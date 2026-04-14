Colombia

Martín Santos se refirió al regreso de Vicky Dávila al periodismo y lanzó duras críticas contra la excandidata presidencial: “Capricho personal”

La periodista también respondió al hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos y aseguró “que decir la verdad es hostigamiento”

Guardar
Martín Santos y Vicky Dávila - crédito Diego Pineda/Catalina Olaya/Colprensa
Martín Santos y Vicky Dávila se enfrentaron en redes sociales tras confirmarse el regreso de la excandidata al periodismo - crédito Diego Pineda/Catalina Olaya/Colprensa

Martín Santos, hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos, cuestionó a través de su cuenta oficial en X el regreso de Vicky Dávila al periodismo tras la información publicada por el periodista Daniel Coronell.

Hoy, solo quiero decirles que los quiero mucho. Les agradezco su cariño y esta oportunidad que me dieron, aprendí muchísimo”, expresó la excandidata presidencial en un chat grupal de WhatsApp.

Vicky Dávila renunció a Semana en noviembre de 2024 y anunció su intención de aspirar a la Presidencia de Colombia. Más tarde, se confirmó su participación en la Gran Consulta por Colombia, que ganó Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, con más de tres millones de votos.

La periodista obtuvo un total de 238,045 votos el 31 de marzo de 2026. Desde ese entonces tuvo algunas apariciones con Valencia, pero este martes 14 de abril se confirmó su regreso a Semana, según Coronell.

Por este motivo, el hijo mayor del expresidente afirmó en su publicación que tanto él como su familia han sido supuestamente “hostigados” por Vicky Dávila durante años.

Martín Santos - crédito @MartinSantosR/X
Martín Santos afirmó en su publicación que tanto él como su familia han sido supuestamente “hostigados” por Vicky Dávila durante años - crédito @MartinSantosR/X

Para Martín Santos, “hoy más que nunca” se confirma que Dávila no ejerce el periodismo, sino que, según él, actúa por un “capricho personal”.

“Hemos sido hostigados durante años por Vicky Dávila. Hoy, más que nunca, se comprueba que lo que ella hace no es periodismo, lo que ella ejerce es el capricho personal (sic)”, indicó Santos.

Al respecto, la periodista y excandidata presidencial le respondió al hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos.

En la misma red social, la periodista acusó al expresidente Santos de supuestamente entregarle al país a las Farc. También lo señaló de ser el “primer gran responsable de todo este desastre” y le recordó el caso Odebrecht.

“Juan Manuel Santos hizo todo para entregar el país a las FARC. Es el primer gran responsable de todo este desastre. Ahora toca recuperar a Colombia. Me excuso de antemano y siento mucho si cree que decir la verdad es hostigamiento. Como dijo Adam Smtih, “impunidad para los culpables es crueldad para los inocentes’ ¿Ah, y lo de Odebrecht?”, aseveró.

Vicky Dávila - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila señaló a Juan Manuel Santos de ser el “primer gran responsable de todo este desastre” y le recordó el caso Odebrecht. - crédito @VickyDavilaH/X

Martín Santos no dejó pasar la publicación de Vicky Dávila y afirmó en una nueva publicación que la credibilidad de la excandidata “quedó por el piso”.

“Desahóguese y diga todo lo que quiera, tranquila. Entiendo que esté pasando por momentos difíciles. Su credibilidad quedó por el piso”, aseveró.

Por este motivo, la periodista aseguró que se encuentra feliz, recordando nuevamente el caso Odebrecht y preguntando por la credibilidad del expresidente Juan Manuel Santos.

“Jajjajajjajaja yo estoy feliz. No tuve que recurrir a Odebrecht, ni darles impunidad y curules a los peores criminales de la historia de Colombia. No canjeé el país con los bandidos por poder. ¿Cuénteme más bien cómo está la credibilidad de Juan Manuel Santos? ¿Algún día responderá por algo? (sic)“, indicó Dávila

Vicky Dávila - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila - crédito @VickyDavilaH/X

Temas Relacionados

Martín SantosVicky DávilaJuan Manuel SantosOdebrechtColombia-Noticias

Más Noticias

Impuesto predial y de vehículo: recomendaciones para evitar errores y aprovechar descuentos esta semana en Bogotá

En la capital del país vence el plazo para pagar el impuesto predial con descuento el 17 de abril y el de vehículos el 15 de mayo de 2026

Impuesto predial y de vehículo: recomendaciones para evitar errores y aprovechar descuentos esta semana en Bogotá

Famosa actriz colombiana pide ayuda económica a sus 90 años por quebrantos de salud: estuvo 50 años ante las cámaras

La artista, recordada por su trabajo en ‘Los Victorinos’ y ‘La saga, negocio de familia’, afronta una pensión mínima y la pérdida de sus seres queridos

Famosa actriz colombiana pide ayuda económica a sus 90 años por quebrantos de salud: estuvo 50 años ante las cámaras

Corte Suprema ordenó a Porvenir indemnizar a pensionado por falta de asesoría en traslado de régimen: así lo establece el fallo

El máximo tribunal determinó que la falta de orientación al momento del cambio de sistema previsional generó una obligación para la administradora privada de cubrir la diferencia entre lo percibido y lo que habría correspondido en el régimen público

Corte Suprema ordenó a Porvenir indemnizar a pensionado por falta de asesoría en traslado de régimen: así lo establece el fallo

Mexicana pidió explicaciones a “los rolos” por sus gustos, sus comidas y su forma de hablar: “Defiéndame la changua”

La mujer se hizo viral al compartir sus ocurrencias sobre lo que ha podido ver y vivir en su estadía en Bogotá, desatando risas y debate entre los capitalinos en redes sociales

Mexicana pidió explicaciones a “los rolos” por sus gustos, sus comidas y su forma de hablar: “Defiéndame la changua”

Lady Tabares anunció la muerte de un actor de ‘La vendedora de rosas’: fue expulsado de la escuela por apuñalar a un compañero con un lápiz

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ recordó a su amigo y lo despidió con unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram

Lady Tabares anunció la muerte de un actor de ‘La vendedora de rosas’: fue expulsado de la escuela por apuñalar a un compañero con un lápiz
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Famosa actriz colombiana pide ayuda económica a sus 90 años por quebrantos de salud: estuvo 50 años ante las cámaras

Famosa actriz colombiana pide ayuda económica a sus 90 años por quebrantos de salud: estuvo 50 años ante las cámaras

Lady Tabares anunció la muerte de un actor de ‘La vendedora de rosas’ y recordó que fue expulsado de la escuela por apuñalar a compañero con un lápiz

Dany Hoyos, conocido por su personaje de ‘Suso el paspi’, reconoció que ponerle fin a esa historia significó un renacer para su vida

Ana Karina Soto contó detalles de la discusión que tuvo con Laura Acuña: “Ella se molestó, yo me molesté”

Aida Victoria Merlano confesó una de sus fantasías sexuales en ‘La Mansión VIP’ y sorprendió a sus compañeros: “Me gustaría que me vean”

Deportes

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Atlético Madrid vs. FC Barcelona: hora y dónde ver en Colombia la definición de la serie de cuartos de final de la Champions League

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 6 en la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol por un cupo al Mundial de Brasil 2027

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Federación Colombiana de Fútbol alista una camiseta en homenaje a la selección Colombia que participó por primera vez en una Copa del Mundo