetti y Roy Barreras”, añadió De la Espriella.

Adelina Guerrero intervino en la polémica y le pidió a Abelardo De La Espriella que no involucrara a su familia en los ataques políticos - crédito Adelina Guerrero / Instagram
Adelina Guerrero intervino en la polémica y le pidió a Abelardo De La Espriella que no involucrara a su familia en los ataques políticos - crédito Adelina Guerrero / Instagram

Respuesta de Adelina Guerrero

Las declaraciones de Abelardo de la Espriella no cayeron bien en el entorno de la familia de Armando Benedetti, al tanto que una de sus representantes se pronunció al respecto.

Se trata de Adelina Guerrero, esposa del ministro Armando Benedetti que, por medio de su cuenta de X, le reclamó a De La Espriella que no involucrara a su familia en los ataques políticos.

Incluso, en su mensaje, hizo alusión al apodo característico del candidato presidencial para criticarlo por sus comentarios en contra. “Señor Abelardo de la Espriella no se meta conmigo ni con mi familia. Usted no es ningún tigre, es una gallina que le miente al país de manera descarada como lo ha hecho desde hace años con sus infidelidades”, escribió Guerrero en la red social.

Adelina Guerrero le respondió a Abelardo de la Espriella - crédito @bymariaguerrero/X
Adelina Guerrero le respondió a Abelardo de la Espriella - crédito @bymariaguerrero/X

Además, recordó varias polémicas familiares que tuvo el abogado y empresario cordobés. “Usted hoy posa de defensor de la familia, pero parece que no recordara su pasado, su relación cercana con Iguarán, ni las andanzas, una que terminó en 2022 ni la que termino en 2025”, comentó.

La esposa de Benedetti agregó que conoce aspectos de la vida personal del candidato, aunque dijo que no los haría públicos, por lo que le recomendó que continúe con su campaña política y evite los conflictos.

“Yo conozco su historia y por respeto a su familia no voy a dar detalles ni a publicar los chats, ni las pruebas. Pero si le pregunto: ¿Qué pensarían sus seguidores de esos hechos? (...) Mejor siga con su campaña y deje de mostrar el miedo y la envidia que le produce mi esposo”, puntualizó.

El incremento del salario mínimo del 23% fue suspendido temporalmente por una decisión del Consejo de Estado - crédito Colprensa
Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito Colprensa

La ‘indirecta’ de Armando Benedetti

Previamente, el ministro del Interior se había referido a los comentarios del candidato presidencial en su contra.

En su publicación en X, el jefe de cartera utilizó el famoso cuento infantil La Bella y la Bestia, en respuesta a la posible participación del ministro en la campaña de Iván Cepeda.

Incluso, hizo una comparación con el partido de ida de la Final de la Liga Betplay 2026, en la que el Junior de Barranquilla (equipo del que es hincha Benedetti) derrotó por tres goles de diferencia a Atlético Nacional.

Armando Benedetti respondió en redes con una comparación futbolera ligada a la final del fútbol colombiano entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional - crédito @AABenedetti/X
Armando Benedetti respondió en redes con una comparación futbolera ligada a la final del fútbol colombiano entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional - crédito @AABenedetti/X

La Bella está preocupada por si sueltan a la Bestia… Alguien se parece al Nacional hoy, salió la Bestia del Junior y acabó con todo”, escribió el jefe de cartera en la red social.

Hasta el momento, Benedetti no se ha referido públicamente sobre el rumor de un acercamiento a la campaña del senador del Pacto Histórico, aunque se supo que tuvo un encuentro con el presidente Gustavo Petro en la que se abrió la posibilidad de que renuncie a su cargo para ello.

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