Cámara oculta reveló el maltrato que recibía una menor de dos años y medio por parte de su niñera en Barranquilla

Un video captado por una cámara oculta en una vivienda de Barranquilla reveló el presunto maltrato que sufrió una niña de dos años y medio a manos de su niñera, quien fue registrada golpeando repetidas veces a la menor - crédito Noticias Actual / Facebook

Una familia de Barranquilla encendió las alarmas tras difundir imágenes en las que una niñera contratada aparece agrediendo a una niña de dos años y medio.

El video, registrado por una cámara oculta en la vivienda, mostró a la trabajadora golpeando en repetidas ocasiones a la menor dentro de un apartamento del sector de Alameda del Río. El registro se obtuvo luego de que los padres detectaran cambios en el ánimo y la conducta de su hija.

PUBLICIDAD

Según relataron, la pequeña comenzó a manifestar miedo y rechazo cada vez que debía quedarse al cuidado de la mujer, quien llevaba alrededor de ocho meses trabajando con la familia.

Al parecer la mujer se molestaba si era interrumpida en sus actividades personales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante esa preocupación, decidieron instalar una cámara de vigilancia en la habitación. Las imágenes grabadas, que circularon rápidamente en redes sociales, evidenciaron cómo la niñera reaccionaba de forma violenta, especialmente cuando la niña interrumpía actividades personales de la cuidadora como el uso del celular. En varias secuencias se observan golpes y maltratos físicos, hechos que los padres consideran parte de un patrón repetido.

PUBLICIDAD

La secuencia de las grabaciones permitió a los responsables de la menor identificar lo que califican como maltrato continuado. Los padres confrontaron a la empleada y finalizaron de inmediato la relación laboral.

De acuerdo con la denuncia pública, el objetivo al hacer visible el caso es advertir a otras familias y resaltar la necesidad de vigilancia activa sobre las personas encargadas del cuidado infantil. Las autoridades han sido notificadas y se espera que adelanten investigaciones para determinar responsabilidades.

PUBLICIDAD

El hecho ocurría en el cuarto donde compartían las jornadas luego de clases - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La familia de una niña notó que, en ocasiones, presentaba rasguños leves en la piel. Aunque al principio pensaron que estos podrían haber ocurrido en la escuela o durante juegos habituales, la situación tomó otro rumbo cuando los padres de la menor decidieron poner las cámaras en el apartamento del sector Alameda del Río. El medio local Zona Cero identificó a la niñera involucrada en el maltrato como Angie Herrera.

Por otra parte, detectar señales de maltrato en menores de dos años implica una vigilancia constante ante cualquier lesión o cambio de comportamiento que no tenga explicación lógica. A esa edad, los niños no pueden expresar lo que les sucede con palabras, de modo que la observación de su actitud y estado físico se vuelve imprescindible para identificar riesgos y prevenir daños mayores.

PUBLICIDAD

Entre los indicadores físicos de posible maltrato destacan las lesiones en zonas poco habituales como glúteos, espalda o muslos, especialmente si tienen formas inusuales, como la marca de una mano o de un objeto. También llaman la atención fracturas o esguinces que se repiten, justificadas por los adultos con accidentes poco creíbles. La higiene descuidada, la desnutrición o infecciones reiteradas pueden ser otros signos de alarma.

La mujer fue despedida tras los hechos - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Cambios emocionales inesperados pueden complementar esta alerta. Es frecuente que niños sometidos a maltrato regresen a etapas previas de desarrollo, como mojar la cama después de haber superado esa etapa, o presenten tartamudeo. Un temor intenso hacia ciertas personas o la negativa a regresar a un lugar específico puede ser una señal concluyente de que algo ocurre. Otros síntomas pueden ser el aislamiento, la apatía, o el apego excesivo e inusual a cualquier adulto.

PUBLICIDAD

Cuando se detecta alguna de estas señales, lo primordial es asegurar el bienestar del niño. En situaciones de peligro inminente, lo recomendado es acudir de inmediato a la policía o servicios de emergencia. Una valoración médica especializada permite documentar las lesiones y activar los protocolos de protección infantil.

Para denunciar o recibir orientación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ofrece la Línea 141, un servicio gratuito que atiende casos de maltrato, violencia sexual, acoso escolar y otras situaciones que afecten a menores en Colombia.

PUBLICIDAD