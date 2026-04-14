Martín Santos se refirió al regreso de Vicky Dávila al periodismo y lanzó duras críticas contra la excandidata presidencial: “Capricho personal”

Martín Santos y Vicky Dávila se enfrentaron en redes sociales tras confirmarse el regreso de la excandidata al periodismo - crédito Diego Pineda/Catalina Olaya/Colprensa

Martín Santos, hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos, cuestionó a través de su cuenta oficial en X el regreso de Vicky Dávila al periodismo tras la información publicada por el periodista Daniel Coronell.

“Hoy, solo quiero decirles que los quiero mucho. Les agradezco su cariño y esta oportunidad que me dieron, aprendí muchísimo”, expresó la excandidata presidencial en un chat grupal de WhatsApp.

Vicky Dávila renunció a Semana en noviembre de 2024 y anunció su intención de aspirar a la Presidencia de Colombia. Más tarde, se confirmó su participación en la Gran Consulta por Colombia, que ganó Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, con más de tres millones de votos.

La periodista obtuvo un total de 238,045 votos el 31 de marzo de 2026. Desde ese entonces tuvo algunas apariciones con Valencia, pero este martes 14 de abril se confirmó su regreso a Semana, según Coronell.

Por este motivo, el hijo mayor del expresidente afirmó en su publicación que tanto él como su familia han sido supuestamente “hostigados” por Vicky Dávila durante años.

Martín Santos afirmó en su publicación que tanto él como su familia han sido supuestamente “hostigados” por Vicky Dávila durante años - crédito @MartinSantosR/X

Para Martín Santos, “hoy más que nunca” se confirma que Dávila no ejerce el periodismo, sino que, según él, actúa por un “capricho personal”.

“Hemos sido hostigados durante años por Vicky Dávila. Hoy, más que nunca, se comprueba que lo que ella hace no es periodismo, lo que ella ejerce es el capricho personal (sic)”, indicó Santos.

Al respecto, la periodista y excandidata presidencial le respondió al hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos.

En la misma red social, la periodista acusó al expresidente Santos de supuestamente entregarle al país a las Farc. También lo señaló de ser el “primer gran responsable de todo este desastre” y le recordó el caso Odebrecht.

“Juan Manuel Santos hizo todo para entregar el país a las FARC. Es el primer gran responsable de todo este desastre. Ahora toca recuperar a Colombia. Me excuso de antemano y siento mucho si cree que decir la verdad es hostigamiento. Como dijo Adam Smtih, “impunidad para los culpables es crueldad para los inocentes’ ¿Ah, y lo de Odebrecht?”, aseveró.

Vicky Dávila señaló a Juan Manuel Santos de ser el “primer gran responsable de todo este desastre” y le recordó el caso Odebrecht. - crédito @VickyDavilaH/X

Martín Santos no dejó pasar la publicación de Vicky Dávila y afirmó en una nueva publicación que la credibilidad de la excandidata “quedó por el piso”.

“Desahóguese y diga todo lo que quiera, tranquila. Entiendo que esté pasando por momentos difíciles. Su credibilidad quedó por el piso”, aseveró.

Por este motivo, la periodista aseguró que se encuentra feliz, recordando nuevamente el caso Odebrecht y preguntando por la credibilidad del expresidente Juan Manuel Santos.

“Jajjajajjajaja yo estoy feliz. No tuve que recurrir a Odebrecht, ni darles impunidad y curules a los peores criminales de la historia de Colombia. No canjeé el país con los bandidos por poder. ¿Cuénteme más bien cómo está la credibilidad de Juan Manuel Santos? ¿Algún día responderá por algo? (sic)“, indicó Dávila

Vicky Dávila - crédito @VickyDavilaH/X